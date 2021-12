Jászai Gellért: egy új vállalatot építünk, a felvásárlások új dimenziókba emelik a 4iG-t

Több száz milliárd forintos forrásbevonás, nagy akvizíciók, nemzetközi terjeszkedés, új német nagytulajdonos, öles léptekkel halad a 4iG afelé, hogy ne csak Magyarország, de a régió meghatározó informatikai és távközlési vállalata legyen. Kívülről úgy tűnik, hogy a finanszírozás és a megvett cégek magas vételára sem okoz problémát a célok elérésében, előbbit részvény- és kötvénykibocsátással előteremtik, utóbbira pedig az a cég válasza, hogy kijön a matek. Jászai Gellérttel, a 4iG elnök-vezérigazgatójával és többségi tulajdonosával beszélgettünk többek között arról, miért éri meg több mint 200 milliárd forintot fizetni a DIGI-ért, hogyan halad a szuperholding felépítése, hogy nézhet ki a Rheinmetallal az együttműködés, de a cégvezér beszélt egy esetleges dual listingről is, aminek keretében külföldi tőzsdén is megjelenhetnek a 4iG részvényei.

Felgyorsultak az események a 4iG-nél, egymást érik a bejelentések méretes akvizíciókról. Haladjunk időrendben! Idén március végén jelentette be a 4iG, hogy megvásárolná a román RCS & RDS magyar érdekeltségét, a DIGI Csoportot. A héten az is kiderült, hogy mennyiért. Első ránézésre jóval magasabb áron vette meg a 4iG a DIGI-t, mint amire a piaci szereplők számítottak, vagy amit akár a Portfolio becsült az idén márciusi bejelentést követő gyorselemzésben. Mivel magyarázható a jelentős különbség?

Az eltérés abból adódik, hogy DIGI-t az elemzők EV/EBITDA alapon próbálták beárazni mint egy mobilcéget, miközben a piacon az ilyen típusú vállalatokat eszköz, illetve RGU (Revenue Generating Unit, bevételt biztosító előfizetés, a szerk.) alapon értékelik. A DIGI-t vezetékes szolgáltatóként és infrastruktúra cégként érdemes megközelíteni, amely a mobil mellett, a vezetékes hang és internet, kábel és műholdas szolgáltatások piacán is csúcstechnológiás infrastruktúrával rendelkezik. A társaság az elmúlt egy évben erősítette meg gerinchálózatát és év végéig 95 százalékos lesz az előfizetői végpontig kiépített optikai hálózata (FTTH) is. A távközlési vállalatoknak a folyamatos infrastruktúra-fejlesztés miatt beruházási tőkeigénye hatalmas. Ennek köszönhető, hogy a piacon ezeknél a cégeknél az eszközérték és a kiépített hálózati potenciált a mérvadó az árazásnál. A DIGI-nek jelenleg 1,2 millió ügyfele van, ehhez képest viszont összesen 2,5 millió végponton volna képes szolgáltatást nyújtani. Vagyis a már elvégzett infrastruktúra-fejlesztéseknek köszönhetően hatalmas üzleti potenciállal rendelkezik a társaság. Ez is megjelenik a vételárban.

Tevékenységi körben, stratégiában az elsősorban Délkelet-Európában aktív alternatív távközlési szolgáltató, a United Group növekedési stratégiája hasonlítható leginkább a 4iG víziójához. Ennek a csoportnak az elmúlt három évben több mint húsz tranzakciója volt. Ezeknek a többségét, illetve más közép-európai tranzakciókat is megvizsgáltuk, amely alapján úgy látjuk, hogy RGU-ra vetítve a legtöbb deal-nél jobb áron szereztük meg a DIGI-t, ráadásul az árak az elmúlt években ezen a piacon is folyamatosan emelkedtek. 2021-ben egy a DIGI-hez hasonló méretű tranzakcióban, a francia Iliad csoport 465 euró/RGU áron szerezte meg a lengyel UPC-t. A társaság 3,3 millió RGU-jával a lengyel piac méretéhez képest lényegesen kisebb szereplő, mint a DIGI Magyarországon, amely a vezetékes hang, internet és televíziós piac második helyét foglalja el.

