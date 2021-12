Bármikor elfogadnánk a karácsonyfa alá ajándékba - Megérkezett a legújabb Tesla-kihívó villanyautó

Ahány autós, annyi vezetési szokás – mondhatnánk akár. A Hyundai a vadonatúj elektromos autójával, a nemrég piacra dobott IONIQ 5-tel nem akármilyen vezetői szokással bíró közönségre lő: a kényelemre vágyó, prémium hatást is kedvelő, technológiai újításokat kereső, a rendkívül gyors töltést nagyra értékelő, de hatótávban kompromisszumra is képes autósokat, családokat célozza. Egyértelműnek tűnik ezek alapján, hogy a már most is villanyautózók táborában nagy sikert fog aratni, a legfontosabb kérdés azonban mégis inkább az, hogy a hagyományos autót hajtók számára mennyire lesz vonzó. Egy héten át teszteltük a Tesla-kihívónak is nevezett dél-koreai modellt és annak minden újítását, így például azt is, hogy képes-e valóban feltölteni egy másik villanyautót.

Paraméterek:

Hyundai IONIQ 5 First Edition (legmagasabb felszereltséggel)

306 lóerő, összkerékmeghajtással

72,6 kWh akkukapacitás

közel 400 kilométeren át, vegyes használatban 1 héten át

November végén, főként hideg őszi időben (egy elektromos autónál nem árt ezt is tisztázni a legelején a töltés és hatótávolság érdekében)

Az autó, ami a külsejével és belsejével is meg akarja szerettetni a villanyautózást

Aki csak a fényképek alapján kívülről ránéz erre a modellre, nehezen marad közömbös, ezért nagy várakozással tekintettem az IONIQ 5-tel való találkozára. A teszthez hozzátartozik, hogy már félig-meddig villanyautós szemmel nézek az autókra, miután a családban második (de majdnem első) autóként rendelkezünk egy kisebb elektromos autóval és megtettünk már vele egy év alatt 12 ezer kilométert. Ezt csak azért írom, hogy az olvasók is tudják, hogy megbarátkoztam már az alapvető fogalmakkal (töltési sebesség, akkukapacitás, kWh, téli hideg következményei), amelyek a hagyományos kocsikat nem jellemzik.

Az első találkozás után az autóra nézve hirtelen az jutott az eszembe, hogy

ez a villanyautó egyszerre retro és futurisztikus.

Valószínűleg azért is merem ezt állítani, mert gyerekként amikor a matchboxokkal játszottunk, ilyennek képzeltem el a jövő autóit. Az autó a külső megfigyelők reakciói alapján egészen egyedülálló, rég fordultak meg ilyen sokan egy általam vezetett tesztautó után. A dugóban araszolva a zöldrendszámos sofőrök arcáról le lehetett olvasni, hogy végre, de jól néz ki ez az új Hyundai, a többi megfigyelő pedig csak azt kérdezte magában, hát ez az autó meg honnan jött.

A képekről kompaktnak tűnő, de (elsősorban a magassága miatt) valójában a városi terepjárók kategóriájába sorolható modell méretei csalókák. A középkategóriás hagyományos autók hosszánál (Ford Mondeo, VW Passat) 15-25 centivel rövidebb, azonban a tengelytávja 15-20 centivel hosszabb, ami azt eredményezi, hogy bent hatalmas tér van és mindez lehetőséget ad arra, hogy a gyártó kimaxolja a kényelmet.

A belső letisztult, amit alapvetően határoz meg a nagy méretű dupla kijelző a még pont megfelelő vastagságú fehér kerettel (mindkét kijelző 12,3 colos). Ami érdekes, hogy a két kijelző között van egy törés, így nincs az az érzésünk, hogy minden a kijelző alá lenne rendelve és nem áldoztak fel a tervezők mindent a digitalizáció oltárán. Fizikai gombokat is találnak ugyanis a hagyományos autókat kedvelők, nemcsak a kormánykeréken, hanem a középső vezérlő egységen is.

