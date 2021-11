Ormosy Gábor: az AutoWallis felkeltette a nemzetközi befektetők érdeklődését is

Sikeres részvénykibocsátáson van túl az AutoWallis, a vállalat a tervezett 6-8 milliárd forint helyett 10 milliárd forint friss forrást vont be. A vállalat vezérigazgatójával, Ormosy Gáborral beszéltünk a kibocsátásról és a további tervekről.

Mik voltak a legfontosabb célkitűzéseik a kibocsátással kapcsolatban, és azok hogyan teljesültek?

Több fontos célunk volt, így amellett, hogy a forrásbevonás tőkeoldalról is támogassa növekedési stratégiánkat a kötvénykibocsátások mellett, talán még ennél is fontosabb cél volt, hogy a tőkepiaci jelenlétünket segítse azzal, hogy bővíti a lakossági befektetői kört. Meggyőződésem, hogy ez a részvény likviditásának egyik kulcseleme. Az volt a célkitűzésünk, hogy összesen 6-8 milliárd forintot vonjunk be, amiből 1-1,5 milliárd forint származzon a lakossági befektetőktől, és lehetőleg 500 fővel növekedjen a részvényesi kör. Büszkék vagyunk rá, hogy végül 1275 jegyzés érkezett be, ráadásul már a jegyzés megkezdése előtt, a 3. negyedév során, pusztán tőzsdei vételekkel is több mint 200 fővel bővült a részvényeseink száma. Ez egy nagyon erős pozitív jelzés a keresleti oldalról. Külön öröm, hogy az intézményi kört is sikerült érdemben bővíteni, hiszen nyolc intézményi jegyzőnk volt, úgyhogy tőkepiaci jelenlétünket minden oldalról magas szintre tudtuk emelni, és felkeltettük a nemzetközi befektetők érdeklődését is.

Van olyan aspektusa a kibocsátásnak, amivel nem elégedettek? Például azzal, hogy nem az ársáv tetején mentek el a papírok.

Nincs ilyen aspektus, mivel az, hogy az ársáv felső harmadában keltek el a papírok jelentős túljegyzés mellett, egyértelmű siker. A jegyzési ár meghatározása egyébként egy nagyon sok változós döntési szituáció volt. Nem volt elsődleges cél a minél magasabb kibocsátási ár, pedig 120-on is ki tudtuk volna elégíteni a 10 milliárd forintnyi maximális jegyzést, hiszen a felajánlott mennyiség több mint duplája, 17 milliárdnyi jegyzés érkezett be, de azt gondoljuk, hogy így sikerült a legszélesebb befektetői kört bevonzani tényleges befektetőként, és reméljük, hogy erre a szélesebb bázisra a jövőben is könnyebben fogunk tudni építkezni.

Mit szólt a vállalat többségi tulajdonosa, a Wallis a kibocsátás eredményéhez?

A Wallis nagyon régóta támogatja tevékenységünket, hiszen közel 30 éves az autóipari jelenlétünk és a fő tulajdonos több területen, több vállalkozáson keresztül is aktív a tőkepiacon, elkötelezett a transzparens működés mellett. A Wallis kiemelkedik a hazai befektetői körből, hiszen a Wing-kötvényekkel, az ALTEO és az AutoWallis tőzsdei jelenlétével az egyik legnagyobb szereplője a hazai nyilvános tőkepiacnak. Az AutoWallis 2019-es tőzsdére lépésekor és most is fontos célja volt a Wallisnak, hogy megőrizzék stratégiai befolyásukat, így részt vettek ők is a mostani jegyzésben, sőt a jegyzést megelőzően egy éves lock upot is vállaltak. Ez egy újabb elköteleződés volt a sikersztori mellett, hiszen látjuk, hogy a pénzt hasznosan fogjuk tudni felhasználni, és emiatt a közeljövőben újabb növekedési eredményekkel fogjuk tudni alátámasztani a további fejlődést.

Mik lesznek az első projektek, akvizíciók, amikre a beérkezett forrást felhasználják?

Számos célpont van, a forrásbevonás miatt le is kellett lassítani néhány tárgyalást, volt ahol már megállapodás előtt voltunk. Ezeket a tárgyalásokat most felgyorsítjuk, és bár közel van az év vége, azon vagyunk, hogy haladjunk a kijelölt úton és hamarosan újabb hírekkel tudjunk a részvényesek elé állni.

A tervezetten felüli forrásbevonással mennyivel tudnak gyorsabban haladni a stratégiai célok megvalósításában?

Eddig sem a gyorsaság volt a cél, hanem az értékteremtés. Az, hogy a tervezett egy-két helyett öt tranzakciót sikerült végrehajtani 2020-ban, nem önmagában volt cél. Most is több akvizíciós, illetve üzletfejlesztési tárgyalásunk zajlik, viszont ezeket is csak akkor fogjuk végrehajtani, ha a részvények értékéhez hozzájáruló konstrukcióban tudnak megvalósulni.

Mennyire alakult át a részvényesi kör? Hogyan nézett ki az intézményi és a lakossági befektetők aránya a kibocsátás előtt és után?

