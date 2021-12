Esik az európai földgáz ára, de így is jelentős a drágulás a héten

Nagyot esett ma reggel a földgáz európai ára a tegnapi, rekord zárószintről, miután Oroszország az utolsó pillanatban földgázt küldött Németországba - írja a Bloomberg. Az áresés azonban nem tartott sokáig, mert amint külön megírtuk: közben az Északi Áramlat 2 engedélyezésével és az azon való szállítással kapcsolatban továbbra is hatalmas a bizonytalanság.

A holland TTF gáztőzsdén reggel 16 százalékos mínuszban is állt a földgáz ára, ahogy az Oroszországgal kapcsolatos kínálat oldali félelmek enyhültek. A Gazprom foglalta le az éjszaka folyamán a hálózat kapacitásainak 30 százalékát, hogy Oroszországból Lengyelországon keresztül földgázt juttasson a napon belüli aukciók keretein belül - írja a Bloomberg. Hozzáteszi, hogy az Oroszország felől érkező szállítások még így is elmaradnak a tavalyi szinttől és az Északi Áramlat 2 engedélye továbbra is késlekedik.

A földgáz árfolyamának mai alakulása a TTF-en

Ezen felül az áresést okozhatta az is, hogy több LNG-szállítmány érheti el a kontinenst és az időjáráselőrejelzések is kedvezőbbek, miszerint a jövő heti hidegbetörés nem tart olyan sokáig, mint amire korábban számítottak.

A délutánra mérséklődött az esés az európai gáztőzsdén, már csak 5 százalékos a mínusz. Reggel 120 euróig esett, jelenleg 135 eurón áll, ami közel 28 százalékos emelkedés csak ezen a héten.

A földgáz árfolyamának 3 havi alakulása a TTF-en

A földgázpiacon rég nem látott emelkedést láthattunk az elmúlt hetekben, miután a tartalékok mélypontra estek az év ezen időszakát tekintve, ráadásul kemény telet várnak a szakértők, ami a volatilitás megugrását vetíti előre. A traderek a bizonytalanságuknak adtak hangot azzal kapcsolatban is, hogy az Ukrajnával szemben fokozódó geopolitikai kockázatok miatt bizonytalan Oroszország kínálati politikája. Erről bővebben ebben a cikkünkben írtunk:

Címlapkép: Shutterstock