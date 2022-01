Jöhetnek a Sony elektromos autói, leleplezték az elektromos SUV koncepcióautót

Portfolio 2022. január 05. 08:31

A Sony két éve a CES nevű tech-fesztiválon hatalmas meglepetésre egy elektromos koncepcióautót mutatott be, amely tele van szenzorokkal, kamerákkal, kijelzőkkel, szórakoztató eszközökkel. Most azt is bejelentették, hogy az elektromos autógyártással foglalkozó Sony-leány, a Sony Mobility már idén tavasszal megkezdi működését a tervek szerint, illetve bemutatták Vision-S 02 névre keresztelt SUV koncepcióautójukat is – írja a Reuters.