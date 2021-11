Német cég száll be a 4iG-be, százmilliárdos részvénykibocsátás jön

Háromoldalú előzetes megállapodást kötött Jászai Gellért befektető társasága, a KZF Vagyonkezelő, a 4iG és a Rheinmetall. A megállapodás eredményeként a német világcég részvényvásárlással és tőkeemeléssel 25,1 százalékos tulajdont szerezhet a 4iG-ben, amellyel a társaság legnagyobb nemzetközi stratégiai befektetőjévé válhat. A Rheinmetall és a 4iG közös informatikai vállalat alapításáról is megállapodott, amely a jövőben a Rheinmetall magyar és egyéb nemzetközi leányvállalatainak IT szolgáltatásait biztosíthatja.

Új nagytulajdonos és masszív tőkeemelés jön

A 4iG jogi, pénzügyi, illetve kereskedelmi átvilágítását és a tranzakciós dokumentumok tárgyalását követően a Rheinmetall tőzsdén kívüli ügylet keretében a KZF Vagyonkezelőtől vásárolna 4iG részvényeket.

A Rheinmetall emellett részt venne abban a

nagyjából 120 milliárd forintra tervezett zártkörű tőkeemelésben,

amelyben Jászai Gellért érdekeltsége, az iG COM Magántőkealap és az Alpac Capital által kezelt alap is közreműködne. Az előzetes megállapodás szerint

a tervezett ázsiós alaptőkeemelés 670 forint kibocsátási értékű 4iG részvények forgalomba hozatalával valósulna meg.

A 4iG tegnapi záróára 866 forint volt, ahhoz képest 22,6 százalékos diszkonton valósulna meg a tőkeemelés, az elmúlt 180 nap átlagárához (895 forint) képest 25,1, az elmúlt 360 nap átlagárához (834 forint) képest pedig 20 százalékos a diszkont.

Rheinmetall



A tőzsdén jegyzett és több, mint 130 éve működő Rheinmetall integrált technológiai csoport, a németországi, düsseldorfi központtal működő cégcsoport világszerte több mint 25 ezer alkalmazottat foglalkoztat, 6 kontinens 52 országában van jelen 210 leányvállalatával. Két fő szektorban a védelmi- és a járműiparban összesen öt divízióval működik a vállalatcsoport. A Rheinmetall a világ járműiparának közvetlen beszállítója, gyártóként és fejlesztőként is jelen van ebben a szegmensben. A védelmi iparban harci járműveket, komplex védelmi rendszereket, informatikai megoldásokat, fegyvereket és lőszereket fejleszt, illetve gyárt a cégcsoport. A Rheinmetall árbevétele tavaly meghaladta az 5,8 milliárd eurót.





A részvénycsomag-értékesítés, illetve a tervezett tőkeemelés hatásaként Jászai Gellért közvetett tulajdona és 4iG fölötti kontrollja nem változna érdemben.



Az átvilágítás, valamint a végleges tranzakciós dokumentumok, illetve a szükséges vállalati jóváhagyások eredményétől függően a tőkeemelésben részvevő felek a tulajdonukba kerülő részvénycsomagra legalább 1 éves értékesítési tilalmat (lock-up) vállalnak. A Magyarország biztonsági érdekeit sértő külföldi befektetések ellenőrzésére vonatkozó magyar szabályozás értelmében a tranzakció(k) a Belügyminisztérium jóváhagyását követően, előreláthatóan 2022. január végéig zárulhat(nak) le.

Német-magyar együttműködés

Az előzetes megállapodás szerint a tranzakciók lezárását követően a Rheinmetall (51%) és a 4iG (49%) közös tulajdonában lévő informatikai vállalatot hoznak létre. Az alapítók célja, hogy a 4iG a közös platformcégen keresztül szolgálja ki a Rheinmetall magyarországi és egyéb érdekeltségeinek komplex informatikai igényeit, illetve a társaság a hadiipari és védelmi informatikai megoldások fejlesztésében is részt vegyen.

Ennek megfelelően

a közös informatikai cég lehet a Rheinmetall és a magyar állam beruházásában Zalaegerszegen megvalósuló, és a világ egyik legmodernebb harcijármű-gyárának IT szolgáltatója is 2023-tól.

A partnerség az első években Magyarországra és a Rheinmetall közép-kelet-európai érdekeltségeire vonatkozik, amelyet a felek fokozatosan terjesztenek majd ki a Rheinmetall teljes nemzetközi hálózatára. Az együttműködés nagy mértékben támogatja a 4iG növekedési stratégiáját, melynek célja, hogy a társaság a távközlési szegmens mellett informatikai szolgáltatásaival is megjelenjen a nemzetközi piacokon.

Nemzetközi terjeszkedés

„A Rheinmetall AG-val kötött előzetes megállapodás jelentős mértékben támogatja nemzetközi terjeszkedési elképzeléseinket a technológiai szektorban. Megtisztelő, hogy a világ egyik vezető vállalata stratégiai befektetési célpontként tekint a 4iG Csoportra és részt kíván venni vállalatunk növekedési stratégiájának megvalósításában. A Rheinmetall befektetési szándéka pozitív visszajelzést jelent számunkra abban is, hogy megalapozott és értékteremtő stratégiával rendelkezünk a hazai és nemzetközi piacokon.” – mondta Jásza Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója a mai bejelentés kapcsán.

