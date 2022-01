Itt egy újabb dolog, amiben az Apple az első

Lendületesen kezdik az évet az Apple részvényei, történelmi csúcsra emelkedett ma a papírok árfolyama az amerikai tőzsdén, ennek köszönhetően pedig az amerikai vállalatok közül elsőként elérte a piaci kapitalizációja a 3 ezer milliárd dollárt.

Közel 3 százalékot emelkedett ma az Apple árfolyama az amerikai kereskedésben, elérve az 182,86 dollárt, amivel a piaci kapitalizációja megütötte a 3 ezer milliárd dollárt, az amerikai vállalatok közül elsőként. Mindössze négy év leforgása alatt a háromszorosára emelkedett a vállalat értéke. Az ezer milliárd dolláros piaci kapitalizáció elérésében is az Apple volt az első az amerikai vállalatok közül, 2018 augusztusában, majd két évvel később már 2 ezer milliárd dolláros kapitalizációval büszkélkedhetett a cég - írja a CNBC.

Az Apple részvényeinek mai emelkedését az általánosan optimista részvénypiaci hangulat segíthette, emellett az Apple-befektetők bíznak a legújabb iPhone-ok és a MacBook számítógépek népszerűségében is.

Elemzők szerint 2022-ben erős lehet a kereslet az Apple okostelefonja iránt, főként a kínai piacnak köszönhetően és a szolgáltatásokra is egyre több előfizetője lesz a vállalatnak.

Az Apple árfolyamát támogatta, hogy a részvényeire egyfajta menedékként tekintettek a befektetők a közelmúltban bizonytalanabbra forduló piaci kilátások közepette, a vállalat ugyanis erős mérleggel és stabil készpénztermelő képességgel működik, valamint osztalékfizetéssel és saját részvény vásárlásokkal készpénzt juttat vissza a részvényeseknek.

A legutóbbi negyedévben az Apple minden termékkategóriában a bevételek növekedéséről számolt be, a cégszintű bevétel 29 százalékkal emelkedett. A bevételek alapján továbbra is az iPhone az Apple fő terméke, de a szolgáltatások üzletág is erőteljes növekedést mutat és nagy potenciált látnak még benne az elemzők. Decemberben a Morgan Stanley elemzője például 164 dollárról 200 dollárra emelte az Apple részvényeinek célárfolyamát, mert véleménye szerint az olyan új termékeket, amelyek a virtuális valósághoz és a kiterjesztett valósághoz kapcsolódnak, egyelőre nem árazták be a befektetők.

Címlapkép: Getty Images