Végezetül, ha jobban megnézzük a DIGI számait, akkor látható, hogy a mobil terület - árbevétel híján - a beruházás és működtetés költségigénye miatt, egyelőre erősen negatív hatást gyakorol a társaság EBITDA-jára. Ebből következik, hogy a DIGI jelenleg jóval a potenciálja alatt teljesít a számok tekintetében.

Szóval az elemzők nézték be, és nem a DIGI volt drága?

Nem feltétlenül az elemzők hibája, hogy korábbi sztenderdek alapján megszokott árazási módszerekkel próbálják beárazni a DIGI-t, de ma nem ez a realitás. Már csak azért sem, mert az elmúlt években hatalmas értéknövekedés ment végbe a távközlési szektor infrastruktúrájában. És akkor a várható szinergiahatásokról még nem is beszéltünk a vételár megítélése szempontjából. Az egy dolog, hogy a DIGI-nél is elérhetünk hatékonyságjavulást, hogyha változtatunk például a vállalat mobil stratégiáján, de azzal, hogy a DIGI bekerül az Antenna Hungária-Invitech-AH Net világba, rendkívüli szinergiahatásokat tudunk elérni, ráadásul a DIGI megvásárlása további piacszerzés felé is megnyitja az utat, ami egy hatalmas ugródeszka lehet a jövőre nézve.

A Magyar Telekom szintén részben infrastruktúra cég, mégis 4 alatti EV/EBITDA-n forog, miközben a tavalyi EBITDA-val számolva a DIGI 11,6-es szorzón kelt el.

A Magyar Telekom részvényei rendkívül alulértékeltek és nem tükrözik a cég piaci értékét. Viszont, ha a Deutsche Telekom egyszer meg akarna válni a Magyar Telekomtól biztosan nem ilyen értéken adná el a vállalatot. Egyébként, ha már tőzsdei távközlési cégekről besélünk, ezek értéke akkor válik igazán láthatóvá, amikor feldarabolják a vállalatokat, és tőzsdére viszik az infrastruktúra szolgáltató egységeiket, mint ahogy tette ezt a Vodafone a Vantage Towers nevű cégével, ami jóval magasabb árazási szorzók mellett forog a frankfurti tőzsdén, mint az anyacég. Az akvizíciók lezárását, valamint a konszolidációs és integrációs időszakot követően nálunk is óriási dilemma lesz majd nagyjából 2-3 év múlva, hogy egyben tartsuk-e a portfóliót, vagy a távközlési és infrastruktúra érdekeltségeinket esetleg külön is vigyük majd tőzsdére.

A következő nagy bejelentés augusztus végén a távközlési szuperholdingról és az Antenna Hungária többségi tulajdonrészének a megszerzéséről szólt. Sokak szerint a 4iG sztorija onnan indult, hogy nem sikerült felvásárolni a T-Systemset, ezért a 4iG más akvizíciókkal kezdett hasonló cég felépítésébe, aztán elkezdték a Magyar Telekom 2.0-át építeni, sőt, mostanra valami sokkal nagyobbat, mondják az iparágat jól ismerők. Mit szól az állításhoz?

Tiszteljük a versenytársainkat, ezért nem tartanám szerencsésnek, hogy más cégekhez mérjük magunkat. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem a Magyar Telekom 2.0-át, hanem a nemzeti távközlési holding 1.0-át építjük jelenleg.

Rendkívül gyorsan épül a 4iG távközlési portfóliója, sokak szerint azért ez a nagy sebesség, mert legkésőbb a 2022-es választásokig össze kell rakni a céget.

Régóta vagyunk már a hazai gazdasági élet szereplői, eddig sem a közéleti eseményekhez igazítottuk a befektetései stratégiánkat. Persze, érdekesek az összeesküvés-elméletek, de senki nem gondolhatja komolyan, hogy néhány hónap alatt és ad-hoc döntések alapján próbálunk valamit gyorsan összerakni sok százmilliárdos értékben, csak azért, mert közelednek a választások. A telekommunikációs piacra lépésünket komoly stratégiai tervezési folyamat előzte meg hazai és nemzetközi tanácsadók bevonásával. Ilyen volumenű és nagyságrendű, többségében nemzetközi ügyleteket ugyanis nem lehet gyorsan letárgyalni, leszerződni, a kapcsolódó finanszírozást megtervezni. A stratégiánk végrehajtásában az első állomást a CarpathiaSat egy évvel ezelőtti alapítása jelentette, és ezt követték azok a hazai és külföldi akvizíciós bejelentések, amelyek újabb mérföldkövet jelenthetnek a távközlési piacon történő terjeszkedésünkben.