„Részvételünk a 4iG-ben a Rheinmetall digitalizációs stratégiájának szerves részét képezi, amely egyben Magyarország iránti különleges elkötelezettségünk jele is. A Rheinmetall az elmúlt években nagy előrelépést tett annak érdekében, hogy nemzetközi vállalattá váljon, ami azt jelenti, Németországon kívül mára az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Magyarországon is új piacokat szereztünk. Ezekben, illetve más nyugati országokban a Rheinmetall aktívan részt vesz a helyi gyártási és K+F folyamatokban, amely lehetővé teszi, hogy a lehető legteljesebb skáláját kínáljuk a csúcskategóriás védelmi termékeknek és szolgáltatásoknak.” – mondta Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója.

Mire kell a pénz?

A 4iG a növekedési stratégiáját nem csak organikus növekedéssel, hanem felvásárlásokon keresztül valósítja meg, az akvizíciós gépezet az elmúlt másfél évben pörgött fel, többek között az ICT, a távközlés, az IT hálózati infrastruktúra-szolgáltatás és az űripar területén vett vállalatokat a 4iG, nem csak Magyarországon, de a régióban is terjeszkedett.

Az igazán nagy falat a DIGI, az Invitech, a SpaceCom és a montenegrói Telenor volt, ezek már érdemben növelik a 4iG bevételeit és eredményét.

A 4iG az idei második negyedéves gyorsjelentést követően az alábbi ábrát tette közzé a vállalat tervezett felépítéséről. (sárgával az akkor folyamatban lévő akvizíciók)

Hogyan változik a tulajdonosi struktúra?

Jelenleg Jászai Gellért a 4iG nagytulajdonosa, a KZF Vagyonkezelőn és a Manhattan Magántőkealapon (4,71%) keresztül összesen 59,16 százalék a tulajdoni hányada. Jelenleg egy 5 százaléknál nagyobb tulajdonosa van még a vállalatnak, a Bartolomeu Investments, a közkézhányad 35,59 százalék.

Ha azzal kalkulálunk, hogy közel 120 milliárd forintos lesz a tőkeemelés, és részvényenként 670 forinton valósul meg, akkor 179,1 millió darab új részvényt bocsáthatnak ki. Jelenleg 99,2 millió darab részvénye van a 4iG-nek, így a tranzakció után 278,3 millió darabra emelkedhet a 4iG-részvények száma.

A tulajdonosi struktúra átalakulásáról annyit tudunk, hogy a tranzakciókat követően Jászai Gellért tulajdoni hányada érdemben nem változik, a Rheinmetall pedig 25,1 százalékos tulajdonos lesz, a többi szereplő tulajdoni hányada és a várható közkézhányad egyelőre nem előre jelezhető, az a tőkeemelésben résztvevők részvényszerzéseinek mértékétől függ.

Előzmény

A 4iG idén szeptember 30-án közgyűlést tartott, ahol a részvényesek többek között alaptőke-emelésről és kötvénykibocsátásról döntöttek:

A 4iG igazgatóságát 2 éves időtartamra felhatalmazták, hogy az alaptőkét összesen legfeljebb 7 milliárd forintra felemelje (az alaptőke akkor 1,98 milliárd forint volt), az igazgatóság jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására.

Szintén 2 éves időtartamra felhatalmazást kapott az igazgatóság arra, hogy összesen 400 milliárd forint keretösszegig (nyilvános vagy zárt körben) vállalati kötvényt bocsásson ki.

A közgyűlést beharangozó cikkünkben már elmélkedtünk arról, hogy a jövőben mekkora részvénykibocsátásra kerülhet sor. Akkor azt írtuk, hogy augusztus 31-én a 4iG alaptőkéje 1 984 158 420 forint volt, vagyis, amennyiben 7 milliárd forintra emelné meg a társaság az alaptőkét, az 5 015 841 580 forintos tőkeemelést jelentene. Amennyiben erre a jelenlegi sorozat esetében látható részvényenként 20 forintos névértéken kerülne sor, akkor 250,8 millió darab új részvényt bocsáthatna ki a vállalat. Persze erről eltérhet a 4iG, a névértéknél magasabb árfolyamon is bocsáthat ki részvényeket, és a mostanitól eltérő névértékű, új részvénysorozatot is kibocsáthat. Az akkori kalkulációnk alapján a névértéken történő 5 milliárd forintos tőkeemeléssel akár 350 millió darabra is emelkedhet a 4iG részvényeinek a száma.

Diverzifikáció

Látható, hogy a 4iG igyekszik diverzifikálni a finanszírozási struktúráját, az elmúlt hónapokban több kötvénykibocsátást is végrehajtott:

Idén márciusban a 4iG 15,45 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényt az MNB Növekedési Kötvényprogramjában. A benyújtott összes ajánlat névértéken 15,45 milliárd forint volt, végül a vállalat 15,64 milliárd forint forrást vont be, a kötvények fix kamatozásúak és 10 éves futamidejűek, az aukción 2,73 százalékos átlaghozam alakult ki.

A vállalat szeptember végén jelentette be, hogy zártkörű kötvénykibocsátást hajtott végre, melynek keretében 100 milliárd forint értékben jegyeztek le kötvényeket. A változó kamatozású 4iG M&A Kötvény 2026 kötvény lejárata 2026. szeptember 27. Az 50 millió forint névértékű kötvény zártkörű jegyzése össznévértéken 2021. szeptember 24-én lezajlott, a kötvény össznévértéke 100 milliárd forint.

Ugrik az árfolyam

A befektetők pozitívan fogadták a mai bejelentést, jelenleg 8 százalék pluszban áll az árfolyam, idén már 48 százalékkal került feljebb.

Címlapkép: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images