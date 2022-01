Brutális mértékben fogadnak a Beyond Meat bukására a shortosok

A shortosok keményen támadják a Beyond Meatet, ezzel a Russell 1000 index legnagyobb shortállományával rendelkező vállalatává vált, mivel az árfolyam a növényi alapú húsok piacán egyre növekvő versenyben nem igazán tud lendületet venni.

Az S3 Partners pénzügyi elemző cég legfrissebb adatai szerint a vállalat szabadon forgalmazott részvényeinek 37 százalékát shortolják, ami a legmagasabb a Russell 1000 index részvényei között. Ez az arány egyébként már október elején is kifejezetten magas, 26 százalék volt, majd az események egyre jobban felgyorsultak és a shortállomány csak a múlt héten több mint 3 százalékkal megugrott.

Amikor a Beyond Meat 2019 májusában tőzsdére ment, az egyik legsikeresebb tőzsdei bevezetést hajtotta végre, és 163 százalékot ugrott az árfolyam a debütáláskor. A vállalat azonban küzd azzal, hogy a kezdeti felhajtást tartós befektetői támogatássá alakítsa át. A Beyond Meat részvényeinek árfolyama az elmúlt 12 hónapban 46 százalékot esett, míg a Russell 1000 index 21 százalékot ralizott.

A vállalat legutóbbi értékesítési előrejelzése csalódást okozott az elemzőknek, a Taco Bell pedig lemondta a Beyond Meat termékek tervezett tesztelését, miközben a konkurencia egyre jobban közeledik. A Nestle vegán startupokba fektet be, a Chipotle Mexican Grill pedig saját borsóalapú chorizót fog árulni.

A Beyond Meat és az egész növényi alapú húskategória nehéz kilátásokkal néz szembe, mivel úgy tűnik, hogy a termékek sokkal kevesebb amerikai háztartásba jutnak el, mint azt eredetileg tervezték - áll Peter Galbo, a Bank of America elemzőjének nemrégiben megjelent elemzésében. Galbo szerint a fogyasztóknál "a növényi alapú tejtermékek használatakor szokás alakul ki", szemben a Beyond Meat termékeivel, amelyeket ritkábban fogyasztanak.

(Bloomberg)

Címlapkép: Getty Images