Ezekkel a légitársaságokkal a legbiztonságosabb most repülni: itt a top10-es lista

Idén is elkészítette az Airlineratings.com a világ legbiztonságosabb légitársaságainak listáját, a nagy meglepetés, hogy három év után trónfosztás történt, már nem a Qantas áll a rangsor élén. Az európai légitársaságok közül csak a portugál légitársaság fért be a top10-be, a diszkont légitársaságok között viszont mind a három nagy európai fapadost, az easyJetet, a Ryanairt és a Wizz Airt is a világ tíz legbiztonságosabb légitársasága közé sorolta az Airlineratings.