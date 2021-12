Ránk rúgta az ajtót az omikron, szigorítanak a jegybankok - Mibe tegyük a pénzüket 2022-ben?

Közeleg az év vége, így a befektetési bankok is sorra teszik közzé a jövő évi várakozásaikat és részvénypiaci stratégiájukat. Megoszlanak a vélemények arról, hogy tovább emelkednek-e jövőre az amerikai tőzsdék, de az általánosságban elmondható, hogy megnövekedett volatilitásra számítanak az elemzők és még a legoptimistább stratéga sem vár olyan mértékű emelkedést 2022-ben az S&P 500 indexre, mint amit idén láttunk.

Kritikus év lesz 2022, amikor a járvány által előidézett egyensúlytalanságok elkezdenek helyreállni és az üzleti ciklusok normalizálódnak az extremitások után – véli a Morgan Stanley elemzője. A volatilitás felfutása miatt döcögősebb lehet a jövő év az amerikai tőzsdéken, a járványhelyzetben követett monetáris politika ugyanis az inflexiós pontjához érkezett, amit a befektetőknek meg kell emészteniük - foglalja össze a nagy befektetési bankok stratégáinak jövő évi kilátásait a Marketwatch.

Jön a volatilitás

A Citigroup amerikai vagyonkezelési üzletágának befektetési vezetője megemelkedett volatilitást vár jövőre az amerikai jegybank szigorítása közepette. Az omikron-variáns megjelenése beárnyékolta a 2022-es kilátásokat, de a befektetőket mára megnyugtatta, hogy az első jelek szerint nem lesz olyan veszélyes az új koronavírus-variáns, mint eredetileg gondolták.

A VIX-index megugrott novemberben, 2021 első negyedéve óta nem látott magasságba emelkedett és még mindig a 200 napos mozgóátlaga felett jár a FactSet adatai szerint, miután az omikron felbukkanása és a félelmek, hogy a vártnál gyorsabban szigoríthat a Fed, idegessé tették a befektetőket.

A New York Life Investment stratégája szerint az amerikai jegybank jelzései alapján a Fed rugalmasabb lesz jövőre az esetleges kamatemelésekkel, ami az erősödő inflációs nyomás mellett azt jelentheti, hogy a jelenleg vártnál több kamatemelés lehet 2022-ben. Ha pedig a Fed agresszívabb lesz a szigorításokkal, az a technológiai részvényeket, valamint a kamatkörnyezetre érzékenyebb szektorokat nyomás alá helyezheti.

Az elmúlt három évet jelentős emelkedésekkel zárta az S&P 500 index, 2021-ben eddig csaknem 25 százalékot erősödött. Jövőre gyengébb évet vár az amerikai tőzsdén a Charles Schwab globális befektetési stratégiája, amit ráadásul magasabb volatilitás kísérhet.

Az S&P 500 index alakulása

Ebben egyetért a New York Life Investment stratégája is, aki szintén magasabb volatilitású időszakot vár, ahogy a Fed „leveszi a lábát a gázról” és a járvány alatti bevezetett fiskális stimulusok is kifutnak. Véleménye szerint jóval alacsonyabb részvénypiaci hozamok jöhetnek jövőre, mint amit idén eddig láttunk.

A részvénypiaci felfelé ívelés nagyrésze most és 2022 első fele között lezajlik, amikor a monetáris és fiskális politikai hátszél még a legerősebb

– áll a JP Morgan 2022-es stratégiájában.

Merre megy jövőre az S&P 500?

A nagy befektetési bankok sorra teszik közzé az S&P 500 indexre vonatkozó jövő évi célértékeket, eddig a Goldman Sachs és a JP Morgan a legoptimistább az amerikai tőzsdére a Marketwatch gyűjtése szerint.

A Goldman várakozásai szerint az S&P 500 5100 ponton zárja a 2022-es évet.

A JP Morgan 5050 pontot vár az amerikai benchmarkra, amit a vállalati profitok erőteljes növekedése és a beszállítói problémák enyhülése hajthat.

Az RBC Capital Markets a JP Morganhez hasonlóan 5050 pontos értéket vár az S&P 500 indexre a jövő év végére.

A Deutsche Bank 5000 pontos célértéket fogalmazott meg 2022 végére.

A Citigroup október végén tett közzé várakozást, akkor 4900 pontos célt fogalmazott meg 2022 végére.

