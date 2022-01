Nagy veszteségből kapaszkodik vissza Amerika

Ma is szakadnak az amerikai tőzsdék, a Dow 2,3 százalékkal került lejjebb, míg az S&P 500 2,6 százalékot esett, a Nasdaq pedig 3 százalékos mínuszban van. Akármennyire fordulós jelnek is tűnt a tegnapi esés után pozitív zárás, ma mégis megint csúnya mínuszban indul kereskedés Amerikában, a nagy kérdés, hogy maradt-e annyi kockázati étvágy a vevői oldalon, hogy ma is jöjjön a fordulat.