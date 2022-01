Összegyűlt a pénz, be akarok szállni a metaverzumba! Mibe fektessek?

Egyre nagyobb a felhajtás a metaverzum körül, a platformokat fejlesztő és üzemeltető cégektől kezdve a virtuális világokban termékeket és szolgáltatásokat eladni akaró cégeken át a felhasználókig sokan akarnak pénzt keresni rajta, akkor mi miért ne tennénk? Több lehetőségünk is van erre, megvehetjük a metaverzumok fejlesztésével, működtetésével, tartalommal való kiszolgálásával foglalkozó cégek részvényeit, de ezekbe fektető alapokat is vásárolhatunk, vagy a virtuális világok mögötti tokenekbe is fektethetünk, és a különböző platformokon kínált ingatlanokat is megvásárolhatjuk. Utóbbiakkal azért érdemes óvatosnak lenni, a tokenek és a virtuális földek piacát sokszor nem könnyű megkülönböztetni a piramisjátékoktól (mert sokszor nincs is különbség). A metaverzum kétségtelenül a következő évek nagy témája, de ami most van, az a vadnyugat, ezért ha be akarunk szállni, akkor a hagyományos befektetésekhez hasonlóan az NFT-k, virtuális földek vagy kriptoeszközök piacán is érdemes diverzifikálni. Cikksorozatunk első részében igyekeztünk elmagyarázni, mi is az a metaverzum , a második részben a már létező világokat mutattuk be , a harmadikban a platformok mögötti tokenekről írtunk , a mostani részben pedig a különböző befektetési lehetőségekről írunk. Mutatjuk az étlapot!