Koronavírus: a járványban eddig soha nem látott számokat hozott az omikron

Magyarországon még minden jel szerint hátra van az ötödik-hullám csúcsa, ez igaz Európa több országára is. Itthon az oktatás is egyre nehezebben küzd meg a felfutó esetszámokkal, sok helyen sorra zárják be az osztályokat. A WHo szerint még messze a koronavírus-járvány vége, jönnek majd az újabb variánsook. A koronavírus-járványról szóló híreinket szerdán ebben a cikkünkben gyűjtjük össze.