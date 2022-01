Fontos szinten a bitcoin, bizonytalanság van a tőzsdéken

Mivel is indulhatna a 2022-es év, mint a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezonnal, amelyet szokás szerint az amerikai nagybankok indítanak. Ezen a héten ugyan csak pénteken indulnak be az események, jövő héten azonban felpörög a tempó a gyorsjelentési szezonban, amely várhatóan a következő hetek tőzsdei hangulatának is az egyik meghatározó tényezője lesz.