Az omikron a legjobb dolog, ami történhetett velünk... a tőzsdék legalábbis ezt árazzák

A világ járványügyi szakemberei napról napra egyre optimistábbak a koronavírus omikron mutációjával kapcsolatban. A korábbiaknál jóval erősebb fertőzőképesség és enyhébb lefolyás sokak reménye szerint hamarosan elhozhatja a világjárvány végét. Az elmúlt hat hétben ezt a szcenáriót a piac először szépen lassan kezdte el árazni. Az idei év első két kereskedési napja viszont már gőzerővel ennek jegyében telt el.

Enyhébb lefolyás

Tisztán emlékszem még a tavaly november 26-i pénteki kereskedési napra, amikor a befektetői világ derült égből villámcsapásként élte meg a dél-afrikai omikron vírusvariáns felbukkanását. Ezen a hálaadás miatt rövid kereskedési idejű pénteken általános eladói hullám söpört végig a világ részvénypiacain.

Az azóta eltelt hat hétben nagyot fordult a világ az omikron megítélésével kapcsolatban. Immáron maga az omikron söpör végig hihetetlen sebességgel a világon, de ez már messze nem tűnik olyan rossz hírnek, mint amitől sokan féltek november végén. Az eddigi mutációknál sokkal nagyobb fertőzőképesség ugyanis minden tanulmány szerint átlagosan jóval enyhébb lefolyású megbetegedéssel jár együtt. Ezt maximálisan igazolja nagyon sok ország járványügyi statisztikája is, a grafikonokon a megugró fertőzésszámok nem járnak együtt a kórházi és intenzív ágyas ellátásra szoruló betegek számának meredek növekedésével.

Köszönhetően ennek és a világ egy jelentékeny részén fennálló magas átoltottságnak sok helyen már most sincs szükség érdemi korlátozó intézkedésekre és lezárásokra. Felcsillant a remény arra, hogy akár heteken belül ugyanolyan hirtelenséggel távozik a koronavírus az életünkből, mint amilyen hirtelenséggel megérkezett oda szűk két évvel ezelőtt.

Rotáció

Az általában a több hónappal előttünk álló jövőt megfogni igyekvő részvénypiac az év első két kereskedési napján igen intenzíven kezdte el árazni ezt a mindennapi életünk szempontjából nagyon pozitív lehetséges szcenáriót. A következő grafikonon az S&P 500 index egyik szektorindexe látható (a tizenegyből), amely a fogyasztási cikkekkel kapcsolatos cégeket tartalmazza (consumer staples). Az alindex tagja többek között a Procter & Gamble, a Coca-Cola, a Pepsi, a Walmart, a Costco, az Estee Lauder, a Colgate-Palmolive és még sok más hasonló vállalat. A chart 2021. július 1. és 2022. január 4. között így mutat napi gyertyákkal:

Kék téglalap jelöli a grafikonon az omikron érát, ami az írás elején említett november 26-i napon kezdődött.

Ezzel szemben az IGV ticker mögött álló szoftver ETF hasonló időhorizonton a következő képpel bír:

Itt is kék téglalap jelöli az omikron érát, amelynek kezdete szinte napra pontosan együtt járt a Fed kommunikációs szigorításával is. Ez a szoftver ETF a tegnapi kereskedési napon az S&P 500 élete csúcsa mellett hathónapos mélypontra esett.

Ahogyan az a két ábrán is látható, immár hetek óta zajlik egy olyan rotáció a részvénypiacokon, amelyben a koronavírus nagy nyerteseit immár adják a befektetők, míg nagyon sok a pandémia alatt elhanyagolt részvénytársaságot pedig vesznek. Ez a folyamat erősödött meg döbbenetes mértékben az év első két kereskedési napján. Az amerikai részvénypiacon az ismertebb nevek közül az idei év eddigi nyertese egyértelműen a Ford, amelynek részvényei két nap (zöld téglalap) alatt 17 százalékkal kerültek feljebb:

Az egyik legnagyobb vesztes pedig a Shopify, amely vállalkozások tízezreinek az életét mentette meg a világjárvány alatt. A kanadai online értékesítést segítő szoftvervállalat papírjai 11 százalékkal érnek most kevesebbet, mint két nappal ezelőtt (zöld téglalap):

És még nagyon könnyen előfordulhat az, hogy csak az egész intézményi rotáció kezdetén vagyunk. Az utolsó 12 hónapban 135 milliárd dolláros árbevételre szert tevő Ford jelenleg 97 milliárd dollárt ér, míg a 4,2 milliárd dolláros (2020 Q4-2021 Q3) árbevétellel bíró Shopify még az esés után is 155 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik.

Déja vu

Az első két januári kereskedési nap után nagyon erős déja vu érzése lehet a befektetőknek. Ezt a történetet már láttuk egyszer ilyen intenzitással megindulni, méghozzá 2020. november 9-én, amikor a Pfizer bejelentette vakcinájának váratlanul magas hatékonyságát.

Az a trend és a vakcinák közel tökéletes hatékonyságába vetett hit akkoriban hónapokon át kitartott, és az értékalapú részvények felülteljesítését hozta el a momentumrészvényekkel szemben.

Az ilyen típusú intézményi rotáció idei év eleji kezdőlökése most is megérkezett a piacra. Az alábbi ábrán az első két kereskedési nap néhány nagyobb nyertese és vesztese látható:

A kép nagyon egyértelmű. Olajtársaságok és bankok, hajótársaság és hagyományos autógyártók a nyertesek oldalán. Karanténpapírok, elképesztően árazott szoftvervállalatok és a vakcinafejlesztő BioNTech a vesztesek oldalán.

A vesztesek oldalán érdemes azért egy pillanatra elidőzni, a nem egyszer 30-as, 40-es és még ennél is nagyobb P/S-en, vagyis árfolyamra/egy részvényre jutó árbevétel hányadoson forgó jellemzően szoftver és applikációs részvényeken. Az alábbi ábrán a workflow menedzsment szoftvercég, az Atlassian részvényei láthatóak heti gyertyákkal 2018. január 2. és 2022. január 4. között:

A vizsgált időszakban az árbevétel éves 744 millió dollárról 2 milliárd 244 millió dollárra nőtt. Ám a háromszorozó árbevétel hétszerező árfolyammozgással járt együtt. A piaci kapitalizáció jelenleg 87 milliárd dollár! Ez az idei évre várt árbevétellel jóval 30 feletti P/S hányadost jelent. A sok újra attraktívvá váló hagyományos részvény és a szigorító Fed mellett idén sok ilyen Atlassianhez hasonló szorzón forgó részvény lehet veszélyben.

Egy szó, mint száz: az első két kereskedési napon nagyon felerősödtek azok a rotációs trendek, amelyek alapján a részvénypiac a koronavírus-világjárvány belátható időn belüli végét árazza. Magánemberként nem is tudok mást kívánni, minthogy legyen a részvénypiacnak igaza!

