A metaverzumba költözik az emberiség, de kinek áll ez érdekében?

A technológiai vállalatok világában az elmúlt hónapok egyik legfontosabb híre az immáron Meta Platforms nevet viselő Facebook bejelentése volt, miszerint kvázi az all-int bemondva mennek előre a saját metaverzumuk kifejlesztésében. Ez alaposan megbolygatta az amerikai részvénypiac sok technológiai részvényét. Az egész folyamat legnagyobb nyertesének az Apple látszik jelenleg.

Irány a metaverzum

Az idei év októberének utolsó hetében nem a gyorsjelentési időszak, nem a Fed és nem is a koronavírus hozta a legnagyobb hírt vagy durranást, hanem a Facebook bejelentése, ami szerint mostantól minden erejével a saját metaverzumának a kiépítésére koncentrál.

A bejelentés az október 25-i piaczárás után érkezett a Facebook gyorsjelentésével egyidejűleg. Két nap múlva már el is búcsúzhattunk a Facebook cégnévtől, a Mark Zuckerberg által vezetett közösségimédia-óriás innentől kezdve a Meta Platforms nevet viseli.

A metaverzum kiépítésével a felhasználók úgynevezett közösségimédia-élménye szinteket fog lépni a jelenlegi helyzethez képest. Míg a jelenlegi közösségimédia-használat egy jellemzően okostelefonos internet/applikáció használat, addig a metaverzum már egy szimulációs világba történő átlépést jelent majd.

A különbség olyan lesz, mint amikor valakit egy Trabantból átültetnek egy Ferrariba.



Metaverzumok már most is léteznek, ám formájuk még kezdetleges azokhoz képest, amiket napjainkban már gőzerővel építenek ki a nagy technológiai vállalatok. Ezek a leendő közösségimédia-terek már komplett kiterjesztett és virtuális valóságok lesznek. A felhasználók ezekben az univerzumokban a jelenlegi profilok helyett avatárokat fognak használni, akik a szimulált világban fognak (a nevükben) cselekedni.

Akármilyen szomorúan is hangzik a természetes és hagyományos emberi élet híveinek, a metaverzumok elkövetkező években várható térhódításával újra meg fog erősödni az immár több évtizede zajló „short fizikai világ” megatrend. És simán lehet, hogy ebben a folyamatban az embertömegek metaverzumokba költözése minden eddiginél (internet, mobilinternet, kriptovilág, NFT stb.) nagyobb gamechanger lesz.

Én személy szerint azt gondolom, hogy ez a hamarosan kialakuló virtuális világ nagyon sok embernek még a jelenlegi közösségi média használatra fordított idejénél is jóval többet fog elvenni az életéből. A metaverzumban az emberiség által eltöltött idő mennyisége úgy fog felrobbanni a 2020-as években, ahogyan az a közösségi média felhasználása esetében történt a 2010-es években. Jelenleg a világon 3,2 milliárd ember használ közösségi média felületeket aktívan, átlagosan napi 2 óra 24 percben. Ez naponta a világon összesítve 7,7 milliárd óra közösségimédia-használatot jelent.

Nagyon könnyen elképzelhető, hogy ezt a döbbenetes időmennyiséget, vagy ennél még jóval többet pár év múlva már a metaverzumok látogatására fordítunk. Tételezzük fel, hogy az emberiség valamikor 2025 és 2030 között már napi 7-10 milliárd órát fog ebben a virtuális valóságban eltölteni. És tételezzük fel azt is, hogy ebből az infrastruktúra építőinek és üzemeltetőinek ott eltöltött óránként 10-50 dollárcent árbevétele származik majd. Ez napi szinten 700 millió és 5 milliárd dollár közötti árbevételt jelentene ezeknek a technológiai vállalatoknak, ami éves szinten 250 milliárd és 1800 milliárd dollár közötti piacméret. (Csak összehasonlításképpen az Apple-Microsoft-Alphabet-Amazon-Meta Platforms ötösfogat legutóbbi 12 hónapjának – 2020 Q4 és 2021 Q3 között - összesített árbevétele 1 351 milliárd dollár volt.)

