Többségi tulajdonosa lett román cégének az ANY Biztonsági Nyomda

Az ANY Biztonsági Nyomda a hétfői piaczárást követően bejelentette, hogy a Zipper Services 50 százalékos tulajdoni hányad vételi tranzakciója lezárult. A tulajdonváltás bejegyzésre került, a társaság tulajdonában lévő Zipper Services 100 százalékos tulajdonrészéből 40 százalékot értékesít Doru Vijiianu, a romániai leányvállalatának ügyvezetője részére.

December 13-án jelentette be az ANY Biztonsági Nyomda, hogy 1,8 millió euróért megveszi a romániai leányvállalata 50 százalékos tulajdonrészét a Tipo Offsettől.

A társaság most közzétette, hogy az ANY Biztonsági Nyomda 2021. december 13-án 50 százalékos tulajdoni hányad megszerzéséről aláírt szerződése alapján a román hatóságok a tulajdonosváltást a Zipper Servicest érintően bejegyezték. Az ANY Biztonsági Nyomda a romániai leányvállalatának 100 százalékos részesedéséből 40 százalékot értékesít a társaság ügyvezetője, Doru Vijiianunak, ezzel erősítve a menedzsment elkötelezettségét.

A vonatkozó részesedés átruházási szerződés létrejöttének feltétele, hogy a román hatóságok bejegyezzék a tulajdonosváltást. Az értékesítési szerződés vételára 1,44 millió euró, az ezt megelőzően lebonyolított vételi tranzakció értékének megfelelő arányos része. A szerződés hatályba lépésével az ANY Biztonsági Nyomda 60 százalékos tulajdoni részesedésével többségi tulajdonosa marad romániai leányvállalatának.