Darabszámra a lakossági befektetők messze túlnyomó többségben vannak. Az, hogy sikerült 2,5 milliárd forint értékben a lakosságnak allokálni részvényeket, egy óriási eredmény. Nagyon remélem, hogy ez az egész tőkepiac fejlődéséhez hozzájáruló bátorságot ad a minket követőknek is. Nekünk ez sokkal egészségesebb, kiegyensúlyozottabb struktúra tulajdonosi oldalról is.

A vállalat részvénykibocsátás utáni mérete, a befektetési sztori van már olyan vonzó, hogy nemzetközi befektetők érdeklődését is felkeltse?

Igen, ez célunk is, tudatosan próbáljuk ezt elősegíteni. Szerencsére most már az árbevétel, az eredménytermelő képesség mint vállalatot feltett minket az európai versenytársak közé, illetve tőzsdei szereplésünkben is akár az utóbbi időszak likviditása, akár a közkézen forgó részvények nagyságrendje olyan, amit egy nemzetközi intézményi befektető is már értelmezni tud. Már van olyan nemzetközi elemző, aki követi a papírjainkat, és arra törekszünk, hogy szélesítsük ezt a bázist. Van már most is külföldi befektetőnk, de magyar intézményen keresztül.

Terveznek további részvény- vagy kötvénykibocsátást a közeljövőben?

Nagyon örülünk annak, hogy 2019-es tőzsdére lépésünk óta sikerült a tőkepiaci lehetőségeket, a nyilvános pénzpiaci szereplést kihasználnunk. Ez egy erősségünk, és szeretnénk a továbbiakban is használni, de ennél sokkal fontosabb rövid távú feladatunk, hogy a pénzt befektessük, hiszen most tényleg sok üzleti lehetőség van, a piac konszolidálódik, melyben az AutoWallis az élen akar járni. A közeljövőben erre koncentrálunk.

Osztalékpolitikában van változás az extra források beérkezésével?

Amíg a növekedési stratégia megalapozott, és látjuk azt a konszolidációt, amire építve tudunk részvényesi értéket növelve növekedni, addig minden forrást erre fogunk fordítani. Amint ennek a végét látjuk, várhatóan a stratégiai időtávon, 2025-ön túl, természetesen felülvizsgáljuk az osztalékpolitikát is. Nem azért vontunk be forrást, hogy kiosszuk.

Mire számítanak a kibocsátás után a részvénypiaci forgalomban, likviditásban?

Ez a nyilvános lakossági kibocsátás meghozta a várt siker feletti eredményt, hiszen már előtte is élénkült a részvényeink piaca, az árfolyam is stabilan emelkedett, sikeres volt a kibocsátás, a jegyzés. 17 milliárdnyi kereslet futott be hozzánk úgy, hogy a harmadik napot követően lezártuk a lakossági jegyzést, tehát azt feltételezem, hogy továbbra is van érdeklődés a részvényeink iránt. Ezt a növekedési stratégiából fakadó következő tranzakcióink hírei remélhetőleg tovább fokozzák.

Mit lehet tudni ezekről a tranzakciókról?

Ezzel kapcsolatban nem árulhatok el semmit, amíg nem szárad meg a tinta, addig semmi nem biztos. Egy biztos, hogy növekedést, a meghirdetett stratégiai céljainknak megfelelő üzletfejlesztéseket, akvizíciókat tervezünk.

Mire számítanak az árfolyamban? Mennyire tarthatja nyomás alatt az árfolyamot a most megszerzett csomagok esetleges eladása a gyors profit reményében?

Én hiszek abban, hogy a hosszútávú növekedési stratégiánk talált érdeklődésre a befektetőknél, és hiszek abban, hogy ez hosszabb távon is emelkedő részvényárral párosul. Ha csak a három független elemzés 164-218 forint közötti célárait nézzük, az is lényeges növekedést tartogat még, és ezekről az elemzésekről tudjuk, hogy konzervatív alapon csak a már meglévő portfóliónknak az eredménytermelő képességére alapoznak. A következő tranzakcióink ebben értelemszerűen nincsenek benne. Ez egy olyan növekedési potenciál, amit remélem, a részvényeseink is elhisznek, és várják az eredményeket, amivel nem szoktunk késlekedni. Hiszek a fundamentumokban, a kiszámíthatóságban és a transzparenciában – így a negyedéves jelentéseink mindig jó iránytűként szolgálhatnak a befektetők számára, ha értékelni akarják teljesítményünket – november 30-án kedden mindenki megismerheti 3. negyedéves számainkat.

A jelenlegi árfolyam mennyire tükrözi a növekedési kilátásokat?

A 12 havi célárakban is csak az tükröződik, ami már itt van nálunk, a lezárt tranzakciók hatásai. Mivel hatékonyan tudjuk elkölteni a bevont forrást, a következő időszakban lesznek olyan tranzakciók, amik ehhez hozzáadnak. Bízom benne, hogy szépen, egyenletesen, nagyobb kilengések nélkül fogunk növekedni. Úgy gondolom, hogy akik hisznek növekedési stratégiánkban azok jegyeztek a részvényeinkből, és akik most lemaradtak a jegyzésről, annak korábbi zárása miatt, azok sem akarnak majd kimaradni abból a potenciális árnövekedésből, amit a továbblépés, a tervezett növekedés előrevetít. Csak idén eddig majdnem 50 százalékot emelkedett a részvényárfolyam.

Címlapkép: Stiller Ákos, Portfolio