Mikor és honnan jött a szuperholding ötlete? A 4iG vagy az állam kezdeményezte?

Az államnak a távközléssel kapcsolatos tervei már jó ideje ismertek, és ahogy az előbb említettem a 4iG is nagyjából egy évvel ezelőtt hirdette meg a stratégiáját, amelynek a lényege, hogy a vállalat egy IT integrátorból technológiai holdinggá alakul erős távközlési, távközlési-infrastruktúra, és űripari fókusszal. Az Antenna Hungáriával a műholdas kommunikáció területén kialakított stratégiai együttműködés alapozta meg a távközlés teljes spektrumát lefedő holding ötletét.

Mi a holding létrehozásának menetrendje?

A pontos menetrendről a tőkepiaci jogszabályoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatjuk majd a befektetőinket. Most még csak nagyobb vonalakban tudok beszélni a tervezett folyamatokról. Jelenleg is zajlik a megállapodás alapján az Antenna Hungária átvilágítása, ezt nemzetközi tanácsadócégek végzik, akiket az állami féllel közösen bíztunk meg. Ezzel párhuzamosan, illetve ezt követően, ahogy a 4iG akvizíciói megvalósulnak, a megvásárolt vállalatok apportértékének megállapítása is megkezdődhet, szintén nemzetközi tanácsadók bevonásával. A teljes tranzakciósorozat nemzetközi sztenderdek figyelembevételével valósul meg, a piaci elvárásoknak megfelelő transzparencia mellett. Azt gondolom, hogy valamikor január közepétől elindulhatnak az apportok is, valószínűleg több lépésben.

Bár nagyon jól hangzik, de vélhetően nem szuperholding lesz az új cég neve.

A holding jogi struktúráját tekintve az Antenna Hungáriát jelenti, hiszen az Antenna Hungáriában emelünk tőkét, vagyis egyelőre a nemzeti távközlési holdingot Antenna Hungáriának hívják. Minden brand megalkotása, bevezetése alapos előkészítő munkát vesz igénybe. A 4iG csoport életében az is fontos változás lesz, hogy a jelenlegi alapvetően B2B fókuszú működésünk kiegészül egy jelentős B2C szegmenssel is, ami egyébként is sok a menedzsmenttel, vállalatstruktúrával, szervezeti felépítéssel kapcsolatos kérdést vet fel. Számos feladat fut most párhuzamosan, így többek között a brandépítésen is dolgozunk.

Az Antenna Hungária számai hogyan jelennek majd meg a 4iG kimutatásaiban?

A 4iG többségi tulajdont szerez az Antenna Hungáriában, emiatt a 4iG fogja konszolidálni a teljes távközlési portfóliót, annak összes leányvállalatát, az IFRS szabályai szerint.

Az augusztus végén megjelent közlemény alapján a holdingnak kellő súllyal kell majd képviselnie a nemzeti érdekeket az iparágon belül. Ebbe azért sok mindent bele lehet látni.

A távközlés egy olyan stratégiai iparág, ahol az elmúlt évtizedekben a multinacionális cégek egyeduralkodóak voltak, és szinte alig jelent meg a magyar vagy nemzeti érdek, vagyis már önmagában a holding megvalósulását is gazdaságtörténeti jelentőségűnek gondolom. A nemzeti érdekek képviselete azt jelenti, hogy mi, mint magyarországi központtal, de alapvetően regionális működéssel rendelkező távközlési és informatikai cégcsoport, nem csak a magyarországi bevételeink után adózunk itthon, de a külföldről származó profitunkat is haza hozzuk majd.

