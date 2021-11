Bevezetné a kötelező oltást az új német kancellár

A jövő héten hivatalba lépő Olaf Scholz a távozó Angela Merkellel és tartományi vezetőkkel arról tárgyalt ma, milyen választ adhatnának a negyedik járványhullámban a növekvő fertőzésszámra.

A források szerint Scholz azt mondta, támogatna egy pártok közötti kezdeményezést a kötelező oltás bevezetéséről abban a reményben, hogy február végén ezt be is lehetne vezetni. Emellett a nem létszükségleti cikkeket árusító üzletekből is kizárná azokat, akik nem vették fel az oltást vagy nem estek át a fertőzésen.

Ausztria már csaknem két hete bejelentette, hogy februártól kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltást, Görögországban pedig ma jelentették ezt be a 60 év felettiek számára:

A németországi Robert Koch Intézet adatai szerint az elmúlt egy hétben 100 ezerből 452,2 fő fertőződött meg Németországban, ami csak kis mértékben marad el a tegnap közölt 452,4-től, ugyanakkor november eleje óta ez volt az első alkalom, hogy csökkenést mutat ez az adat. Kedden 45 753 fertőzéses esetet és 388 halálesetet jelentettek, utóbbi március eleje óta a legmagasabb szám, így már 101 344 koronavírus-fertőzött hunyt el Németországban.

Címlapkép: Getty Images