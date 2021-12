A nagy pénzrablás: itt vannak az év legdurvább kriptós átverései és lopásai

Squid Game token

Mit kapunk akkor, ha vesszük az év legnagyobb Netflixes sikersorozatát, és átalakítjuk kriptopénzzé? Hát az év egyik legnagyobb átverését. A nemzetközi média hamar felkapta a Squid Game tokent, egy alternatív kriptopénzt, amely a Netflix Squid Game című sikersorozatán alapul.

A Squid Game token árfolyama hetek leforgása alatt néhány dollárról közel 2900 dollárra emelkedett. A CNBC, a Forbes, a Business Insider és egy sor más csatorna foglalkozott a Squid Game tokennel, elsősorban amiatt, hogy milyen sebességgel lőtt ki az árfolyama.

Viszont már a kezdetektől fogva voltak problémák. Amellett, hogy az alkotóknak egyáltalán nem volt felhatalmazásuk arra, hogy a Squid Game nevet használják kriptopénzük alapjául, a Squid Game tokenbe fektető emberek rögtön panaszkodtak, hogy nem tudták eladni, amit vásároltak.

Az alábbi videóban látható, ahogy Simon Zawa élőben nézi végig, ahogy összeomlik az árfolyam.

Crypto shit coin rug pull LIVE! is next #SquidGameToken — SimonZ (@SimonZawa) November 1, 2021

Ez persze szándékos volt. A Squid Game token alkotói egy eladásellenes mechanizmust építettek be a kriptopénzükbe. Természetesen azonban nem mindenkit akadályoztak meg az eladásban. Végül a Squid Game token ugyanúgy végezte, mint a sok más ehhez hasonló altcoin: egy pump and dump sémaként, amely meggazdagítja az alkotókat, jóhiszemű kisbefektetőket pedig hátra hagyja a veszteségeikkel.

Az a sajtóvisszhang, amelyet a Squid Game token az átverés leleplezése előtt tudott generálni, és amely valószínűleg segített még több befektetőt elérni, valóban egyedülálló volt.

SaveTheKids / FaZe saga

A kriptovaluták népszerűsítése 2021-ben nagy üzlet volt a közösségi média influencerek számára. Természetesen az olyan tokenek nagy része, amelyeket Instagram-sztárok vagy TikTok-celebek népszerűsítettek, végül pump and dump sémáknak bizonyultak. Azonban egyetlen más, influencerek által reklámozott kriptopénz-csalás sem érhetett fel azzal, ami a SaveTheKids tokennel történt.

Június elején a FaZe Clan tagjai, Kay, Teeqo, Jarvis és Nikan, valamint a YouTuber RiceGum elkezdtek reklámozni egy SaveTheKids nevű jótékonysági alapú kriptopénzt. Ezek az influencerek nem csak sima tweeteket írtak, amik néhány másodperc alatt kész vannak, hanem promóciós videókat forgattak, és a saját képeiket kölcsönözték a SaveTheKids weboldalának.

here's something odd...Save The Kids devs had supposedly disappeared, as announced to investors on June 17yet, in the past day or two, the website was updated *just* to delete the images of the various FaZe members involved, including this video https://t.co/qH1byU987t — Matt (Binder) June 26, 2021

Maga a token marketingje egyszerű és nagyszerű volt: fektess be ebbe az új kriptovalutába, amely a bolygó legnagyobb Esports-márkájához fűződő kapcsolatai miatt biztosan sikeres lesz, és a projekt a gyermekjótékonysági szervezeteknek is segít pénzt gyűjteni.

Csakhogy az egész egy úgy nevezet „rug pull” volt. Ez akkor fordul elő, amikor egy fejlesztő azzal a szándékkal hoz létre egy kriptopénzt, hogy utána távozzon a befektetők pénzével. Röviddel a SaveTheKids token hivatalos elindítása után a kriptopénz árfolyama a tokenek többségét birtokló kezdeti befektetők masszív eladása miatt ariásit zuhant.

Gyakorlatilag, amint a SaveTheKids elindult, értéktelenné vált.

Talán itt véget is érhettek volna a dolgok, de aztán jött egy újabb csavar a történetben, miután néhányan észrevették, hogy az FaZe Kay nevű influenszer előszeretettel népszerűsítette az olyan kriptovalutákat, amelyek mind pontosan ugyanúgy végződtek, mint a SaveTheKids.

