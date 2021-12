Félelmekkel teli világban mentek csúcsra a tőzsdék – Mi jöhet 2022-ben?

Persze, pandémia meg korlátozás van, és elszálltak az energia-, nyersanyag- és bérköltségek is, tartós és magas infláció fenyeget, de közben még mindig nagyon alacsonyak, néhol negatívak a kamatok. Ha csak ez utóbbit nézzük, mennyit kellene érnie a részvényeknek? Sokat vagy nagyon sokat? Sokszor az az érzésünk, hogy a fák az égig érnek, aki látott mostanában Apple, Microsoft, Tesla vagy akár BUX chartot, az tudja, miről beszélünk. Szinte korlátlan és nagyon olcsó volt a pénz idén a világban, emiatt egymás után dőltek a rekordok a tőzsdéken 2021-ben. A várakozások szerint a sok szempontból kivételes 2021-et egy részvénypiaci hozamok szempontjából visszafogottabb, de jóval volatilisebb év követheti 2022-ben.

Minden is ATH-n

Idén alig telt el olyan hét, amikor nem írtuk le legalább egyszer, hogy a világ valamelyik fontosabb részvényindexe új történelmi csúcsra emelkedett.

2020-ban a globális Covid-járvány alaposan megviselte a részvénypiacokat, de összességében nem volt drámaian rossz az év, 2020 végére a fontosabb részvényindexek ledolgozták az év eleji zuhanás nagy részét, sőt, voltak olyan piacok, amik még emelkedni is tudtak, az S&P 500 például 16, a Nasdaq pedig 48 százalékot emelkedett, de feljebb került a vezető német, japán vagy kínai benchmark értéke is. 2021-ben pedig lendületbe jöttek a részvénypiacok, és régen látott rali bontakozott ki, szélesebb részvénypiacokba való befektetéssel gyakorlatilag nehéz volt melléfogni.

Most ott tartunk, hogy a fontosabb benchmarkok közel fele történelmi csúcsa közelében áll, de a fennmaradó indexek is sok esetben több évtizedes csúcsra emelkedtek.



Az egyik legfontosabb benchmark, az S&P 500 is új rekordot ért el, a december 23-i 4726 ponttal túlszárnyalta a december 10-i 4712 pontos csúcsot,

amivel idén már a 68. alkalommal ment új csúcsra az index.

2020-ban 33, 2019-ben pedig 35 ilyen alkalom volt, az új történelmi csúcsok száma az elmúlt tíz évben átlagosan 28 volt évente.

És még egy szemléletes ábra, ami jól mutatja, hogy mekkora ralin vannak túl a részvénypiacok: azok, akik rendkívül rossz ütemérzékkel, a 2008-as globális pénzügyi válság előtti csúcson fektettek valamelyik benchmarkba, a legtöbb esetben azok is hasznot érhettek el, a japán Nikkei ezen az időtávon duplázott, az S&P 500 értéke több mint háromszorosára emelkedett, de indiai, orosz vagy akár magyar részvényekkel is szépen lehetett keresni.

A magyar BUX index is történelmi csúcsra emelkedett idén, amit elintézhetnénk annyival, hogy ha csúcson az OTP, akkor csúcson az egész magyar tőzsde, de ennél árnyaltabb a kép. A BUX-ban messze a legnagyobb, 38,6 százalékos súllyal szereplő, a forgalom és a likviditás oroszlánrészét adó OTP valóban nagyot ment idén (is), november elejére 19 590 forinton meg is lett az új rekord, de mellette a Richter egész évben rekordközeli szinteken mozgott (a csúcs március végén 9 320 forinton volt), és november elejéig a Mol is szépen menetelt, egészen 2 810 forintig. Az árfolyamok emelkedése nem véletlen, idén az OTP, a Richter és a Mol is rekorderedményekről számolt be, dübörög a gazdaság, a vállalatoknak is jól megy.

De mi hajtja?

Kockázatokból volt idén is bőven (erről lejjebb részletesebben is írunk), mégis megtalálták a befektetők a kapaszkodókat ahhoz, hogy részvényeket vegyenek:

Bár főleg az év második fele már a várható jegybanki szigorításokról szólt, az év egészét tekintve azonban még mindig támogató monetáris kondíciókról, nulla közeli vagy akár negatív kamatokról, masszív likviditásbővítő jegybanki programokról és ezeket kiegészítő fiskális eszközökről beszélhetünk.

A pandémia kitörését követő sokk óta alaposan kitágultak a vállalati profitmarzsok, az emelkedő költségeket a cégek sikeresen át tudják hárítani a vevőkre.

Az emelkedést a gigantikus volumenű vállalati részvényvisszavásárlások is segítették, több régióban új rekordszintre emelkedett idén a részvényesi értékteremtés ilyen formája.

