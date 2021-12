Egyre durvább dolgok történnek a metaverzumban, most vettek egy virtuális ingatlant 1,4 milliárd forintért

A Metaverse Group, a Tokens.com leányvállalata, november 23-án közel 2,4 millió dollárért (618 ezer MANA) vásárolt egy 116 parcellás ingatlant a Decentraland nevű virtuális világ Fashion Street negyedében.

A Decentraland egy Ethereumon futó szoftver, amely egy globális felhasználói hálózatot kíván ösztönözni egy közös virtuális világ működtetésére. A Decentraland felhasználói digitális ingatlanokat vásárolhatnak és adhatnak el, miközben felfedezhetik, interakcióba léphetnek és játszhatnak ebben a virtuális világban. Idővel a platform fejlődött, hogy interaktív alkalmazásokat, világon belüli fizetéseket és peer-to-peer kommunikációt valósítson meg a felhasználók számára.



A Decentralandban két különböző típusú token szabályozza a műveleteket:



LAND - A digitális ingatlanokat képviselő földparcellák tulajdonjogának meghatározására használt, nem helyettesíthető token (NFT).



MANA - Egy kriptopénz, amely megkönnyíti a LAND, valamint a Decentralandban használt virtuális javak és szolgáltatások vásárlását.

A 6090 négyzetméternyi megvásárolt digitális föld tehát kizárólag a metaverzumban létezik, ahol ez volt az eddigi legnagyobb földvásárlás, amely a Decentralandban valaha létezett összes földterület 0,13 százalékának felel meg. És mivel a Decentraland havi felhasználóinak száma várhatóan ebben a hónapban eléri a 300 ezres rekordot, nem meglepő, hogy ennyi magánszemély és szervezet szeretne egy szeletet a tortából.

A Republic Realm, egy digitális ingatlancég, június 18-án 259 parcellát vásárolt Decentraland Metajuku kerületében cirka 914 ezer dollárért (1,3 millió MANA). A cég azt tervezi, hogy a 16 000 négyzetméternyi digitális földterületet egy virtuális bevásárló negyeddé alakítja át, ahol a felhasználók digitális hordható eszközöket (ruhákat, kiegészítőket) vásárolhatnak.

A kiskereskedelmi üzleteket harmadik felek bérlik és üzemeltetik, a jelenlegi kihasználtság 40 százalék. Ha a digitális ruházkodás gondolata kissé erőltetettnek tűnik, többek között a Balenciaga, a Burberry,a Dolce & Gabbana, a Givenchy, a Gucci és a Louis Vuitton már kiadott

digitális kollekciókat.

Az Axie Infinity, egy play-to-earn játékplatform (amiben a felhasználó a játékkal digitális pénzt tud keresni), november 24-én jelentette be, hogy 2,3 millió dollárért (550ETH) eladott egy "Genesis" digitális földterületet - egyet a 220 ilyen típusúból.

Bár az ingatlanárak meredek emelkedése aggasztónak tűnhet, valószínűleg még ennél is van feljebb, hiszen a metaverse ingatlanok legnagyobb ismert eladása 4,3 millió dollárért (1,4 milliárd forint) történt. A Republic Realm közölte, hogy 4,3 millió dollárt fizetett a The Sandbox világban található földterületért, ami az eddigi legnagyobb nyilvánosságra hozott virtuális ingatlaneladás. A Republic Realm a digitális földterületeket az Atari SA videojáték-gyártó cégtől vásárolta meg, és a két cég közölte, hogy partnerséget terveznek a fejlesztésére.

. on with on how buying digital real estate now is like buying land in Manhattan when it was still forest and farmland. Watch clip here: @JanineYorio

Ez a fent említett felvásárlás megdöntötte azt a rekordot, amelyet éppen a múlt héten állított fel a kanadai Tokens.com befektetési cég leányvállalata, amely közölte, hogy mintegy 2,5 millió dollárt fizetett Decentraland Fashion District-jében lévő földterületért:

Ez olyan, mintha 250 évvel ezelőtt Manhattanben vennénk földet, amikor a város épül

- mondta Andrew Kiguel, a Tokens.com vezérigazgatója.

Aztán ott vannak a jachtok: A Republic Realm november 23-án adta el a Metaflower Super Mega Yacht-ot, egy virtuális jachtot, durván 650 ezer dollárért (149 ETH) a The Sandboxban egy névtelen vevőnek.

A jachton egy jacuzzi, két helikopterleszálló, társalgók és még egy táncparkett is várja a vendégeket.

Congrats to the new owner of The Metaflower NFT Super Mega Yacht on making metaverse NFT history. This auction marks the highest price paid for a NFT asset at 149 ETH ($650,000), and an exciting time for every member of the Fantasy Community. @TheSandboxGame