Az anyaghasználat és design ebben a változatban már a prémium autókéra hajazott, az elektromos és rendkívül kényelmes üléseket mindenképpen meg kell említeni. Az extrák között található üléscsomaggal relaxációs helyzetbe is hozhatjuk az ülést és saját magunkat. A minőségi hatást erősíti a BOSE hangrendszer 7 hangszóróval és mélynyomóval. Talán mellékesnek tűnik, de erősíti a testreszabhatóság érzését, hogy a vezeték nélküli töltési lehetőséget is tartalmazó óriási középkonzol egy kézmozdulattal csúsztatható előre és hátra.

Összességében tehát nagyon egyben van az autó, egyes elektromos autókkal szemben igazán a készautó érzését kelti. Zaj- és hangszigetelése pedig még nagyban segít is ezen (itt az egyetlen hátrány, hogy több helyről is hallottunk belső zörgéseket, kopogásokat). Örvendetes, hogy – bár nyilván a dél-koreai gyártónak már van ebben múltja, de – az egyre élesebb piaci versenyben a gyártók egyre jobban kigondolt és megvalósított autókkal reagálják le a vásárlói igényeket.

Az a bizonyos új platform

Az IONIQ 5 az első olyan autó, ami a Hyundai elektromos, globális moduláris platformjára, az E-GMP-re épült, házon belüli testvéréhez, a KIA EV6-hoz hasonlóan. Ez az az új platform, amire a dél-koreai gyártók nemrégiben feltették a jövőjüket, és az elektromos autózást. A kifejezetten az elektromos kocsikhoz kifejlesztett elektromos moduláris padlólemez a gyártó szerint gyorsabb töltést, nagyobb hatótávolságot tesz lehetővé. Az akkumulátor a két tengely között helyezkedik el. Ez optimális tömegeloszlást és mély tömegközéppontot eredményez, és ezáltal javítja a vezethetőséget. A moduláris koncepció jellemzője, hogy szabványosított akkumulátor rendszert alkalmaz, ezért ez a platform a legkülönbözőbb járműtípusokhoz, hatótávolságokhoz és életstílusokhoz képes alkalmazkodni. A saját fejlesztésű 800V-os akkumulátor rendszernek köszönhetően az egyik leggyorsabb töltésre ad lehetőséget a villanyautók körében, emellett a technológia a 400V-os és váltóáramú töltést is támogatja (kiegészítő komponensek vagy adapterek nélkül). A 800V-os rendszernek köszönhető, hogy a gyártó azt hirdetheti papíron a kocsiról, hogy 5 perc villámtöltés alatt 100 kilométerrel növelhető a hatótávolság és hogy akár a 220 kW-os egyenáramú villámtöltést is támogatja. Ha viszont csak 50 kW a töltőpont, akkor is kaphatunk 5 perc alatt 28 km-nyi hatótávot. A valós töltési sebességről később részletesen írunk még.

A csilli-villi kategória

Mivel a legjobban felszerelt típust vezettük, az autóban a legújabb technológiák és a legkülönbözőbb vezetéstámogató rendszerek jelen voltak. Volt szolártető, 360 fokos parkolás kamera, távirányítóval automatikusan beparkoló rendszer, navigáció alapú adaptív sebességmeghatározó automatizmus, sávtartó és sávkövető rendszer. Az autó több szintű autópálya asszisztens funkcióval is rendelkezett, ami az elől lévő kamerákat, radarokat és a navigációs rendszerből származó adatokat egyszerre használja a vezetéshez, tartja a beállított sebességet, követési távolságot és a sávon belüli pozíciót, valamint szükség esetén lassítani is képes. A gyakorlatban mindez úgy néz ki, hogy ha elengedjük a kormányt, szépen és komfortosan teszi a dolgát a rendszer, azonban nem engedi, hogy ne legyünk éberek és többszöri figyelmeztetés (ami egyszerre megjelenik a képernyőn látványosan és hangjezést is kapunk) után automatikusan kikapcsol.

Mindezek mellett nagyon hasznos a keresztforgalom figyelés és a holttér-figyelő rendszer. Ez utóbbi indexelés közben az előttünk lévő képernyőre vetítette az autó mellett látható teret, akár a sávokat. Ez a funkció még annyira újdonságnak számít, hogy sokáig nem is tudtam értelmezni és hasznát venni, de végül azt mondom: meg lehet szokni az ebből fakadó kényelmet.

