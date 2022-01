Lengyelországban terjeszkedik a Mol, 417 benzinkutat vásárol

Átalakul a lengyel energetikai piac

Alapos átalakuláson megy keresztül a lengyel energiaszektor, a PKN Orlen felvásárolja lengyel szektortársát, a Lotost, a tranzakcióval egy európai energetikai nagyvállalat jön létre, amelynek éves árbevétele közel 200, EBITDA-ja pedig közel 20 milliárd zloty lehet. Azonban ahhoz, hogy megkapják az EU versenyhatósági jóváhagyását a Lotos eszközeinek egy részét értékesíteni kell. A PKN Orlen tavaly kapta meg az Európai Unió trösztellenes jóváhagyását a Lotos felvásárlásához, miután a versenyjogi aggályok eloszlatása érdekében megállapodtak a Lotos egyes eszközeinek eladásáról.

A PKN beleegyezett, hogy eladja részesedését a Lotos finomítójában, 9 üzemanyag-tárolóban, lengyelországi Lotos-benzinkutakban, a Lotos és a BP közös vállalkozásában, a BP-vel közös repülőgép-üzemanyag forgalmazásában lévő 50 százalékos részesedését, valamint két lengyelországi bitumengyártó üzemet.

A Mol lett a befutó

A lengyel médiában már néhány napja lehetett arról olvasni, hogy a Mol veheti meg a Lotos benzinkútjait, erről a hét elején a Portfolio is beszámolt, ma pedig a Mol és a PKN Orlen be is jelentette, hogy a Mol ma aláírta a Lotos-szal és a PKN Orlennel az erről szóló megállapodást.

A tranzakció fontosabb részletei:

A Mol belép Lengyelországba: 417 Lotos töltőállomást vásárol meg 610 millió dollár értékben (jelenlegi árfolyamon közel 191 milliárd forint). A hálózat országos lefedettséget biztosít, és lehetővé teszi, hogy a vállalat megszerezze a 3. pozíciót a lengyel üzemanyag-kiskereskedelmi piacon.

A megállapodással a Molnak több töltőállomása lehet a negyvenmilliós Lengyelországban, mint Magyarországon.

A tranzakció részeként a Mol 185 magyar és szlovák töltőállomást ad el a PKN Orlennek, 259 millió dollár értékben.

Ezzel az akvizícióval a Mol máris túlszárnyalja a 2025-re kitűzött stratégiai célját, és mintegy 2400 töltőállomásra bővíti hálózatát, 10 országban.

Az ügylet a PKN Orlen és a Lotos fúziójának Európai Bizottság általi engedélyezésétől függ.

A lengyel tranzakcióval a Mol a 10. országba lép be kiskereskedelmi üzletágával, portfólióját 1943-ról 2390 töltőállomásra növeli. A vállalat 5 márkanév alatt működteti töltőállomásait, ebbe beletartozik a nemrégiben megvásárolt 120 OMV Slovenija, valamint Szlovákiában és Magyarországon a 95 új Lukoil töltőállomás is. Ezek a tranzakciók versenyhatósági jóváhagyás alatt vannak.

„A MOL számára ez a megállapodás jelentős lépést jelent azon a stratégiai átalakulási úton, amelyet 2016-ban kezdtünk el és felgyorsítottunk a tavaly frissített stratégiánkkal. Az azerbajdzsáni ACG olajmezőben lévő részesedés megszerzése, az új magyarországi poliol-üzem építése és a Lengyelországba való belépésünk mind-mind fontos mérföldkövek a céljaink megvalósításához vezető úton. Az akvizíció révén belépünk Kelet-Közép-Európa legnagyobb piacára, és mintegy 40 millió potenciális ügyfelet érhetünk el termékeinkkel és szolgáltatásainkkal. A magyarok és a lengyelek ugyanazzal a történelmi háttérrel rendelkeznek. Közös célunk a kelet-közép-európai régió energiaellátásának biztosítása, és úgy vélem, hogy az észak-déli energiafolyosó ezzel a megállapodással tovább erősödik. A mai bejelentés nemcsak a MOL, hanem az egész ország sikere, hiszen magyar vállalatként, évtizedek kemény munkájával építettük ki a régió egyik legjelentősebb kiskereskedelmi hálózatát” – mondta Hernádi Zsolt, a Mol Csoport elnök-vezérigazgatója.

„Ez vízválasztó pillanat a lengyel üzemanyagipar számára. Hamarosan lezárjuk a LOTOS Group akvizícióját, amely javára szolgál az egész lengyel gazdaságnak, mindkét érintett vállalatnak, ügyfeleiknek, alkalmazottaiknak és részvényeseiknek is. A folyamat elindítása óta hangsúlyoztuk: prioritás számunkra, hogy az összeolvadást számunkra a lehető legnagyobb előnyökkel zárjuk le, és ezt el is értük. A kiskereskedelmi területen egy olyan eszközcserében állapodtunk meg a magyar partnerünkkel, amely a szlovákiai kiskereskedelmi lánc erősítésével közvetlenül előremozdítja a földrajzi terjeszkedési terveinket, csakúgy, mint egy teljesen új, a magyarországi piacra való belépéssel” – mondta Daniel Obajtek, a PKN Orlen igazgatótanácsának elnöke.

A Mol Lengyelországban eddig csak korlátozottan volt jelen. Lengyelország erős gazdasági kilátásokkal és jelentős gépjárműállománnyal, valamint a régióban hatalmas piaci potenciállal, 23 millió tonna éves üzemanyag-fogyasztással és középtávon 1-2%-os növekedési várakozásokkal bír. A tranzakció részeként a Mol nemcsak kiváló töltőállomás-hálózatot szerezhet, de adott a lehetőség a további organikus növekedésre, valamint a nem üzemanyag-értékesítés bővítésére, áll a közleményben.

„Közel egy évvel ezelőtt jelentettük be a MOL 2030+ frissített stratégiánkat, amelyben a kitűzött célunk az volt, hogy 2025-ig 2200 egységre bővítsük töltőállomás-hálózatunkat a kelet-közép-európai régióban. A tranzakció révén máris túlszárnyaltuk a célunkat, ráadásul Lengyelországot is bekapcsoltuk portfóliónkba. Nem állunk meg itt: hiszünk abban, hogy a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág komoly lehetőséget jelent számunkra az energiaátmenet során. Célunk, hogy egyre több ügyfelet szolgáljunk ki, és a változó fogyasztói szokásoknak megfelelő mobilitási megoldásokat kínáljunk a legmagasabb minőségű szolgáltatásokkal és termékekkel kiegészítve. A Lotos nagyszerű hálózata pedig kiváló alapot biztosít ehhez” – mondta Ratatics Péter, a Mol Csoport Fogyasztói Szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója.

Az akvizíció végleges jóváhagyásától függően a megállapodás részeként, a Mol összesen 185, azaz Magyarországon 144 és Szlovákiában 41 töltőállomást ad el 259 millió dollárért a PKN Orlennek.

A tranzakció zárása a PKN Orlen és a Lotos fúziójának Európai Bizottság általi engedélyezésétől függ.