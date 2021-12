Újabb felvásárlás a Netrisknél: Ausztriában terjeszkedik tovább a csoport

A Netrisk-csoport bejelentette, hogy megvásárolja a durchblicker céget, Ausztria piacvezető független ár-összehasonlító portálját. A cégcsoport tevékenysége így Magyarország, Csehország, Szlovákia és Litvánia mellett Ausztriára is kiterjed. A tranzakció jelenleg az illetékes hatóságok szokásos jóváhagyására vár - közölte a társaság.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Az engedélyek megszerzését követően a Netrisk-csoport megszerzi a durchblicker részvényeinek 100 százalékát a társaság korábbi befektetőitől, valamint a két alapítótól, Reinhold Baudischtól és Michael Doberertől.

A 2010-ben alapított durchblicker sikeres start-up vállalkozásból vált egy évtized alatt Ausztria vezető márkáinak egyikévé. Jelenleg 28 féle ár-összehasonlítási lehetőséget biztosít felhasználóinak a biztosításoktól a telekommunikációs szolgáltatásokon és közműveken keresztül az olyan klasszikus pénzügyi termékekig, mint a kölcsönök, folyószámlák vagy a betéti kamatok. Az új tulajdonosok megjelenésével a márka változatlanul működik majd tovább a megszokott csapattal – tették hozzá.

A durchblicker a Netrisk-csoporthoz való csatlakozással olyan gyorsan fejlődő cégekhez csatlakozik, mint a Netrisk.hu, a Biztositas.hu, a Klik.cz , a Porovnej24.cz, a Klik.sk, a Netfinancie.sk, illetve az Edrauda.lt. A felvásárlást követően továbbra is hosszú távon biztosított marad Ausztria legnagyobb ár-összehasonlító portáljának teljes függetlensége – közölték.

A Netrisk-csoport regionális online biztosításközvetítő platformjának kialakítása 2020-ban vette kezdetét, azt követően, hogy a bostoni székhelyű TA Associates globális növekedési magántőke-társaság megszerezte a Netrisk 75 százalékos tulajdonrészét. A korábbi többségi tulajdonos, a varsói székhelyű MCI Group közép-európai magántőke-társaság 23,7 százalékos részesedésével továbbra is a cégcsoport tulajdonosa maradt, aktívan segítve a Netrisk nemzetközi pozícióépítését. A Netrisk-csoport a cseh és szlovák piacon való megjelenésével tavaly májusban vált regionális szinten is jelentős szereplővé, és ezt a pozícióját a biztosításközvetítői szektor határokon átívelő egyesítése révén azóta is folyamatosan erősíti.

Címlapkép: Getty Images