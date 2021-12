Szintet lépett a Megakrán, a Standard kategóriában folytatódik mától a kereskedés a részvényekkel

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában folytatódik a kereskedés a Megakrán részvényeivel – az emeléstechnikai megoldásokkal foglalkozó társaság szintlépését ünnepélyes csengetési ceremónia jelezte ma a BÉT-en. A társaság 2018-ban elsőként jelent meg a BÉT Xtend piacon, jelen tőkebevonással a kategórialépést is elsőként abszolválta a középvállalati platform mezőnyéből.

A Megakrán vezetői indították el a Budapesti Értéktőzsde kereskedését 2021. december 17-én. Ez az ünnepélyes csengetés a Megakrán életében már a második alkalommal történt meg, ezúttal is tőzsdei bevezetést ünnepelve, de immár a BÉT szabályozott piacán a standard kategóriában. A Megakrán szintlépését követően megkezdődött a kereskedés a társaság részvényeivel a BÉT Standard kategóriájában, ezzel a szegmens immár 17 kibocsátót számlál – a mérföldkő apropójából tartott kereskedésindító csengetésen Vitkovics Péter, a Megakrán felügyelőbizottságának elnöke, Vida Tamás, a KÉSZ Holding Zrt vezérigazgatója, egyúttal a Megakrán felügyelőbizottságának tagja, valamint Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is részt vett.

„Mint ismert, a MEGAKRÁN Nyrt. a 2018. évben sikeres bevezetési és tőkebevonási tranzakciót hajtott végre a BÉT Xtend piacán. A tranzakcióval az első vállalat voltunk az Xtenden. Nagy reményekkel, tudatos stratégiával és jövőképpel léptünk a piacra, amit támogattak azok a befektetők, akik bizalmat szavaztak vállalatunknak és elsőként jegyezték részvényeinket. Akkor is elmondtuk, hogy néhány éven belül szeretnénk feljebb lépni a magyar tőkepiacon. Külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a kategóriaváltásban is élen tudunk járni, és elsőként lépünk szintet az Xtend piacról a standard kategóriába. Természetesen a jövőben is igyekszünk megfelelni befektetőink és a tőkepiac elvárásainak, folytatjuk stratégiánkat, hogy a Megakrán hosszú távon is sikeres tőzsdei vállalat legyen.” – mondta Langmáhr Tamás, az Igazgatóság elnöke.

„A tőzsdei kategóriaváltás elsődleges célja a piaci likviditás bővítése. Szeretnénk növelni a befektetőink körét, mert hisszük, hogy a transzparencia és a hiteles működés igazi értékmérője, ha nagyszámú részvényes bízik a vállalatban. A Megakrán a tőzsdei jelenlétet nem egy rövid kirándulásnak tekinti. Az egészséges tőkepiacon a tőzsdei cégeknek mindig kedvezőbbek a forráshoz jutási lehetőségei.

Úgy gondoljuk, hogy egy időre vége lesz az olcsó piaci pénzforrásoknak, így a tőkebefektetések szerepe felértékelődik. Tőkéhez jutni pedig továbbra is a tőzsdén lehet legolcsóbban.

- tette hozzá Vitkovics Péter a Megakrán felügyelő bizottságának elnöke. Hozzátette, hogy a tőzsdei kategóriaváltás valójában új tőzsdei bevezetést jelent, hiszen egy teljes kibocsátói tájékoztatót kellett készítenünk és benyújtani az MNB-hez. Ennek ellenére ez könnyebb feladat volt, mint anno az Xtend bevezetés, hiszen összeszokott csapat dolgozott rajta.

A standard kategóriába lépéssel bővült a kibocsátott részvények száma is, hiszen mostantól kerülnek tőzsdei forgalomba azok a részvények, amelyeket az októberi tőkeemelés során a Kész Holding Zrt jegyzett le. A Kész Holding Zrt ezzel közel 20%-os mértékben lett a Megakrán tulajdonosa, egyben stratégiai partnere.

„Ahhoz, hogy iparági szerepünket ne csak megtartsuk, hanem fejlődhessünk is, folyamatosan keresni kell a lehetőségeket. Mi, a Kész Csoportnál a folyamatos fejlődési igényünknek köszönhetően tisztán látjuk a kapacitásainkat, a képességeinket és ezek kibővítése céljából új pénzügyi tranzakcióba fogtunk a speciális emeléstechnikai és gépsor telepítési feladatokat ellátó Megakránnal karöltve. A szintén családi vállalkozásként indult társaság olyan szolgáltatásokat nyújt, amely a szegmensben egyedülálló megoldásokat és technológiai eszközöket soroltat fel, és a Kész Csoport számára egy új utat nyit meg. Úgy vélem, ennek köszönhetően tovább gyarapíthatjuk az olyan projektjeink számát, amelyekre nem csak hazánkban, de nemzetközi szinten is mintaként tekintenek majd” – mondta az akvizíció kapcsán Vida Tamás, a Kész Holding Zrt. vezérigazgatója.

A Megakrán stratégiai terveinek végrehajtásához a tőkepiaci jelenlét is jelentősen hozzájárult. Azt követően, hogy 2017-ben debütáltak a hazai vállalatok sikertörténeteit reflektorfénybe helyező BÉT50 kiadványban, az elsők között csatlakoztak a BÉT által meghonosított nemzetközi vállalkozásfejlesztési képzéshez, az ELITE Programhoz, majd elsőként pályáztak sikeresen a tőzsdei felkészülést elősegítő Mentor Program keretein belül. A társaság részvényeivel 2018 decemberében indult meg a kereskedés a BÉT középvállalatokra specializált piacán, a BÉT Xtenden, amellyel a Megakrán avatta fel az újonnan létrehozott platformot. A tranzakció egyben a Széchenyi Alapok tőzsdei bevezetést segítő alapja, a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap első befektetése is volt.

A Megakrán példaként szolgálhat a hazai középvállalatok számára, emellett kiválóan illusztrálja, hogy a tőkepiac, mint növekedési eszköz milyen mértékben segítheti elő egy társaság fejlődését.

"A vállalat a tőzsdére lépést megelőzően igénybe vette a BÉT által kialakított szolgáltatáspaletta szinte összes lépcsőfokát, majd elsőként jelentek meg a BÉT Xtend piacon – büszkék vagyunk arra, hogy a kategórialépés tekintetében is elsőként szakították át a célszalagot a középvállalati platform kibocsátói közül. A Budapesti Értéktőzsde minden kollégája nevében szeretnék gratulálni, egyben további sikeres növekedést kívánni a társaságnak!” – mondta el Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

A képek forrása: BÉT