Az egész országban akar nagyra nőni a Kifli.hu

Portfolio 2021. december 15. 11:49

Új raktár nyitását tervezi jövőre a Kifli.hu, továbbá kilépnének Budapest kereteiből, más magyar városok felé is terjeszkednének. Az e-kereskedelemmel foglalkozó társaság idén is nagyot nőtt a számok alapján, jelenlegi raktárának mérete és a vásárlói bázisa is majdnem megduplázódott, bővült a portfólió, növelték a kiszállítási területet, a rendelésszám pedig van, hogy meghaladja a napi 5000-et is - mondta Klekner Péter, a Kifli.hu ügyvezetője egy online tartott sajtóeseményen, amelyen az is kiderült, hogy nem tudnak annyira gyorsan munkaerőt toborozni, mint ahogyan fejlődnek.