Akkor a nemzeti érdek nem jelenti például azt, hogy a szuperholding nyújt majd olcsón szolgáltatásokat a magyaroknak, akár nem feltétlenül profitcélokat követve?

A 4iG egy profitorientált tőkepiaci társaság. Nem volna életszerű, ha nem piaci alapon működnénk, hiszen piaci alapon vásárolunk, és ahhoz piaci alapon vonunk be tőkét, illetve finanszírozást. Mindez viszont nem jelenti azt, hogy a hazai távközlési piacon jellemző nagyon erős árversenyben, ne szeretnénk majd felvenni a kesztyűt.

Hogy nézhet ki öt év múlva a távközlési portfólió?

Az a célkitűzésünk, hogy a távközlési iparágban, beleértve az infrastruktúrát is, a teljes szolgáltatási spektrumban jelen legyünk. Vagyis komplex távközlési szolgáltató csoportot szeretnénk felépíteni, amely a tv szolgáltatások, a mobil és vezetékes hangszolgáltatások, valamint az internet szolgáltatások területén is meghatározó piaci szereplő lesz itthon, valamin a régióban is.

A teljes spektrumhoz a magyarországi mobilszolgáltatás hiányzik még, a DIGI-é nem mérhető a három nagy mobilcégéhez, szakértők szerint nulláról felépíteni, főleg ilyen erős versenyzők mellett nem életszerű, ráadásul akvirálni sem könnyű. Hogy lesz így mobilszolgáltatás a szuperholdingban?

Komplex szolgáltatáshoz valóban elengedhetetlen a mobil láb, a célt organikus fejlődéssel vagy akvizíciókkal is el lehet érni. A DIGI tranzakció egy jó kiindulási alap ezen a területen, annak ellenére, hogy jelenleg csak a negyedik pozícióban van a magyarországi mobilpiacon. Természetesen az a cél, hogy ez ne maradjon így.

A magyar Telenor tulajdonosa, a cseh PPF szeptember közepén egyértelműen kommunikálta, hogy nem tervezi a magyar cégében lévő többségi tulajdonrészének az eladását. Pedig sokak szerint a magyar Telenor lehetne a 4iG mobil lába.

A sajtóeseményen elhangzottak nem jelentettek meglepetést, mert jóideje ismerjük a PPF álláspontját a magyarországi Telenorral kapcsolatban. Így a bejelentés mögött nem érdemes nagyobb szenzációt keresni. A PPF stratégiája nem jelenti azt, hogy változtatni kellene a saját terveinken.

Persze nem csak a magyar Telenor többségi tulajdonrészének a megvásárlása, hanem a 25 százalékos részesedés eladása is opció lehet.

Stratégiai és szakmai befektetőként olyan távközlési holdingot szeretnénk felépíteni, amiben az lesz a legnagyobb üzleti értelemben vett potenciál, hogy a kontrollja alatt működő egységek közötti szinergiahatásokat maximálisan kihasználja. Ebbe a koncepcióba hosszú távon nem feltétlenül illeszkedik egy olyan kisebbségi részesedés, ahol csak pénzügyi befektetőként vagyunk jelen.

A következő nagy bejelentés a múlt héten érkezett, arról, hogy a Rheinmetall 25,1 százalékos tulajdonosa lehet a 4iG-nek, és 120 milliárd forintos tőkeemelésre kerülhet sor. Sokakat meglepett, hogy a tervezett részvénykibocsátásra az elmúlt 180, 360 nap átlagárához képest 20-25 százalékkal alacsonyabb árfolyamon kerülhet sor. Miért ekkora a diszkont?

Az árfolyam meghatározásában nemzetközi tanácsadókat vontunk be és iparági standardokat is figyelembe vettünk. Ebben a tőkeemelés mértéke, a lock up periódus vállalása, illetve az is meghatározó, hogy a Rheinmetall nem kér kontroll, vagy irányítási jogokat, miközben hatalmas növekedési lehetőséget is kínál a tulajdonszerzés mellett.

