Botrány a Szex és New York miatt - Aljas támadás vagy gerillamarketing?

Évekig tartó várakozás után a Szex és New York rajongói megkapták a sorozat folytatását, aminek az első része olyan drámával ért véget, amire nagyon kevesen számítottak. A készítőknek a fordulatos cselekménybe sikerült egy ismert márkát is beleszőni, amivel a márkanév és a mögötte álló cég olyan rossz PR-t kapott, mint még soha. Gerillamarketing a „rossz reklám is reklám” szlogennel, vagy aljas támadás a sorozat részéről? Világszerte foglalkozik a hírrel és a hátterével a sajtó, ráadásul a gazdasági is, mivel a történetnek komoly tőzsdei hatásai is lettek. Spoiler alert! Aki még nem látta az új sorozatot, de szeretné megnézni, az inkább ne olvasson tovább. Mindenki másnak jó szorakozást!

A Peloton nyírta ki Biget?

Múlt hét csütörtökön volt a bemutatója a Szex és New York régóta várt folytatásának, az And Just Like That..., vagy magyarul És egyszer csak... első részei azóta már Magyarországon is elérhetők. A spin off sokak várakozásával szemben nem egy langyos folytatás lett, hanem igencsak drámaira sikerült, ugyanis az első rész végén az egyik központi szereplő, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) férje, a Chris Noth által alakított

Mr Big meghal.

Chris Noth, Mr Big, fotó: Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images

Nem is akárhogy, a hat évadon, két filmen és 23 éven át tartó tévés románc után Mr Biget elég bizarr módon „ölték meg” a sorozatban: a 60 év közeli férfi éppen egy szobakerékpáron edzett, amikor rosszul lett, és nem sokkal később meghalt. Mr Big az ezredik edzését teljesítette a biciklin, és egyszerűen túlhajszolta magát, a fárasztó edzés miatt szívinfarktust kapott.

De nem akármilyen biciklin való edzés okozta a halálát, a filmben egy Peloton szobabiciklin tekert,

a gép márkája több alkalommal is tisztán kivehető a felvételeken, a rendező nem bízta a véletlenre, hogy a nézők felismerjék a márkajelzést.

Fotó: Peloton

A furcsa az egészben az, hogy a sorozatban számos olyan módon is kiírhatták volna Biget, amihez nem kellett volna kifejezetten a Pelotont használni, a férfi szívrohamot kaphatott volna egy márkajelzés nélküli, no name szobabicikin, futópadon vagy bármilyen más otthoni edzőgépen, de nem,

valamiért itt egy Pelotonon kellett szívrohamot kapnia.

Peloton killed Mr Big. It’s a start. $PTON — Jeff (Macke) December 10, 2021

Tudtak róla, meg nem is

A Peloton kommunikációs vezetője, Denise Kelly azt nyilatkozta, hogy a Peloton tisztában volt azzal, hogy az egyik kerékpárjukat fogják használni a sorozat egyik részében, és arról is tudtak, hogy Jess King, aki egy ismert Peloton-oktató, a sorozatban Allegra néven jelenik meg, és egy fiktív Peloton-oktatót fog alakítani, viszont

titoktartási okokból az HBO nem hozta előzetesen nyilvánosságra a Peloton számára a jelenetet övező tágabb kontextus,

vagyis az előre nem derült ki, hogy a sorozat készítői valójában hogyan szövik bele a sztoriba a szobabiciklit, és abból a cég jól vagy rosszul jön majd ki.

Utólag már tudjuk, hogy nem lett túl jó a Peloton PR-ja.

Kelly válaszul Suzanne Steinbaum kardiológus (aki a Peloton tanácsadó testületének tagja) nyilatkozatát is elküldte, amelyben Steinbaum úgy érvel, hogy a sorozatbeli fiktív szereplő halála nem a Pelotonra vezethető vissza.

Biztos vagyok benne, hogy a SATC-rajongók hozzám hasonlóan szomorúak a hír hallatán, hogy Mr Big szívrohamban halt meg

– írta Steinbaum.

"Mr Big sokak szerint extravagáns életet élt, koktélozott, szivarozott, nagy steakeket evett, és komoly kockázatnak volt kitéve, a sorozat 6. évadában korábban már volt egy szívrohama. Ezek az életmódbeli döntések és talán még a családi múltja is, ami gyakran jelentős tényező, okozták összességében a halálát okozta. A pelotonozás talán még a szívinfarktus késleltetésében is közrejátszott."

