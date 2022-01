Rossz a hangulat a tőzsdéken, esnek a vezető indexek

Portfolio 2022. január 14. 09:50

Az amerikai tőzsdék eséssel zártak csütörtökön, különösen a Nasdaq teljesített gyengén, miután a Federal Reserve tisztviselőinek újabb szigorú megjegyzései megerősítették azokat a várakozásokat, hogy az amerikai kamatlábak már márciusban emelkedhetnek, és a piacok a monetáris feltételek szigorodására készülnek. Lael Brainard, a Fed kormányzója csütörtökön lett a legújabb és egyben legidősebb amerikai jegybankár, aki jelezte, hogy az infláció leküzdése érdekében márciusban kamatemelésre kerül sor. Ezek után az ázsiai tőzsdéken is rossz hangulatban telt a kereskedés pénteken, és az európai tőzsdéken is ugyanez látszik, a BUX is lejjebb került.