Feltűnő, hogy a vezetési módokat választó gombot a kormányon helyezték el, pont mint a sportautókban, ami nagyon kényelmes és kellemes érzetet ad, és ha arra van igényünk, meggyőző száguldozást. Hasonlóképp eltalált és a minden részletre odafigyelés újabb jele a töltőnyílás: a távirányítóról vezérelve nyílik ki, gombnyomásra csukódik és kis négyzetekkel jelzi a töltöttség szintjét. De ötletes a villanyautóknál már-már megszokott ajtóba rejtett kilincs megoldása, ami a kulccsal közelítő autósnak automatikusan kibukik és érdekes megoldás a nagy kijelző mellett bal oldalon egy mágnesezhető felület, amit akár lényeges üzenetekre, vagy emlékek rögzítésére is használhatunk. Bár ez inkább egy gag és térkitöltő funkció, mint valós, hozzáadott értékkel bíró eszköz.

Vezetni városban és az autópályán egyaránt nagyon jó, a kátyus magyar utakon sem pattog, a gyorsításokra élesen és azonnal reagál (még nem sport módban is), a kanyarokat szépen tudja harapni, ami nem rossz teljesítmény egy nem kompakt autótól. Összességében a vezetésében egyáltalán nem csalódtunk, hamisítatlan villanyautós élményben lesz része annak, aki hozzájut ehhez a modellhez.

Jól használható a hátsó csomagtér, a maga 527 literjével, ezen a téren egyáltalán nem kell kompromisszumot kötni azért, mert villanyautóról beszélünk. Bár feltehetőleg ezeket a közhelyeket lassan el is felejthetjük a speciálisan e-autóknak fejlesztett platformok terjedésével. Az általunk tesztelt autó felszereltségéből fakadóan a hátsó üléssort is elektromosan állíthattuk, így szükség esetén teret nyerhettünk a csomagok számára hátul. A kocsi orrába is került egy kisebb csomagtartó, ahová akár a kábeleket is tehetjük.

Amit viszont a modell hátrányára kell írnunk: a szoftver egyszerűen nem teszi elég gyorsan a dolgát, nem mondanánk, hogy szaggat, de nincs az az érzésünk, hogy egy villámgyors és azonnal reagáló iPad képernyőn húzogatnánk az ujjunkat. Emellett a töltőállomás-kereső sem volt még annyira naprakész, hogy minden villámtöltőhöz odavezessen, így ebben a versenyben még nincs a Tesla mellett. Viszont több olyan dologra is képes, amire az amerikai gyártó nem.

Volt még egy újító húzása a gyártónak: az autó 72,6 kWh kapacitású akkumulátora a gyakorlatban tud működni energiatárolóként is, ami azt jelenti, hogy szinte bármit rádughatunk a kocsi külső kétirányú töltőcsatlakozójára, amelyen keresztül akár 3,6 kWh-s teljesítményt is képes leadni. Ezt is teszteltük, és a konverter, valamint az IONIQ 5 saját elektromos autótöltő egységével még az otthoni kis elektromos autót is fel tudtuk volna tölteni. Ekkora akkukapacitással akár kétszer is, mire a Hyundai lemerült volna.

A lényeg: milyen mint elektromos autó?

Elérkeztünk a teszt legfontosabb pontjához: hogy milyen tulajdonságokat tud felmutatni az IONIQ 5 elektromos autóként, a versenytársaival szemben. És ezen a téren alapvetően három egymással is összefüggő paramétert szoktak figyelni: a hatótávot, a töltési sebességet és a fogyasztást. Ezek bemutatása előtt meg kell említeni, hogy a First Edition felszereltség magában foglalja már a hőszivattyút és ez összkerék meghajtású. Előbbi segíti a fogyasztást a téli mínuszokban, utóbbi viszont apasztja a hatótávot. A 4 kerék meghajtás például már egyből 21 kilométerrel kevesebb hatótávot eredményez a WLTP szabvány szerint, mint a sima kétkerék meghajtásos verzió (481 km vs. 460 km).

