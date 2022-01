Tavaly háromszor annyit használták a Share Now autóit, mint 2020-ban

A 2020-as távolság közel háromszorosára, összesen 4 millió kilométerre nőtt 2021-ben a Share Now budapesti autói által megtett utak hossza, miközben az autómegosztó ügyfélszáma átlépte az 55 ezer főt, az üzleti célú felhasználás pedig megkétszereződött.

2020-hoz képest 182 százalékkal vezettek többet az autómegosztó felhasználói 2021-ben, ami 4 millió kilométernek felel meg, ezen belül duplájára nőtt a szolgáltatás üzleti célú igénybevétele is, a regisztrált ügyfélszám pedig elérte az 55 ezret. Az átlagos utazási idő a 2020-as 53-ról 87 percre emelkedett, így az autók kihasználtsága is megháromszorozódott.

A felhasználás ilyen mértékű folyamatos bővülése egyértelműen azt mutatja, hogy egyre népszerűbbek a többórás vagy többnapos utak, miközben továbbra is a percdíjas bérlések a legjellemzőbbek

– mondta Buday Bence, a cég ügyvezető igazgatója, aki szerint a carsharing egyre több élethelyzetben válik valós alternatívájává a saját autó használatának. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a szolgáltatás nyereségessé válásához még további bővülés és fejlesztések szükségesek.

Buday Bence, a Share Now ügyvezető igazgatója.

Ennek érdekében tavaly a cég járműparkját 300-ról több mint 420 autóra bővítette, az újonnan csatlakozott Fiat 500 és Peugeot 3008 modellek mellett a már kipróbáltakból is érkeztek vadonatúj autók: még több MINI Cooper, MINI Cabrio és Mercedes A-osztály érhető el a választékban. Folytatódott a szolgáltatási zóna kibővítése, 91-ről 100 km2-re, ezáltal olyan külső városrészeket kapcsoltak be az autómegosztás keringésébe, mint Kőbánya, Soroksár, Pesterzsébet, Újpalota, vagy a főváros határain túl Dunakeszi, Budaörs és Budakalász - áll a cég közleményében.

Buday szerint 2022-ben mind a szolgáltatási terület lefedettsége, mind az autók számát illetően további bővülést terveznek, ahogyan szolgáltatásfejlesztésben is élen akarnak járni. 2020-ban elsőként vezették be a több napra szóló autómegosztást, tavaly pedig az akár 30 napig tartó használatot, amelyhez az alkalmazásból közvetlenül rendelhető autó-házhozszállítás is kapcsolódhat. Így a felhasználót a megadott időpontban és helyszínen várja a kiválasztott kategóriájú autó, amikor hosszabb útra indulna.

Az idei évre a vállalat tervei között szerepel a még szorosabb integráció Budapest közösségi közlekedési rendszerébe, például elősegíteni az autómegosztás bevonását a kialakítás alatt álló fővárosi mikromobilitási pontokra: azokra a dedikált, szigetszerű parkolóhelyekre, ahol minden közösségi és megosztott mobilitási eszköz elérhető a felhasználók számára.

A fenntarthatóbb városi közlekedéshez megkerülhetetlen a támogató szabályozási környezet további fejlesztése és közös alakítása a városvezetéssel

– hangsúlyozta a cég ügyvezetője, aki szerint a szükséges lépések közül ez a legfontosabb ahhoz, hogy minél több lakoshoz eljuthasson a jövőben a megosztáson alapuló autós mobilitás. A szakember úgy vélte, ez nagyban hozzá fog járulni egy élhetőbb város kialakításához, hiszen egy carsharing autó akár 7-10 saját tulajdonú járművet is kiválthat a forgalomban.