Az olyan YouTuberek, mint Coffeezilla, SomeOrdinaryGamers és Barely Sociable hamarosan felfedték a csalás szövevényes hálóját, amely alapján FaZe Kay nem csak az átverés népszerűsítésében,

hanem annak létrehozásában is szerepet játszhatott.

A történet végén a FaZe Clan belső vizsgálatot indított, amely több felfüggesztéssel és tagok, köztük FaZe Kay kirúgásával zárult.

Adin Ross beismeri, hogy egy átverést reklámozott

Hanyagság lenne nem megemlíteni Adin Rosst, aki a MILF token nevű kriptovalutát reklámozta. Ross egy népszerű Twitch streamer, akinek több millió követője van a platformon. Az elmúlt évben sok kritikát kapott a szerencsejátékos streamjei miatt, amelyekben gyanús online kaszinóplatformokat népszerűsített. A streamer a nyáron véletlenül kiszivárogtatta az üzeneteit egy streamben, amiből kiderült, hogy milliókat keres ezekből a promóciós ügyletekből.

Azonban 2021 májusában Ross a kriptopénzek világába is fejest ugrott, amikor egy MILF token nevű kriptovalutát népszerűsített. Rossnak több százezer dollárt fizettek azért, hogy streamelje azt, ahogyan végigjárja a kriptovaluta megvásárlásának folyamatát.

Mindössze három héttel később azonban Rossnak merőben megváltozott a kommunikációja, amikor erről a befektetési lehetőségről beszélt. Élő adásban mondta el, hogy fizettek neki, hogy promótálja a MILF tokent, és reméli, hogy senki nem vett belől.

You say he didn't know it was a scam but he said this in a later stream... pic.twitter.com/E8LPXzQEuu — Garbey (@mrmcshmuncle) July 4, 2021

A közzététel időpontjában a MILF token körülbelül 98 százalékot veszített az értékéből ahhoz képest, amikor Ross reklámozta.

Hamis sajtóközlemények

Tavaly nem lehetett úgy találkozni a kriptopénzekről szóló bejegyzésekkel a Twitteren, hogy a válaszok között ne szerepelt volna egy hamis Elon Musk Twitter-fiók, amely valamilyen új memecoint vagy ponzi-sémát népszerűsített. Idén a hamis sajtóközlemények a következő szintre emelték ezt az átverés-típust.

2021-ben két különböző alkalommal is globális kiskereskedelmi vállalatok hamis sajtóközleményei csapták be a médiát, és koholt híreket tettek közzé arról, hogy a vállalatok elkezdik elfogadni a kriptopénzeket. Szeptemberben egy hamis sajtóközleményben jelentették be, hogy a Walmart elkezdi elfogadni a Litecoint. Néhány hónappal később egy hamis sajtóközleményben azt írták, hogy a Kroger elfogadja a Bitcoin Cash-t fizetőeszközként.

Forrás: Twitter, CNBC, Mashable

Egyik sem volt igaz. Azonban az csalás mögött álló tettesek sikeresen terjesztették ezeket az álhíreket a nagy sajtóközlemény-forgalmazó cégeken keresztül, ahonnan a mainstream hírcsatornákhoz is eljutottak, és azok is foglalkoztak velük.

Mindkét esetben a Litecoin és a Bitcoin Cash árfolyama a hírek hatására kilőtt, majd nagyot zuhant, miután a Walmart és a Kroger cáfolta az állításokat. Az eredmény: gyors pénzszerzés mindenkinek, aki benne volt az átverésben.

Poly Network hack

Ez az eset nem csak 2021, hanem az évszázad rablása lehetett volna. A nyáron egy hacker felfedezett egy hibát a Poly Network decentralizált pénzügyi platformban, amivel több mint 600 millió dollárt tudott átutalni a számlájára – tehát durván 180 milliárd forintot (akkori árfolyamon).