Kezdünk a pozitívumokkal, ez pedig a töltési sebesség. Hivatalosan ahogy említettük a nagyobb akkumulátorral szerelt modell akár 220 kW-os egyenáramú villámtöltésre is képes. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan ilyen tempóban veszi fel az áramot a kocsi, hanem hogy ez a csúcsteljesítmény, ideális körülmények között. Annak érdekében, hogy tesztelni tudjuk a töltés „csúcssebességét” meglátogattuk az országban elérhető 4 Ionity állomás egyikét. Kinti 5 fokban, 110 kilométer megtétele után (vagyis nem teljesen hideg akksival), 21%-nyi maradék energiával 67 kW-os teljesítménnyel indult az áramfelvétel, a csúcs 187 kW volt és 15 perc alatt 32 kWh-t vettünk fel. Ebből több következtetést is levonhatunk: a hideg nyilván nem tett jót a töltési sebességnek, de a 187 kW-os csúcsteljesítmény és a 128 kW-os átlagos töltési sebesség is kimagasló és dicséretre méltó (ez várhatóan azonban romlott volna az akkumulátor töltöttségi szintjének emelkedésével párhuzamosan).

Az IONIQ 5 tehát valóban képes rendkívül gyors töltésre más villanyautókkal, akár a Teslákkal összevetve, ebben a tekintetben határozottan az élen jár.

A fogyasztás és így a hatótáv azonban ilyen időben (lassan télire forduló esti 5 fokban) nem túl kellemes. Az autópályán megtett 220 kilométer alatt, a tempomatot 130 km/h sebességre állítva, bent 21 fokban 34 kWh/100km átlagfogyasztást ért el az autó, ami nem kevés. Így tehát ezzel a nagy akksival is autópályán, hidegben, 130-as tempó mellett körülbelül 210-220 kilométert autózhatunk egy töltéssel. Ez természetesen jobb lett volna, ha jobb az idő, és lassabban haladunk. Azt mondhatjuk tehát, hogy az autópályán megtett 210-220 kilométer várhatóan a legrosszabb teljesítmény, amit éven belül futni fogunk vele (magas sebesség, hideg időjárás). Hogy sok vagy kevés ez, mindenki döntse el maga, de azért annyit tegyünk hozzá, hogy egyáltalán nem áramvonalas és nem is könnyű autóról beszélünk. És nem szabad elfelejteni, hogy a relatíve gyorsan elveszített energiát villámgyorsan képes visszatáplálni, aminek kapcsán viszont az egyetlen nem mellékes tény, hogy egyelőre csupán 4 helyen képes leadni az egész országban azt, amire igazán képes. Ha kosaras hasonlattal kellene élnem:

ez olyan, mintha a Golden State Warriors zsenije, és jelenleg az NBA egyik legnagyobb sztárjátékosa, Stephen Curry az alapszakaszban csak a Phoenix Suns ellen játszott 4 meccsén lehetne bombaformában (vagy például le lenne tiltva a 3 pontos dobásról),

de akkor sem garantáltan, mert épp nem olyanok a körülmények. Nagy kár lenne érte, nem?

Mennyibe kerül a töltése/fogyasztása?

A Hyundai legújabb elektromos modelljével több helyen is töltöttünk. Egyrészt egy 50-es Mol Plugee töltőoszlopnál 15,8 kWh-nyi energiát vettünk fel 2200 forintért. Másrészt az Ionity egyik ultragyors töltőjén is töltöttünk egyszer, ahogyan azt fentebb részleteztük, de a normál áron, mert akkor még nem ismertük a Hyundai ide vonatkozó kedvezményes tarifáit és egyszer volt Budán kutyavásár alapon kíváncsiak voltunk, mennyibe fog ez fájni. Az alap tarifa 280 ft/kWh az Ionity oszlopain, így a 32 kWh-nyi energia 8960 forintunkba került. A dél-koreai gyártó egyébként a 2021-ben megvásárolt IONIQ 5-ösökhöz 1 évnyi ingyenes Ionity-töltést ajándékoz, és az éves előfizetési csomagok (35 ezer vagy 95 ezer forintért) keretében 210 vagy 110 forint/kWh tarifa mellet tölthetnénk fel az autót. Harmadrészt rádugtuk az itthoni 10 amperes 1 fázis hálózatunkra (nem ekkora akksis kocsihoz lett méretezve ez tény), ahol feltöltött kb 34-35 óra alatt.

A 360 kilométernyi megtett úton tehát 29-30 kWh/100 km átlagfogyasztást értünk el. Mennyibe került ez nekünk?

