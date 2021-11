Súlyosan veszélyezteti a Wish a fogyasztókat, egy EU-s országban már betiltanák

Több francia miniszter együttesen adott ki egy közleményt, amiben arra kérték legnagyobb keresőszolgáltatókat és alkalmazásboltokat, hogy ne jelenítsék meg a találataikban a Wish weboldalát és applikációját.

A francia hatóságok tavaly kezdték meg a nyomozást a népszerű e-kereskedelmi platform, a Wish ügyében. Ennek részeként 140 különböző terméket rendeltek az oldalról, amiket később megvizsgáltak, hogy biztonságosak-e.

Az oldalról rendelt gyerekjátékok 95 százaléka végül nem felelt meg az EU-s szabályozásnak, 45 százalékukat pedig egyenesen veszélyesnek nyilvánították. Kiderült az is, hogy az elektronikai termékek 95 százalékát nem lenne szabad értékesíteni az Európai Unióban, 90 százalékuk pedig veszélyt jelent a fogyasztókra. A Wishről rendelt termékek többnyire Kínából érkeznek, közvetlenül a kereskedőktől. A kereskedelmi platformnak ugyanis nincs raktárhálózata.

Amikor a hatóságok értesítették a Wisht arról, hogy milyen kockázatot rejtenek magukban termékek, a platform 24 órán belül levette azokat az oldalról, de nem akadályozta meg, hogy újra felkerüljenek. A Wish értesíti ugyan a vásárlót arról, ha potenciálisan veszélyes terméket vásárolt, de nem részletezi, hogy mik ezek a veszélyek.

2021 júliusában a francia fogyasztóvédelmi hatóság felszólította a Wisht, hogy tegyen eleget az EU e-kereskedelemre és termékbiztonságra vonatkozó szabályainak, amire a kereskedelmi platform 2 hónap türelmi időt kapott. A problémás weboldalak letiltásáról szóló EU-s szabályok azonban időközben szigorodtak, amit a francia kormány ki is használt. Ennek megfelelően a gazdasági minisztérium felszólította a fogyasztóvédelmi hatóságot, hogy kérelmezzék a Wish letiltását az alkalmazásboltok és a keresőszolgáltatások felületeiről. Erről adott ki most közleményt a kormány.

A tiltás tulajdonképpen egy shadowban, amit azt jelenti, hogy akinél már telepítve van az applikáció, az ezután is elérheti majd, de a továbbiakban senki nem tudja majd letölteni. Amennyiben a francia hatóságok úgy gondolják, hogy a Wish eleget tett a szabályozásoknak, feloldhatják a korlátozást.

A Wish egy későbbi közleményben azzal védekezett, hogy bár online piactérként erre nincsenek kötelezve, több olyan belső mechanizmust is kialakítottak, ami jutalmazza a szabályosan működő kereskedőket és segít kiszűrni azokat, akik rossz minőségű, vagy veszélyes termékeket árulnak. A Wish továbbá azt állítja, hogy eddig mindig eleget tettek az eltávolítási kérelmeknek, így nem értik a francia hatóságok erős és szerintük aránytalan fellépését, így az ügyet mindenképp jogi útra fogják terelni.

(Techcrunch)

Címlapkép forrása: Getty Images