Zuhan az árfolyam

Egy világszerte ismert és kedvelt sorozat egyik fontos szereplője egy pelotonozás után kap szívinfarktust. Vajon hogyan hathat ez a cég részvényárfolyamára?

Nyilván nem jól.

Múlt hét csütörtökön 11,3 százalékot, pénteken pedig további 5,4 százalékot esett a Peloton árfolyama, vagyis két nap alatt 16,1 százalékot zuhant.

Az esés mögött azonban csak az egyik ok az, hogy a Szex és New Yorkban nem kapott túl jó reklámot a Peloton, de az is, hogy

érkezett egy leminősítés, a Credit Suisse a korábbi felülteljesítésről semlegesre minősítette le a Pelotont, a célárat pedig 120 dollárral 55 százalékkal 50 dollárra csökkentette, elemzésében megemlítve, hogy a Peloton jövőre alig fog növekedni,

ráadásul fontos technikai szint is elesett, ami után begyorsult az esés.

A BMO Capital elemzőjét Simeon Siegelt megkérdezték arról, hogy Mr Big halála hogyan hathat a Pelotonra, Siegel pedig arról beszélt, hogy nem valószínű, hogy hatással lenne a cég eladásaira, viszont azt mutatja, hogy a Peloton kezdi elveszíteni azt a képességét, hogy ő irányítja a storytellinget, vagyis, hogy a cég találja ki és tálalja a szobabiciklijeivel kapcsolatos pozitív narratívát, ami eddig az egyik legnagyobb erőssége volt.

Magasról lehet nagyot esni

A Pelotont a koronavírus-járvány tette naggyá, a vállalat még a pandémiából és a lezárásokból profitáló, úgynevezett stay at home vállalatok közül is kiemelkedett. A vállalat ugyanis az otthoni edzéshez használt eszközöket, elsősorban szobabicikliket, de most már futópadot is kínál, ráadásul – a felhasználók szerint – kifejezetten jól működő szoftverrel megtámogatva, amivel virtuális edzéseken lehet részt venni. A cég azt állítja, hogy mostanra a Peloton a világ legnagyobb interaktív fitness platformja, amihez már több mint 6,2 millió aktív felhasználó csatlakozott.

A pandémia első szakaszát követő részvénypiaci raliból a Peloton is kivette a részét, a 2020 márciusi 17,7 dolláros mélypontról idén januárra egészen 171 dollárig emelkedett az árfolyam,

vagyis 10 hónap alatt közel tízszeresére emelkedett a Peloton árfolyama, a csúcson több mint 50 milliárd dollár volt a cég piaci értéke.

A járvány azonban szerencsére nem kényszerítette az emberiséget örökre a négy fal közé, és egyre többen kezdtek el újra edzőtermekbe járni, amivel csökkent az otthoni edzőgépek potenciális piaca, és jelentősen csökkent, a Peloton bevételeinek növekedése is. Ezt pedig elkezdték beárazni a befektetők, a csúcshoz képest a Peloton elveszítette az értékének 77 százalékát, a piaci értéke már kevesebb, mint 13 milliárd dollár.

Nem jön ki a matek

Ráadásul a kilátások sem túl fényesek. A Peloton bevételei még mindig nőnek, igaz, már koránt sem olyan mértékben, mint az elmúlt években, amikor évről évre jellemzően duplázódtak a bevételek, a jövő év júniusával végződő 2022-es pénzügyi évben már csak 14 százalékos lehet a bevételek növekedése.

A cég bevételei az eszközök (szobabicikli, futópad, egyéb eszközök) értékesítéséből és az előfizetésekből származik. Az előfizetések száma még mindig emelkedik,

de a teljes árbevétel az elmúlt negyedévekben negyedéves bázison már csökkent. A sporteszközök értékesítéséből származó bevételek a legutóbbi negyedévben év/év alapon 17 százalékkal, negyedéves bázison pedig 24 százalékkal csökkentek.

Eközben azonban a vállalat még mindig veszteséges, és a várakozások szerint belátható időn belül nem is lesz nyereséges.

Ez úgy lehetséges, hogy még mindig a bevételeket meghaladó költségek mellett működik a cég, és már operatív szinten is veszteséges. Idén nyáron jelentősen, 400 dollárral csökkentették a szobabicikli árát, ami azonban még mindig 1495 dollárba, vagyis jelenlegi árfolyamon 483 ezer forintba kerül, a termékár csökkentésével párhuzamosan azonban rengeteget költ a vállalat marketingre és a meglévő szolgáltatások fejlesztésére, és az is igaz, hogy a nyersanyagárak és a szállítási költségek meredek emelkedését is megérzi a Peloton.