A 4iG gyors és nagy léptékű átalakuláson megy keresztül, a mostani eredményeinkhez képest a 3 évvel ezelőttiek gyakorlatilag láthatatlanok, ehhez képest egy év múlva a bevételekben az ideinek a négyszeresét, EBITDA-ban pedig a nyolc-tízszeresét érhetjük el. Amit most építünk, az már egy másik vállalat, mint a mai 4iG. Lehet azon gondolkodni, hogy mekkora diszkonton történik meg a tőkebevonás, hogy hány részvényt bocsátunk ki, de a jelenlegi saját tőkének a tízszereséhez jutunk, mégpedig készpénzben. Részvény- és kötvénykibocsátásból közel 500 milliárd forintnyi forráshoz jutunk. Ekkora volumennek megfelelő beruházást nem lehet bankhitelből finanszírozni, még ha meg is tennénk, azzal nem tennénk jót a részvényeseknek, nem, hogy a mostani, de a fél évvel ezelőtti kamatszintek mellett sem.

Miért volt érdekes a 4iG a Rheinmetallnak?

A Rheinmetall támogatja regionális növekedési programunkat és célterületeinket, ezen belül is kiemelten fontos számára a digitalizáció, a saját IT operációjával kapcsolatos területek konszolidálása, és a hadiiparban, illetve a járműgyártás területén alkalmazott technológiák informatikai támogatása.

Milyen perspektívákat nyit meg a német cég a 4iG előtt?

A Rheinmetall komoly jelenlegi és jövőbeni piacot hoz a 4iG-nak. Az eddigi egyeztetések alapján 3-5 év alatt akár a Rheinmetall teljes nemzetközi hálózatának az IT üzemeltetését átvehetjük. Már ez önmagában hatalmas szakmai kihívás és üzlet, hiszen 52 országban 210 vállalat és 25 ezer munkavállaló informatikai kiszolgálásáról lehet szó.

Ezen felül vannak a fejlesztések, a szimulációs rendszerektől kezdve az IT biztonságig számtalan területen lehetnek digitalizációs feladataink, amelyeknek a lényege – többek között - az lenne, hogy a közösen létrehozott digitális szolgáltatásokat harmadik félnek is el tudjuk adni, nem csak a védelmi iparban, hanem akár más iparágakban, például a járműgyártásban. Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban indulunk el a közös munkával, az együttműködést pedig fokozatosan ki lehet majd terjeszteni. Nagyon fontos mérföldkő ez a 4iG életében. Egy ilyen jelentős stratégiai partnerrel való együttműködés új távlatokat nyit a nemzetközi piacokon számunkra. Minden tekintetben, piaci és tőzsdei értelemben is jelentős potenciált látok a partnerségben.

Hadászatról, informatikáról, nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági szempontból is kritikus területekről van szó. Nyilván szükséges egy ilyen típusú üzlet megkötéséhez politikai jóváhagyás.

Igen, a jelenleg hatályos jogszabályok alapján szükséges. A Magyarország biztonsági érdekeit sértő külföldi befektetések ellenőrzésére vonatkozó magyar szabályozás értelmében a tranzakciót a Belügyminisztériumnak is jóvá kell hagynia. Bízunk benne, hogy ezt a gazdaságpolitikai és üzleti szempontból is fontos megállapodást a kormányzat is támogatni fogja.

Egyre több a külföldi leánycég, mi a terv, hogyan vezetik a külföldi vállalataikat? Meghagyják az ottani menedzsmenteket, vagy saját embereket ültetnek az élükre, vagy Budapestről lesz kézi irányítás?

Számítunk a leányvállalati menedzsment munkájára, azt gondolom, hogy meg kell adni a lehetőséget azoknak, akik eddig irányították ezeket a cégeket. Felkészült, mély piacismerettel, jelentős kapcsolatrendszerrel rendelkező szakemberekről van szó. De ettől függetlenül az nyilvánvaló, hogy pénzügyi területen erős kontrollt szeretnénk és emellett az igazgatóságokban is delegálunk majd tagokat, akik támogatják majd az integrációs folyamatokat.

Terveznek még további vállalatfelvásárlásokat a nyugat-balkáni régióban? Illetve kevesebbet hallani mostanában az izraeli műhold operátor, a SpaceCom megvásárlásáról. Hogy áll a tranzakció lezárása?