A világ lassan megtanul együtt élni a pandémiával, bizonyos variánsok esetén már nem csak hatékony vakcinák, de gyógyszerek is elérhetők, ez pedig lehetővé teszi, hogy a tavalyi járványhullámokban alkalmazotthoz képest kevésbé szigorú korlátozások mellett működhessenek a gazdaságok.

A részvénypiacok száguldása mögött egy népszerű gondolatmenet, a ’’nincs alternatíva’’ (There Is No Alternative, TINA) elmélet is áll, vagyis hogy már csak azért is emelkednek a részvényárfolyamok, mert más befektetések az egyébként már sok esetben drágának mondható részvényekhez képest is kevésbé vonzók.

És hát azért is emelkednek a részvénypiacok, mert nem tudnak esni. A befektetők már sportot űznek abból, hogy már a kisebb eséseket is megveszik (vedd meg az esést, Buy The Dip, BTD vagy BTFD), éppen ezért érdemi korrekció a vezető részvényindexekben nem is volt.

Voltak bőven kockázatok

Nagyon távolról nézve a részvénypiacok emelkedését, azt gondolhatnánk, hogy nyugodt és prosperáló időszakon van túl a világgazdaság és a vállalati szektor, pedig az év során kockázatokból is volt bőven, például:

Nem mondhatnánk, hogy a vállalatok világszerte ne szembesülnének költségoldali kihívásokkal, a nyersanyagárak száguldása az autógyártóktól a gyógyszeripari vállalatokig mindenkit érint, de az elszálló energiaárakat is érzik már a cégek a bőrükön, de emelkednek (egyes szektorokban meredeken) a bérköltségek is.

Az ellátási láncok működésének akadozása nem csak a megugró költségeken keresztül jelent problémát, de a végtermékek értékesítését is hátráltatja, így bevétel oldalon is jelentkezik.

Azt sem érdemes elfelejteni, hogy egyes kínai vállalatok működési és finanszírozási problémái és a szigorodó kínai szabályozói környezet miatt a kínai technológiai és ingatlanpiaci vállalatok részvényeiből menekültek a befektetők, értékük közel ezermilliárd dollárral csökkent, de utólag visszanézve ez is relatíve elszigetelt esemény maradt.

Egyelőre csak mérsékelt a hatása annak is, hogy világszerte egyre erősebb a szabályozói nyomás a nagy technológiai cégeken is, egyelőre még „csak” egyre sűrűbben dollárszázmilliós vagy akár milliárdos nagyságrendű pénzbírságokkal fenyegetik őket, de egyre hangosabb a tech cégek feldarabolását sürgetők hangja is.

Geopolitikai feszültségek is színesítették az évet, elég ha arra gondolunk, hogy Oroszország a NATO-val és néhány szomszédjával sem feltétlenül konfliktusmentes kapcsolatokat igyekszik ápolni. Egyelőre ezek sem rengették meg a tőzsdéket.

A koronavírusnak egyre agresszívebb variánsai terjednek világszerte, a delta után az omikron fertőz egyre gyorsabban. Bár a járványhelyzet alakulása egész évben a befektetők fókuszában volt, érdemi, tartós korrekció emiatt nem alakult ki.

De az egyik legfontosabb téma idén az infláció volt, ami részben a globális ellátási láncok sérülése miatt okozott szinte kivétel nélkül minden ágazatban áremelkedést, erre pedig már a világ jegybankjainak is reagálnia kellett, egyre több központi bank dönt kamatemelésről, eszközvásárlási programok leépítéséről. Kétségtelen, hogy a legnagyobb figyelem a Feden van, az amerikai jegybank 2022 közepére építi le a kötvényvásárlásokat, és a piaci szereplők korábbi várakozásaihoz képest agresszívebb pályán, jövőre háromszor emelhet az irányadó kamatrátán, ezzel felfelé hajtva a kötvényhozamokat, és kevésbé vonzóvá téve a kockázatosabb befektetéseket, például a részvényeket.

Mi jöhet jövőre?

2021 tehát kifejezetten erős év volt a világ tőzsdéin, nagy kérdés, hogy a jó teljesítmény megismétlődhet-e 2022-ben is. Bár még van hátra egy hét az évből, de ha nem jön hirtelen nagy zuhanás a tőkepiacokon, akkor az ideivel együtt már zsinórban harmadik éve két számjegyű emelkedést regisztrálhatunk az egyik legfontosabb benchmarknál, az S&P 500-nál,

2018 vége óta már közel 87 százalékot emelkedett az index értéke, ami a legjobb hároméves teljesítmény az elmúlt két évtizedben, de 1928 óta is csak kilenc alkalommal ért el három egymást követő évben kétszámjegyű hozamot.

Megvizsgálva az ehhez hasonló időszakokat, az ilyen erős hároméves periódusokat követő években jellemzően alacsonyabb a részvényindex emelkedése, mint a historikus átlag, a DataTrek adatai szerint az S&P 500 8,4 százalékot emelkedett szemben a 11,6 százalékos átlagos hozamával. Ez azonban csak az átlag, az elmozdulások iránya igencsak vegyes, a kilenc évből ötben emelkedett az index értéke, a másik négyben viszont esett, az összesített átlagos emelkedés úgy jött ki, hogy a pozitív hozamok sokkal nagyobbak voltak, mint a negatívak a negyedik évben.

