Háborúra készülnek a befektetők, zuhan az orosz tőzsde

Portfolio 2022. január 24. 13:33

Egyre élesebb a feszültség Oroszország és Ukrajna között, amit már a befektetők is elkezdtek árazni, a nemzetközi befektetői hangulat is alaposan elromlott, de az orosz tőzsdén különösen nagy az esés, a fontosabb, tőzsdén jegyzett részvények árfolyama nagyot esett, a zuhanásban élen jár a Gazprom, az Aeroflot és a VTB. A befektetők elkezdték árazni egy katonai támadás lehetőségét, és azt, hogy a nyugati hatalmak szankciókkal fenyegették meg Oroszországot, ami súlyosan hatna a tőzsdén jegyzett orosz vállalatokra is.