Kötelező a védettségi igazolvány egyes fürdőkben, megszólalt az adatvédelmi hatóság

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) álláspontja szerint szükséges és arányos intézkedés lehet az, ha a fürdők, az uszodák és a wellness-létesítmények üzemeltetői a beléptetés feltételéül szabják a koronavírus elleni védettség igazolását.

Pozitív tapasztalatai vannak azoknak a fürdő és hotel üzemeltetőknek, akik újra kötelezővé tették a védettségi igazolványt a vendégeik számára - írtuk meg néhány napja. Csak rövid időre vagy egyáltalán nem esett vissza a forgalmuk, sőt, a vendégek a döntés miatt nagyobb biztonságban érzik magukat járványügyi szempontból. A koronavírus 4. hulláma persze abban az értelemben azért rajta hagyta a kéznyomát a szolgáltatókon, hogy nehéz megmondani, milyen évet zártak volna, ha nem emelkedik újra az esetek száma. Mindenesetre az általunk megkérdezett önkormányzati és magáncég is veszteséggel zárja 2021-et.

A NAIH most azt közölte az MTI-vel, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán érvényes statisztikája szerint az elmúlt 24 órában világszerte újabb 543 414 koronavírus-megbetegedést regisztráltak és eddig koronavírus következtében igazoltan 5 358 978 ember halálozott el. Köztudomású egyúttal a Covid-19 világjárvány a korábbiaknál veszélyesebb, omikron variánsának rohamos terjedése is - fűzték hozzá.

Kifejtették, hogy az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatok védelméhez való jogot nem abszolút jogként biztosítja, hanem hangsúlyozza, hogy azt az arányosság elvével összhangban, a társadalomban betöltött szerepének függvényében kell figyelembe venni, egyensúlyban más alapvető jogokkal. Ilyen alapvető jog az alaptörvényben, valamint az Európai Alapjogi Chartában is rögzített élethez való jog, továbbá az alaptörvényben ezen túl is rögzített testi és lelki egészséghez, egészséges környezethez való jog, amelyek védelme mindannyiunk közös felelőssége - tették hozzá.

"A fentiek értelmében a hatóság álláspontja szerint a fürdők esetében, ahol más bevett, személyes adatkezeléssel nem járó védekezési mód, így például a gyakori szellőztetés, vagy a maszkviselés előírása fürdőzés közben életszerűtlen, ugyanakkor a távolságtartásra vonatkozó előírások is csak korlátozottan érvényesíthetők - a koronavírus omikron variánsának terjedésére is tekintettel -,

jelenleg megfelelő és elfogadható, valamint szükséges és arányos intézkedés lehet az, ha a fürdő üzemeltetője a beléptetés feltételéül szabja a fürdővendég koronavírus elleni védettsége tényének igazolását"

- emelték ki.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a fentiekben kifejtett álláspontja alapján - az adatvédelmi alapelvek érvényesülése érdekében - kizárólag a védettségi igazolvány, EU-s védettségi igazolvány vagy applikáció bemutatását kérheti a fürdő üzemeltetője, de az így megismert személyes adatokat jogszerűen nem rögzítheti, nem gyűjtheti.