A Nyugat-Balkán több országában is van folyamatban lévő tranzakciónk, illetve vizsgálunk további lehetőségeket is a régióban. Ahogyan korábban erről már beszámoltunk, végleges megállapodást kötöttük a SpaceCom képviselőivel. Az izraeli tőkepiaci társaság most hétfőn tartotta rendkívüli közgyűlését, ahol a vállalat részvényesei közel 100 százalékos többséggel támogatták a 4iG 51 százalékos tulajdonszerzését. Gyakorlatilag a tranzakció lezárásához így már csak a kötvényesek és az izraeli Kommunikációs Minisztérium jóváhagyása szükséges, ami jövő év elején megérkezhet.

Önök és a magyar állam már felismerte, hogy előnyös, ha a nemzeti érdekek megjelennek a távközlésben, IT-ben. Hogyan tudnak a régióban ilyen sebességgel előre menni? Más országok még nem ismerték fel a nemzeti érdekeket?

Más az országméret, más a gazdasági fejlettség, és ebből kifolyólag más a vállalkozói méretképesség és a miénktől eltérőek az ottani vállalatok finanszírozási képességei is. A nyugat balkáni térségre jellemző, hogy szükségük van működőtőke beruházásokra az EU-s csatlakozás előtt.

Itt a negyedik járványhullám, hogy látja, hogyan hat most a Covid a vállalatcsoportra?

Az előző járványhullámokban rendkívül sok tapasztalat gyűlt össze azzal, kapcsolatban, hogy hogyan tud zökkenőmentesen működni a vállalat, és az is természetessé vált, hogy a kollégák bizonyos része home office-ban dolgozik. A dolgozóink több mint 90 százaléka megkapta már az oltását, és a harmadik dózis tekintetében is jól állunk. A belső felmérésünk eredménye miatt nem is tettük kötelezővé a cégcsoporton belüli védőoltást, azzal a kitétellel, hogy folyamatosan monitorozzuk a vállalatnál az átoltottságot.

Ahogy az interjú elején említette, nemzetközi trend, hogy a távközlési cégek a hálózati infrastruktúrájukat külön cégekbe szervezik, és akár tőzsdére viszik. Van ilyen terv a 4iG-nél?

Logikus a felvetés, de még korai. Ahogy holdingvállalatba szerveződik a 4iG, a távközléssel és az IT-vel foglalkozó menedzsmentre rengeteg feladat vár, ki kell alakítani az új vállalati struktúrát, amelyben a megvásárolt cégek jól működtethetők és amelyben a szinergiahatásokat ki tudjuk aknázni. Ha már van egy jól működő távközlési csoportunk, akkor lehet elgondolkodni azon, hogy annak bizonyos elemeit esetleg leválasszuk, összevonjuk vagy tőzsdére vigyük. Azon viszont már gondolkodunk, hogy a 4iG megjelenjen a nemzetközi tőkepiacokon, mondjuk dual listing keretében, amellyel nem csak a magyar, hanem külföldi tőzsdén vagy tőzsdéken is elérhetőek lennének a vállalat részvényei. Európában két ilyen helyszín látunk, Frankfurtot és Londont. Ez már nem egy távoli terv, a Rheinmetall is támogatná törekvéseinket, ők érthető okokból inkább a frankfurti tőzsdén történő megjelenésünket szorgalmazzák.

A 4iG jelenlegi piaci kapitalizációja közel 92 milliárd forint. Ön szerint tükrözi a 4iG-ben rejlő potenciált?

A 4iG kapitalizációja a jelenlegi portfólióértéket tükrözi, de a csoport valós potenciálja csak a teljes tranzakciósorozatot követően válik majd igazán láthatóvá a részvényesek számára. Úgy gondolom, hogy az értéknövekedés és a vállalatcsoport jövedelemtermelő képességének ugrásszerű növekedése a 4iG kapitalizációjában is visszaköszön majd. Teljesen új vállalatot építünk ahhoz képest, amit a részvényeseink eddig ismertek, a távközlési és informatikai szegmensben végrehajtott akvizícióink, a társaságok integrációja és a holdingstruktúra kialakítása egy év múlva már teljesen új dimenziókba emelik majd a 4iG-t.