Erős versenytársak

Az otthoni fitness piacán egyre több a versenyző, ráadásul nem csak olyan vállalatok, amelyek akár évtizedek óta jelen vannak termékeikkel, szolgáltatásaikkal, hanem új, tőkeerős belépők is, mint a bigtech cégek.

Az Apple bővítette fitnesz-előfizetési szolgáltatását, amely már integrálódik meglévő termékcsaládjába, az Amazon nemrég jelentette be a Halo Fitness szolgáltatást, amely otthoni videóedzéseket kínál, és amely integrálódik az Amazon Halo fitnesseszközeivel.

De ott van a Tonal, amely egy falra szerelhető erőnléti edzőeszközt kínál, a Lululemon pedig a Mirror-t. Az olyan márkák, mint a ProForm és a NordicTrack évek óta kínálnak kerékpárokat, futópadokat és egyéb sporteszközöket, és egyre inkább jelen vannak a fitness előfizetési piacon is.

Drámai negyedév

Az elmúlt 2 nap 16 százalékos árfolyamesése nem kevés, de november 5-e valószínűleg még emlékezetesebb a Peloton befektetőinek. A szeptember 30-án végződött 2022 első negyedéves időszakról szóló beszámolóban a menedzsment a bevételek növekedésének lassulásáról, újabb veszteséges negyedévről és számtalan kihívásról (nyersanyagárak emelkedése, szállítási költségek emelkedése, pandémia, beszállítói láncok akadozása stb.) számolt be, de ami a lefájóbb volt a befektetőknek, a menedzsment alaposan visszavágta az egész éves várakozásait.

A korábbi 3,63 helyett már csak 3,4 millió előfizetővel számolnak,

5,4 helyett csak 4,6 milliárd dollár bevétellel,

EBITDA szinten 325 helyett 450 millió dolláros veszteséggel.

A hírek sokkolták a befektetőket, a Peloton részvényárfolyama 35 százalékot zuhant a november 4-i, piaczárást követő közzététel után a november 5-i kereskedésben.

Egyre lejjebb

Nem csak a Peloton árfolyama, de az elemzői célárak is egyre lejjebb állnak, de a Reuters adatbázisában még így sem találtunk a mostani árfolyamnál alacsonyabb célárat. A célárak átlaga 77,6 dollár, ami még mindig duplája a mostani árfolyamnak. Hogy nem érdemes temetni a céget és a részvényét, jól mutatja, hogy nagy elemzőházak is a rajongói közé tartoznak: a Deutsche Bank idén december elején jött ki egy elemzéssel, amiben vételre ajánlják a Peloton részvényeit, a céláruk pedig 76 dollár, ami duplája a mostani árfolyamnak. Az elemzőház szerint vannak olyan forgatókönyvek, amiben a Peloton árfolyama még lejjebb lesz, de azoknak a befektetőknek, akik hosszabb távon gondolkodnak, jó beszállási pont lehet a mostani (mármint a december 3-i szint, ahhoz képest 12 százalékkal lejjebb áll az árfolyam).

Jelenleg 15 elemző vételre, 14 tartásra, 2 pedig eladásra ajánlja a Peloton részvényeit, amelyek a még mindig nem alacsony, 2,8-as P/S rátán forognak, P/E rátát pedig nem tudunk értelmezni, hiszen a vállalat veszteséges.

Összességében tehát a Pelotonnak van gondja bőven, Mr Big halála nélkül is. A korábbi magas árazásnál a piaci szereplők abból indultak ki, hogy a pandémia miatt, ha nem is lesznek az emberek örökre bezárva, de a világ olyan mértékben megváltozik, hogy a korábbinál jóval többen akarnak majd az otthonukban edzeni, virtuális fitnessórákra járni. A hangsúlyok persze eltolódtak, a Peloton árfolyama azonban idén év elejéig alaposan előre futott, a vállalat növekedése viszont lelassult, ráadásul a cég a költségeket még mindig nem tudja kordában tartani, így tartósan veszteséges a működés, a cég nehézségeit pedig az emelkedő nyersanyagárakon és szállítási költségeken túl az is növeli, hogy olyan nagy versenytársak is megjelentek a piacán, mint az Apple vagy az Amazon. Az, hogy a Szex és New Yorkban negatív PR-t kapott a Peloton, csak tetézte a bajt.

Címlapkép: James Devaney/GC Images, Getty Images