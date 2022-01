Nagy felvásárlásra készül az élelmiszeripari óriás

A brit élelmiszeripari óriás, az Unilever felvásárolná a Glaxosmithkline GSK gyógyszeripari vállalat fogyasztói üzletágát - írja a Reuters hírügynökség.

Korábban a Sunday Times írta, hogy az Unilever élelmiszeripari és egyéb fogyasztási cikkeket áruló vállalat felvásárolná a brit GSK fogyasztói üzletágát, de utóbbi az 50 milliárd fontos ajánlatot nem fogadta el.

Szombaton maga az Unilever is megerősítette, hogy szándékában áll a felvásárlás, ezzel is szélesítve saját termékportfólióját. A GSK olyan, Magyarországon is elérhető termékeket árusít, mint a Sensodyne fogkrém, Panadol, Cetebe, Zovirax, Aquafresh stb.

Egyelőre még nem látszik, hogy az üzlet megvalósul-e, ahhoz ugyanis a GSK-ban kisebbségi tulajdonnal rendelkező Pfizernek is áldását kell adnia.