A válasz a fenti tarifáktól függ:

Ha a Mol Plugee áraival kalkulálunk a teljes távra, akkor 100 km megtétele 4000-4200 forintba kerülne. Hagyományos benzines autó fogyasztására átszámolva (az egyszerűség kedvéért 480 forint/liter egységárral) ez 8,4-8,7 literes fogyasztásnak felel meg 100 km-re vetítve.

Az Ionityn számolhatunk három tarifával is akár. Ha az egyszeri amatőr esetével állunk szemben (mint amit én elkövettem), akkor a 280-as tarifa mellett 8200-8400 forintba kerülne 100 kilométer, ami 17-17,5 liternyi benzinfogyasztásnak felel meg (ez feltételezhetően az IONIQ-tulajokkal nem fordulna elő, mert éves előfizetéssel rohangálnának villámtölteni).

Ha a 210-es Ionity tarifával kalkulálunk, akkor 6100-6300 forintra jönne ki 100 kilométer hatótáv, ami 12,7-13,1 literes benzinfogyasztásnak felel meg.

Ha pedig a 110 forintos kWh-kénti Ionity tarifával számolunk, akkor 3200-3300 forintba kerülne 100 kilométer megtétele (ezzel az átlagfogyasztással), ez pedig 6,6-6,9 liter benzinfogyasztás lenne.

Ha az otthoni töltés jelenlegi rezsicsökkentett 39 forintos díjszabásával kalkulálunk, akkor csupán 1100 forint adódik 100 kilométer megtett út költségének, ami 2,4 literes benzinfogyasztás. Esetünkben az itthoni töltés díja még ezt az összeget sem érte el, mert a napelemes rendszer biztosította a vételezett energiát. Nyilván az sem életszerű, hogy az autó feltöltésére 34-35 órát várjunk, ezért ha tartósan használnánk egy ekkora akkukapacitású autót, akkor mindenképpen megfelelő hálózatra fejlesztenénk és otthoni fali töltőt alkalmaznánk. Nem árt azonban tisztában lenni az ilyen típusú telepítés műszaki követelményeivel (elbírja-e a ház, társasház, stb.) és több százezer forintos egyszeri plusz költségével.

Mindezekkel a forgatókönyvekkel csak arra akartunk rámutatni, hogy nagyon sok különböző lehetőségünk van tölteni, attól függően, hogy mennyire sietünk, illetve, hogy mi az autónk számára az optimális töltési megoldás. Egy ilyen kategóriájú (15-21 millió forintba kerülő) autó esetén mindenképpen erősen ajánlott a vásárlás előtt felmérni a lehetőségeinket, a futásteljesítmény és az otthoni töltési lehetőségek függvényében.

Konklúzió

Összességében azt mondhatjuk, hogy ez az autó meg akarja győzni a célszemélyt a belseje és külseje minden porcikájával, kidolgozottságával, technológiai újításaival, vagy ha a másik oldalról nézzük mondhatjuk úgy is: el akarja terelni a magas fogyasztásáról és relatív alacsony hatótávjáról a figyelmet és mindezt nagyon gyors töltéssel is kompenzálja. Szerintünk a hétköznapi elektromos autózás egyik jelenlegi bajnoka az IONIQ 5, minden adottsága és gyengesége ellenére.

Természetesen értékelésünket befolyásolhatta az is, hogy a csúcsmodellt volt szerencsénk tesztelni, ami egyébként 21 millió forintba kerül, ezért cserébe viszont erős villanyautó-élményt kapunk, hiszen ne feledjük: ez a több mint 2 tonnás autó ezzel a kivitellel alig több mint 5 másodperc alatt van 100-on. Ülésbe tapadós mosolyt csal az arcunkra, ha sport módban gyorsítunk, de az is tény, hogy onnantól vége a fogyasztás-kímélésnek, mert hátulról csak azt fogjuk hallani: apa, kapcsolj sport módba. Másrészt úgy is értékelhetjük a modellt, hogy különleges irányba mozdult el a dél-koreai gyártó, saját eddigi e-autóihoz képest is. Nem a fogyasztás alá rendelte mindenáron az autót, de cserébe arra törekedett, hogy nagyon rövid idő alatt fel lehessen tölteni.

Képek: Istenes Gergely, Portfolio