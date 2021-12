Januártól újra fizethetnek osztalékot a magyarországi bankok

Jövő év januárjától ismét fizethetnek osztalékot a hitelintézetek, lehetővé válnak a részvényesek díjazását célzó részvény-visszavásárlások és a teljesítményjavadalmazást szolgáló kifizetések is. Az MNB – összhangban az EKB szeptember végi hasonló döntésével – ugyanis nem hosszabbítja meg ezek korlátozását, mivel jelentősen csökkentek a törlesztési moratóriummal kapcsolatos kockázatok és megfelelő a bankok értékvesztés-fedezettségi szintje.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2020. márciusában átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a hitelintézetek számára a koronavírus-járvány hatásainak mérséklésére, amelyet vezetői körlevélként tett közzé, ebben egyebek között rögzítette azt az elvárását is, hogy 2020 szeptember végéig ne történjen osztalékjóváhagyás vagy -kifizetés az érintett pénzügyi intézmények részvényesei számára. Ezt az elvárást később több alkalommal felülvizsgálták, és legutóbb idén augusztusban a jegybank 2021. december 31-ig meghosszabbította az osztalékfizetésre, részvény-visszavásárlásra és teljesítmény javadalmazásra vonatkozó korlátozásait.

Két hete egy a napi.hu-nak adott interjúban Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke már arról beszélt, hogy a bankrendszer az általános moratóriumra nagyon komoly céltartalékkal készült, a bent maradók száma pedig alacsony, emellett a gazdaság is alapvetően jól teljesít, a munkaerőpiac feszes, a bérek nőnek, a moratóriumban maradt állomány jól kezelhető, a tartalékok szintje is megfelelő, ezek után nincs ok az osztalékfizetési tilalom fenntartásának,

A legnagyobb esélye így most annak van, hogy januártól engedélyezzük az osztalékfizetést

- mondta.

Most megérkezett az MNB közleménye, amiben arról írnak, hogy

a jegybank 2021. december 31. után nem hosszabbítja meg a hitelintézeti szektor számára eddig előírt osztalékfizetési, részvény-visszavásárlási, illetve a teljesítményjavadalmazásokra vonatkozó korlátozásokat.

A döntés oka, hogy a koronavírus-járvány miatti gazdasági bizonytalanságok mostanra csökkentek, gyors gazdasági kilábalás indult meg, ami mérsékli a hitelintézetek tőkehelyzetével kapcsolatos kockázatokat is. A törlesztési moratórium célzott folytatásával jelentősen apadt – s mára mindössze a teljes hitelállomány 4 százalékára rúg – a fizetési stop hatálya alatt lévő hitelek aránya is, ami szintén enyhíti a kockázatokat.

Az MNB adatai szerint emellett megfelelő a hitelintézetek szektorszintű értékvesztés-fedezettsége, így nincs szükség az egész piacot érintő további korlátozásokra. Az MNB továbbra is nyomon követi az egyes pénzügyi intézmények értékvesztés-fedezettségét, és esetleges probléma esetén egyedileg kezeli azt. Bár az értékvesztés összege nominálisan változhat, azonban – a kellő értékvesztés-fedezettségi szint folyamatos biztosítása érdekében - a jegybank egy idén novemberi vezetői körlevele szerint az érintett pénzügyi intézményeknek a moratórium végéig (stage kategóriánként és szegmensenként) meg kell tartaniuk a minimum értékvesztés-fedezettségi szinteket.

A jegybank mostani lépése összhangban van az Európai Központi Bank 2021. szeptember 30-i lépésével is, amely során az EKB szintén visszavonta az osztalékfizetés korlátozásával kapcsolatos korábbi ajánlását.

Az osztalékkifizetés korlátozás alól az érintett pénzügyi intézmények szigorú feltételek teljesítése esetén eddig is mentesülhettek. Akkor volt erre lehetőségük, ha a kifizetés utáni elsődleges tőkeszintjük arányosan csak minimális mértékben csökkent, tőkepufferük elvárt magas szinten maradt, nem állt fenn náluk értékvesztés-hiány, illetve üzleti kilátásaik megfelelőek voltak az MNB-hez benyújtott és felülvizsgált információk alapján.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images