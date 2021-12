Zuhanórepülésben az OTP

Nemrég jelentette be Orbán Viktor a kormány legújabb, infláció elleni lépését, melynek értelmében októberi szinten rögzítik a már felvett jelzálogfedezetű hitelek kamatait. A lépésre kifejezetten rosszul reagáltak a befektetők, a korábbi bizonytalan oldalazást esés váltotta fel, amit elsősorban az OTP rossz teljesítményének köszönhetünk.

Sokként érte a befektetőket a hír

Orbán Viktor bejelentésének hatására jelentősen lejjebb került az OTP árfolyama,

már 7,4 százalékot esett a részvény

az OTP papírjánál ekkora esésre több mint 3 hete nem volt példa. A bejelentés értelmében októberi szinten rögzíti a már felvett jelzálogfedezetű hitelek kamatait a kormány. Az intézkedés január elején lép hatályba, és 2022 közepéig tart, így a februári törlesztőrészletek már alacsonyabbak lesznek, mint a korábbiak - ez nem kedvez a hitelezőknek, ennek köszönhetjük a befektetők heves reakcióját.

Információink szerint a már megtörtént és a további kamatemelések elkerülése révén a friss jogszabály

ÁTLAGOSAN EGY HÁZTARTÁSNÁL HAVI 11 EZER FORINT TÖRLESZTŐRÉSZLET CSÖKKENÉST JELENTHET, FÉL ÉV ALATT 30 MILLIÁRD FORINTRÓL SZÓL A KORMÁNYZATI BECSLÉS, EKKORA LEHET A BANKOK VESZTESÉGE

a hitelszerződések szerinti helyzet fennmaradásához képest.

A forgalom alakulásán is látszik, hogy alaposan felrázta a befektetőket a karácsonyi bódulatból a bejelentés.

Az OTP zuhanórepülése alaposan elrontotta a hangulatot a magyar tőzsdén, a BUX index jelenleg

a maga 2,9 százalékos mínuszával a legrosszabbul teljesítő vezető börze a kontinensen.

A régiós szektortársak közül a Raiffeisen árfolyama 1,4 százalékkal került feljebb, míg az Erste árfolyama 1,3 százalékot emelkedett a legutolsó záróárfolyamához képest - mint látható, az OTP-éhez hasonlóan szélsőséges árfolyammozgást egyik szektortársnál sem láthatunk.

Hogy néz ki a technikai kép?

Mivel a befektetők nem szeretik ha ad hoc módon, politikai célzattal belenyúlnak a piac működésébe, pláne bizonyos értelemben visszamenőleges módon, így nem csoda, hogy a gyorsan kialakuló pánik alapvetően megváltoztatta a hangulatot az OTP részvényeinek tőzsdei kereskedésében. A mai hatalmas zuhanás után nagyon úgy fest, hogy végleg vége a sokáig élő 17 000 Ft-os támasznak, ezzel együtt masszív letörés következett be a kialakuló háromszögből.

Sőt, az árfolyam egyetlen lendülettel átvitte lefelé a 16 400 Ft-os támaszt is, de ami még nagyobb baj: a nagyjából ugyanitt tanyázó hosszútávú mozgóátlagot is.

Érdekesség, hogy az eddigi napi minimum éppen a korábban is írt 15 500 Ft-os támasz érintésével állt meg, legalábbis egyelőre. Ez a zóna már egybeesik a megbízhatóan működő klasszikus beállítású RSI túladottságával is, így van rá remény, hogy a mostani szint rövid távon megálljt parancsolhat az esésnek. A volatilitás azonban csak most kezdett el felfelé menetelni és a forgalom alapú indikátor folyamatos pénzkivonása is középtávra egyelőre inkább gyülekező téli fellegeket mutat.

Címlapkép: Portfolio