A Barclays december elején 4800 pontot jósolt az S&P 500 indexre.

A Bank of America elemzője 4600 pontos célárat adott az S&P 500 indexre.

A Morgan Stanley a legpesszimistább, célára az alapszcenárióra 4400 pont, még úgy is, hogy a vállalati profitok növekedését várják az elemzők.

Akik óvatosságra intenek…

A Barclays elemzője óvatosságra int a 2022-es éves stratégiájában és hozzáteszi, hogy limitált lehet az emelkedés jövőre a részvénypiacokon még úgy is, hogy a háztartások és a vállalatok magas készpénzállománya segítheti a vállalati profitok növekedését. A kis valószínűséggel bekövetkező, de nagyhatású kockázatok (tail risk) között említette az ellátási láncok tartós problémáit, a fogyasztás visszatérését a trendekhez, valamint Kína hard landingjét.

A Bank of America elemzője szerint nagyon nagy a hasonlóság a jelenlegi időszak és a 2000-es évek között, a technológiai lufi csúcsán.

A Morgan Stanley befektetési vezetője szerint az S&P 500 indexre a megugró volatilitás és a sávozás lesz a jellemző, az inflációtól tisztított reál kötvényhozamok pedig negatívba fordulhatnak. A kötvénykitettséget érdemes lesz csökkenteni és reáleszközökbe, valamint abszolút hozamú alapokba átcsoportosítani. A Morgan Stanley pesszimista véleménye mögött az árazási szintek állnak, a véleménye szerint ugyanis lefelé mehetnek.

Egy medián S&P 500 részvény 15 százalékot esett az 52 hetes csúcsáról, ehhez képest az index alig marad el a történelmi rekordjától, köszönhetően annak, hogy az a 15 nagyvállalat, amely az index összesített piaci kapitalizációjának 40 százalékát adja, nem esett számottevően. Bár ezek nagyszerű cégek, nem vagyunk meggyőződve róla, hogy 2022-ben nagyszerű részvények is lesznek, ugyanis a kamatlábak emelkednek, a munkaerőköltség szintén emelkedik, az inflációs környezet pedig kihívást jelent - véli a Morgan Stanley elemzője. A 15 legnagyobb vállalat profit marzsa elérhette a csúcspontját. A stratéga véleménye szerint emiatt a befektetőknek inkább egyedi részvényeket lesz érdemes válogatni ahelyett, hogy passzív indexkövető alapokba tennék a pénzüket.

Mibe tegyük a pénzünket?

A JP Morgan szerint az Egyesült Államokon kívüli részvénypiacok, a feltörekvő piacok és a ciklikus szektorok felülteljesítőek lehetnek.

Az emelkedő kamatlábak és a szigorúbb monetáris politika nem kedveznek az olyan magas értékeltségi szorzójú szegmensnek, mint a Nasdaq vállalatai.

A Nasdaq Composite index alakulása

A Citi elemzője a ciklus ezen szakaszában az erős fundamentumokkal rendelkező részvényeket, az osztalékpapírokat és a globális egészségügyi szektort kedveli. A konzisztens profitnövekedés és a reális árazási szintek teszi az egészségügyi szektort vonzóvá és azzal, hogy beválogatjuk a portfóliónkba, a volatilitást is csökkenthetjük.

A US iShares vezetője szintén lát fantáziát az egészségügyben, véleménye szerint az immunológia lehet az egyik megatrend jövőre, ahogy a következő generációs onkológiai terápiák engedélyt kapnak és lehetővé válik a daganatos megbetegedések célzottabb kezelése. 2022 megatrendjeinek tartja még a digitális transzformációt a felhő alapú szolgáltatásokkal, az 5G-vel és a kiberbiztonsággal, valamint az automatizációs technológiákat, mint a robotika, vagy a mesterséges intelligencia. Az automatizációs folyamatokat a beszállítói láncok problémái és a bérinfláció is felgyorsíthatják.

A Morgan Stanley szerint a hozamgörbék meredekebbé válnak, a profit marzsok pedig beszűkülnek az emelkedő költségek miatt, míg a P/E ráták csökkenni fognak a kamatlábakra érzékeny szektorokban.

A JP Morgan szerint 2022 elhozza a világjárvány időszakának végét, teljes felépülés jön és visszatérünk a normalitásba.

Címlapkép: Alexi Rosenfeld/Getty Images

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.