Szrányra kaptak az amerikai indexek a Fed döntése után

Többnyire emelkednek az európai tőzsdék a szerdai piacnyitás után, a DAX 0,4 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,5 százalékot emelkedett, a FTSE 100 azonban 0,1 százalékkal lejjebb került. A milánói börze 0,7 százalékos pluszban indítja a napot, míg a spnayol tőzsde 0,4 százalékot esett. A héten a központi bankok állnak a befektetők figyelmének középpontjában: a Federal Reserve, a Bank of Japan, a Bank of England és az Európai Központi Bank is kamatdöntő ülést tart, hogy megvitassa a jövőbeli politikai döntéseket. Ma este kerül sor az amerikai jegybank kamatdöntésére, Jerome Powell elnök sajtótájékoztatója pedig fél órával később kezdődik. Az elnök várhatóan be fogja jelenteni a Fed kötvényvásárlási programjának gyorsított befejezését, amivel a Fed lépést tesz a kamatemelés felé.