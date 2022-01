Ismét megtörtént: lenyomta az Apple a Samsungot

Az iPhone 13 iránti keresletnek köszönhetően az Apple lett a világ legnagyobb okostelefon-gyártója a negyedik negyedévben az értékesítések volumenét tekintve, még úgy is, hogy az ellátási láncok problémái miatt kénytelen volt csökkenteni a gyártást. A második helyen a Samsung végzett, a két okostelefon-piaci óriás mellett még kínai telefongyártók fértek fel a top 5-be.

A tavalyi utolsó negyedévben mindössze egy százalékkal nőtt az okostelefonok eladása a világon az előző év azonos időszakához képest az ellátási láncok problémái és a koronavírus új változatának a gyors terjedése miatt - áll a szingapúri Canalys ágazati piackutató jelentésében.

A Canalys számításai szerint az iPhone 13 iránti nagy kereslet hatására az Apple végzett az első helyen a világon az okostelefonok értékesítési volumenét tekintve a december végével záródott negyedévben, ekkor a piaci részesedése 22 százalék volt.

Kezd rendeződni az Apple ellátási lánca, ennek ellenére a cég a negyedik negyedévben még mindig kénytelen volt csökkenteni a termelést a kulcsfontosságú alkatrészek hiánya miatt, és nem tudott elegendő iPhone-t gyártani a kereslet kielégítésére - közölte a Canalys egyik elemzője. A szakértők szerint az ellátás területén a globális problémák valószínűleg nem oldódnak meg az idei év második feléig.

Az Apple a második helyre szorította le a korábban listavezető dél-koreai Samsungot, amelynek a piaci részesedése a tavalyi utolsó negyedévben 20 százalék volt.

Az Apple egy év után került ismét az élre, a rendszeres negyedik negyedévi erős teljesítménye annak köszönhető, hogy minden évben ősszel dobja piacra legújabb telefonjait, amelyek megnyomják az év utolsó hónapjainak értékesítését.

Piaci részesedése ugyanakkor most 1 százalékponttal csökkent a 2020. negyedik negyedévi 23 százalékról. A Samsung részesedése viszont nőtt az egy évvel korábbi 17 százalékról.

A harmadik helyen továbbra is a kínai Xiaomi található 12 százalékos piaci részesedéssel, ami megegyezik az egy évvel korábbival is. A negyedik és ötödik helyen is kínai cégek állnak, az OPPO és a vivo.

