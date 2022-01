Csúnya lefordulás az amerikai tőzsdéken, két főbb ok miatt ideges a piac

A nyitást követően még egyértleműen bizakodó volt a hangulat az amerikai részvénypiacokon, a vezető indexek 1,5-2%-os pluszban is jártak, majd a kereskedés második felében egyre negatívabbá vált a hangulat és teljesen elolvadtak a pluszok, majd esésbe váltottak az indexek. Ennek két főbb oka lehetett: egyrészt a jövő heti Fed-kamatdöntés előtt a friss Reuters-konszenzus az eddiginél több, már három kamatemelést hozott ki év végéig (0,75-1%-os célsávba emelkedne az irányadó ráta), de közel az elemzők fele négy emelést vár idénre, és közben ősz körül megkezdődhet a Fed mérlegfőösszegének leépítése is a várakozások szerint. Emellett az orosz-ukrán konfliktusban egyre keményebb hangvételű nyilatkozatok záporoztak, amelyek erősítik azt a benyomást, hogy tényleg közeleg az orosz beavatkozás Ukrajnába, és Joe Biden ameirkai elnök tisztáza, hogy még a legapróbb határsértést is ugyanolyan súlyúnak veszik, mint a nagyobbakat, így a szankciók is kemények lesznek.

Ezek mellett a dollár erősödni, az amerikai kötvényhozamok emelkedni kezdtek, a részvényindexek pedig esni. A záráshoz közeledve a három vezető index 0,5-1%-os esést mutat.