A nagy elemzőházak mindenesetre ugyan mérsékelten, de optimisták, a Reuters által megkérdezett 45 stratéga várakozásai alapján az S&P 500 2022 végéig 4 910 pontig emelkedhet, vagyis 4 százalékot a mostani szinthez képest, miközben idén augusztus végén még csak 4 725 pont volt a becslések átlaga. A felmérésben részt vevő stratégák közül azonban sokan valószínűnek tartják az S&P 500 korrekcióját vagy visszalépését a következő hat hónapban. A Dow Jones a jövő évet 37 500 ponton zárhatja, ami szintén közel 4 százalékkal magasabb, mint a legutóbbi záróérték.

Az, hogy a vezető részvényindexek magasabban állhatnak egy év múlva, mint most, nem jelenti azt, hogy közben ne lennének érdemi korrekciók, sőt, a Reuters által megkérdezett szakértők magas volatilitásra számítanak a következő hónapokban. Arra a kérdésre, hogy valószínűsíthető-e a helyi részvénypiac korrekciója, a válaszadók háromnegyede, 106-ból 79 megkérdezett igennel válaszolt. A november 15. és december 1. között világszerte több mint 150 részvényelemző körében végzett szélesebb körű felmérés alapján a legtöbb részvényindex 2022 végére új csúcsokat ér el.



A vizsgált 17 fontosabb index közül 10 várhatóan új csúcsra emelkedik a következő 12 hónapban, 5 pedig már 2022 közepén új rekordot ér el.

A szélesebb európai részvénypiacot reprezentáló STOXX 600 jövő év júliusára eléri az 500 pontot, közel 4 százalékot emelkedhet a mostani szintről. A japán Nikkei 2022 júniusában a várakozások szerint 8 százalékkal magasabban, 31 000 pont közelében állhat. Az indiai Sensex értéke 10 százalékkal kerülhet feljebb 2022 végéig, és elérheti a 63 000 pontos csúcsot. A megkérdezett stratégák több mint 85 százaléka, 91-ből 79 azt mondta, hogy a vállalati profitok további javulására számít a következő hat hónapban.

A részvénypiaci árfolyamok emelkedését tehát részen a vállalati profitbővülés támogathatja, annak ellenére, hogy a 2022-es profitnövekedés várhatóan jóval elmarad az idei évben tapasztalt kirobbanó növekedéstől, amikor a vállalkozások talpra álltak a pandémia után. A Wall Street-i elemzők 7,9 százalékos profitbővülést jeleznek előre az S&P 500 vállalatoknál, 2022-ben, szemben a 2021-es 49 százalékos becsült növekedéssel.

A befektetők fókuszában egyértelműen a monetáris kondíciók szigorítása áll, főként az amerikai jegybank lépéseire figyelnek a befektetők, a Fed pedig az emelkedő inflációra reagálva 2022-ben több, a várakozások szerint valószínűleg három alkalommal is kamatot emelhet. A Deutsche Bank megvizsgálta azt, hogy 1955 óta 13 kamatemelési ciklus esetében hogyan reagáltak a részvénypiacok a ciklus elején. Az elemzőház arra a megállapításra jutott, hogy

az S&P 500 átlagosan 7,7 százalékot emelkedett a Fed kamatemelésének első évében.

Pedig a kamatemelés és az árazás összefüggése egyértelmű: magasabb kamatlábak mellett a jövőbeni cash flowk visszadiszkontálásával alacsonyabb vállalatérték adódik, ha magasabb kockázatmentes hozammal számolunk, ez pedig főként a magas növekedésű vállalatok részvényeit érintheti érzékenyen, mint ahogy azt láthattuk az év utolsó részében, amikor nagy növekedésű vállalatok papírjai meredeken estek a korábbi csúcsokról, hiszen a befektetők a növekedési kilátások romlását kezdték árazni az emelkedő kamatkörnyezet miatt.

A részvények pedig általában véve nem olcsók, az S&P 500 vállalatok átlagosan 21,4-es előretekintő P/E rátán forognak, miközben a hosszútávú átlag 15,5.

Különösen a szélesebb piac azon részére érdemes majd figyelni, ami eddig vezette az emelkedést. A Microsoft, az Apple, az Alphabet, a Meta Platforms (leánykori nevén Facebook), az Nvidia és a Tesla adta idén az S&P 500 emelkedésének a harmadát,

a Nasdaq esetében pedig még erősebb a nagy tech cégek hatása, az index idei emelkedésének 65 százalékát 5 részvény, a Microsoft, az Alphabet, az Apple, az Nvidia és a Tesla adta. Ezek a cégek, és a részvényeik árazása pedig érzékeny a kamatok emelkedésére.

TOP10 sztori

