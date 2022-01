Jön a Meta szuperszámítógépe, alaposan megváltoztathatja a világunkat

A közösségi médiaóriás szerint az RSC már most is a világ egyik leggyorsabb szuperszámítógépe, a hardvert bemutató tegnapi blogbejegyzés szerint pedig az élre fog törni, amikor 2022 közepén teljesen működőképes lesz.

"A fejlett mesterséges intelligencia következő generációjának kifejlesztéséhez nagy teljesítményű új számítógépekre lesz szükség, amelyek másodpercenként kvintilliónyi (tíz a harmincadikon darab) művelet elvégzésére képesek" - fogalmazott a vállalat.

Mark Zuckerberg szerint végső soron az RSC-vel végzett munka

ki fogja kövezni az utat a következő nagy számítástechnikai platform, azaz a metaverzum technológiáinak kiépítése számára,

ahol az AI-vezérelt alkalmazások és termékek fontos szerepet fognak játszani. Ezt is elmondta a cégvezér egy Facebook bejegyzésben: "A metaverzumon kialakított élmények óriási számítási teljesítményt igényelnek (kvintillió művelet/másodperc!), és az RSC olyan új AI-modellek alkalmazását teszi lehetővé, amelyek trilliónyi példából tanulnak és több száz nyelvet értenek ."

A tervek szerint a szuperszámítógép képes lesz több száz különböző nyelven dolgozni, hogy fejlett mesterséges intelligenciát fejlesszen ki többek között a vizuális megjelenítés, a természetes nyelvfeldolgozás és a beszédfelismerés számára. A Meta víziója szerint az új gépnek köszönhetően teljesen újszerű AI-rendszereket fognak tudni építeni, amelyek például

képesek lesznek valós idejű hangfordítást végezni nagy létszámú, különböző nyelvet beszélő embercsoportok számára,

hogy zökkenőmentesen tudjanak együtt dolgozni például egy kutatási projektben vagy akár együtt játszani egy AR-játékkal. A Meta egyébként nem hozta nyilvánosságra, hogy hol található a számítógép, és azt sem, hogy milyen költségekkel járt a fejlesztése és létrehozása.

Persze nincs mindenki elragadtatva az új víziótól - kifejezetten cinikus hangot ütött meg például Camilla Russo decentralizált pénzügyi elemző, aki a Meta új gépét az Ethereum hálózathoz hasonlította, amelyet egyesek az iparágban már most is egyfajta globális "szuperszámítógépnek" tartanak.

facebook builds a supercomputer in private to better monetize users' data in its metaverse.ethereum builds a world computer in the open that allows users to control their data in the metaverse.not the same. @Meta