Egy ekkora zsákmánnyal azonban valószínűleg nehéz lett volna büntetlenül eltűnni. Az ezt követő hetekben a hacker felvette a kapcsolatot a Poly Networkkel, és azt állította, hogy mindig is az volt a szándéka, hogy visszaadja a pénzt. A Poly Network játszotta a szerepét, sőt, a hackert "Mr. White Hat"-ként emlegette, ami az etikus hackerekre utal, akik igyekeznek felfedni a biztonsági hibákat, hogy azokat kijavíthassák, mielőtt egy rosszindulatú szereplő kihasználná őket.

Végül a Poly Network számára ez bevált. A hacker végül a kriptopénzek többségét visszautalta a platformra.

Mit nyert a hacker? Egyrészt megúszta az esetleges következményeket, amiért végrehajtotta a történelem legnagyobb kriptolopását. A Poly Network 500 000 dolláros jutalmat is felajánlott a hackernek az ellopott kriptoeszközök visszaszolgáltatásáért.

Africrypt scam

Két testvér, Raees és Ameer Cajee egy dél-afrikai bitcoin befektetési céget működtetett Africrypt néven. Jelenleg egyikükről sem lehet tudni, hogy hol található,

csak éppen a befektetőik összes kriptopénzével is ugyanez a helyzet.

Még 2021 áprilisában Cajee-ék azt állították, hogy a befektetési cégüket feltörték, és az összes ügyfelük számláját veszélybe sodorták. A történetet azonban gyorsan darabjaira szedték, és a befektetők ujjal mutogattak Cajee-ékra.

South African brothers, Ameer and Raees Cajee have absconded with $3.6 billion Bitcoin belonging to clients.They founded Africrypt, a cryptocurrency platform.Africrypt claimed to be one of Africa's largest and most successful Artificial Intelligence trading companies. pic.twitter.com/0vEb9PH2pK — Africa (Facts) June 24, 2021

A befektetőket képviselő ügyvédek azt állítják, hogy akár 3,6 milliárd dollárt (1 164 milliárd forint!) is elloptak a Cajee testvérek. Ha ez igaz lenne, akkor lépjünk túl a Poly Networkön,

hiszen az Africrypt lenne messze a legnagyobb kriptolopás.

Ez a szám azonban vitatott, annyi biztos, hogy alsóhangon is dollármilliókról van szó.

Az Africrypt befektetői még mindig azon dolgoznak, hogy visszakapják a pénzüket. Az továbbra sem világos, hogy Raees és Ameer Cajee jelenleg hol tartózkodik.

Lopott Bored Ape NFT-k

Calvin Becerra története kispályás ahhoz képest, hogy a listán szereplő többi csalás során mekkora összegeket loptak el, de ennek ellenére érdemes megemlíteni.

Becerra három Bored Ape Yacht Club NFT tulajdonosa volt. A befektetők azért vásárolják meg ezeket a nem helyettesíthető tokeneket, hogy igazolják a hozzájuk kapcsolódó tárgy tulajdonjogát. Becerra esetében három, rajzfilmszerű majmokat ábrázoló, számítógéppel generált műalkotásról van szó.

Major news! All three of these were hacked tonight over discord. Guys posing as buyers in discord were helping me trouble shoot a problem we thought was happening. They walked me through language settings in my MetaMask and had me chose an option and took everything. @BoredApeYC — Africa (Facts) October 30, 2021

Beccera szerint a csalók rászedték őt, hogy technikai támogatás nyújtásának ürügyén átküldje ezt a három NFT-t.

Hogy mennyi az egyik ilyen majom jelenlegi minimálára az NFT-piacon? Körülbelül 225 000 dollár ~ 73 millió forint. Becerra azt állítja, hogy a birtokában lévő három Bored Ape NFT több mint 1 millió dollárt ér.

Úgy tűnik, Becerra néhány NFT-jét visszaszerezte, de látszólag fizetnie kellett, hogy visszakapja őket. Ahogy ellopták őket, Becerra megpróbálta terjeszteni a lopás hírét, és tájékoztatni másokat, hogy ne vegyék meg az ellopott NFT-ket – ez végül odáig fajult, hogy az NFT aukciós platformokról letiltották ezeket az NFT-ket.

Bár a blokklánc szerint az NFT-k már nem voltak a tulajdonában, Becerra azt állította, hogy ezek a blokkláncon lévő megváltoztathatatlan információk lényegtelenek, és hogy valójában ő a tulajdonos. Lényegében éppen az ellen érvelt, ami az NFT-k értékét adja.