Látva ezeket a számokat, nem kell azon csodálkoznunk, hogy az egyedi részvénymozgásokban a Nasdaq kereskedési rendszere felbolydult méhkashoz hasonlított az elmúlt hét hétben, amióta a Facebook Meta Platforms bedobta az általános és befektetői köztudatba a metaverzum ideáját.

Mit áraz a piac?

A teljes professzionális befektetői társadalom igyekszik beárazni azt a hatalmas léptékű potenciális változást, amit a metaverzum pár éven belüli térhódítása jelenthet. Mostanra már látom azt, amit januárban még csak sejteni lehetett, hogy az Apple és a Facebook 2021-es „villongása” tényleg a kiterjesztett valóság uralmáért folyt és folyik azóta is.

Ennek a beárazásnak volt egy nagyjából öt hétig tartó időszaka, ami a Facebook gyorsjelentéssel (2021. október 25.) egyidejű bejelentésétől a 2021. november 29-i hétfőig tartott. Másnap érkezett Jerome Powell felgyorsított tapering bejelentése, ami aztán az elkövetkező napokra a legfontosabb hírré vált. Ez alatt az öt hét alatt az alábbi teljesítményre volt képes néhány vezető amerikai részvényindex és a jövőbeli metaverzumból vélhetően profitáló részvénytársaság.

Az ábrán jól látható az egyes chiprészvények elementáris ereje, illetve az általuk is húzott Nasdaq-100 index komoly felülteljesítése.

A kiértékelés óta eltelt szűk másfél hét hozott némi változást több irányban is. Ezek közül én most a nagykapitalizációjú technológiának a számára kedvezőtlen monetáris változások ellenére megmaradó erejét, illetve relatív erejét emelném ki.

A tavalyi évet a széles Nasdaq Composite index és a technológiai behemótok által vezetett Nasdaq-100 index nagyjából ugyanott zárta, valamivel a 13 000 pont alatti szinteken. A következő ábra azt mutatja, hogy a 2020. december 1. és 2021. december 10. közötti időszakban hány ponttal volt a Nasdaq-100 a Nasdaq Composite fölött:

Jól látható az ábrán a zöld téglalappal kiemelt „első metaverzum felkészülési korszak” nyoma, amely egy újabb relatív erőhullámot indított el a legnagyobb technológiai vállalatok esetében. Ennek a hatásnak a legnagyobb kiváltója az Apple, amely elementáris negyedik negyedévet tudhat eddig maga mögött. Az ábrán az Apple részvényei láthatók napi gyertyákkal 2020. december 1. és 2021. december 10. között:

A zöld téglalap mutatja az ominózus október 25-i nap óta eltelt időszakot. Azóta az Apple részvényei 21 százalékot emelkedtek szemben az S&P 500 index 3 százalékos felfelé történő elmozdulásával.

A piaci kommentárok többféle okot sejtenek az Apple jelenlegi szárnyalása mögött. Véleményem szerint a dologban vastagon benne van az a piaci pozíció, ami a metaverzumok és úgy általában a hamarosan eljövő virtuális és kiterjesztett valóságok uralkodó szereplőjévé teheti az iPhone gyártóját.

Zárásként gondoljunk bele abba, hogy egy alsó hangon többszáz milliárd dolláros új piacról beszélünk a metaverzumok esetében. Ez gigantikus beruházásokkal, akár hosszú éveken át csak beleölt és ki nem vehető dollármilliárdokkal, tízmilliárdokkal, a versenytársaktól (is) elcsábítandó méregdrága szakemberekért folytatott harccal fog együtt járni.

És ez nem a hirtelen megalakuló garázscégek harcterepe lesz, hanem a legnagyobbaké. A piac is erre fogad jelenleg.

(Az írás a 2021. december 10-i tőzsdei záróárak felhasználásával készült.)

