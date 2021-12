Merre mehet a BUX, mi lesz a forinttal? - Megkérdeztük a hazai alapkezelőket

A globális tőkepiaci bizonytalanság a magyar tőzsdén is éreztette hatását novemberben, a BUX index 5 százalékos csökkenéssel zárta a hónapot. December elején ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket havi rendszeres felmérésünkben, hogy mit várnak a korrekció után a magyar tőzsdén, megyek a kedvenc részvényeik és hogy merre mehet a forint a novemberi történelmi mélypont után.

A decemberi felmérésben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, Dialóg Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Merre megy tovább a BUX?

Az elmúlt egy évben szinte minden havi felmérésnél rövid távra, a következő 3 hónapra az alapkezelők többsége csak mérsékelt, legfeljebb 5 százalékos elmozdulást várt a BUX indexben, ez most sincs másképp, bár az alapkezelők megosztottabbak most, mint november elején. A válaszadók negyede arra számít, hogy akár jelentősebb, 5 és 15 százalék közötti emelkedés jöhet a hazai benchmarkban, de van olyan is, aki komolyabb, 5 és 15 százalék közötti esést jósol 3 hónapos időtávon.

A következő egy évre az alapkezelők inkább emelkedést várnak a magyar tőzsdén, a többségük jelentősebb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést prognosztizál, komolyabb, 5 százalékot meghaladó esést senki sem vár a decemberi felmérésre válaszolók közül.