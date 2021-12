Albán telekomcéget vett a 4iG

Megállapodást kötött az albán ONE Telecommunications megvásárlásáról a 4iG Nyrt.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

A vállalat 1,36 millió előfizetőjével Albánia második, és egyben leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatója.

A cég tavaly 68,1 millió euró árbevétel mellett 20,8 millió euró EBITDA-t ért el, jövedelmezősége meghaladta a 30 százalékot.

A ONE saját infrastruktúrája a régiós összehasonlításban is kiemelkedő, 632 adótornya az LTE szolgáltatások mellett már 5G mobilkommunikációra is alkalmas. Az akvizíció újabb lépcsőfokot jelent a 4iG nyugat-balkáni terjeszkedési stratégiájában, a tranzakció az albán hatósági eljárásokat követően zárulhat.

A ONE, az elmúlt időszakban jelentősen növelte piaci részesedését, amely 2021 harmadik negyedévében 41 százalék volt az előfizetők között.

„Az elmúlt évben megújított távközlési hálózatának köszönhetően a ONE Telecommunications erős növekedési potenciállal rendelkező távközlési szolgáltató, amely az akvizíció lezárását követően jól illeszkedik majd nyugat-balkáni telekommunikációs portfóliónkba. Büszkék vagyunk arra, hogy a ONE Telecommunications és az ALBtelecom megvásárlásával a 4iG Csoport válhat Albánia egyik legnagyobb befektetőjévé, illetve az albán távközlési piac legnagyobb szereplőjévé. Szakmai befektetőként érkeztünk az országba, ahol hosszú távon szeretnénk jelen lenni a lakossági és üzleti ügyfelek magas minőségű kiszolgálásával.” – hangsúlyozta a bejelentést követően Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

„Az elmúlt három év alatt a ONE-t Albánia legjobb mobilszolgáltatójává fejlesztettük. Eredményeink a vállalat dolgozóinak munkája és elhivatottsága nélkül nem jöhetett volna létre. A tranzakció visszaigazolja munkavállalóink profizmusát és erőfeszítéseit, amivel változást hoztak az albán mobilpiacon is. Biztosak vagyunk benne, hogy 4iG szakértelmével a ONE Telecommunications tovább fejlődik majd.” – monda Elvin Guri, többségi tulajdonos.

A 4iG december elején jelentette be, hogy többséget (80,27%) szerez Albánia legnagyobb részben állami tulajdonú vezetékes és mobilszolgáltatásokat nyújtó távközlési vállalatában, az ALBtelecomban. Amennyiben a hatóságok hozzájárulnak a ONE Telecommunications felvásárlásához is, úgy a 4iG csoport lesz Albánia legnagyobb szereplője a távközlési szektorban. A mobilpiaci fókuszú ONE, illetve a vezetékes és mobilszolgáltatásokat nyújtó ALBtelecom portfoliója erős szinergiák kialakítására teremthet lehetőséget. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. Az ügylet az albán hatósági eljárásokat követően zárulhat.