A dúsgazdag kriptósok Puerto Ricóba mennek, a világ luxus adóparadicsomába

Portfolio 2021. december 19. 14:00

Ki ne álmodozott volna arról, hogy egy egzotikus sziget partjáról egy laptoppal végezze a munkáját? Ez a lehetőség egyre több befektető számára nem csak álom, hanem valóság, hiszen Puerto Rico kedvező adótörvényeinek köszönhetően egyre többen válaszják a Karib-térségben található szigetet - főleg, hogy Joe Biden és a demokraták is a vagyonosok megadóztatására készülnek. Persze kockázatok itt is vannak, hiszen már az amerikai adóhatóság is felfigyelt a Puerto Ricóba költöző vagyonos magánszemélyekre és vállalatokra.