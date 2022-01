Nincs megállás, lemészárolják a karanténrészvényeket

Amikor a 2020-as tavasz a globális lezárásokról szólt, akkor az úgynevezett karanténrészvények hatalmas száguldásba kezdtek. A vezető indexeknél jóval hamarabb mentek új csúcsokra és utána is nagyon szépen teljesítettek a 2020-as évben. A tavalyi év már több részvénynél komolyabb gyengélkedést hozott, ám a befektetői hangulat igazi általános megtörése novemberben következett be. Azóta valódi mészárlás zajlik ebben az részvénycsoportban.

A karanténrészvények hajnala

Ugorjunk vissza most az időben nagyjából másfél-két évet. Két évvel ezelőtt ezek a január végi napok voltak azok, amikor először tudatosulhatott bennünk az, hogy az akkor még csak Vuhanban egészségügyi krízishelyzetet okozó koronavírusból akár egy globális járvány is lehet. Lett is, ami nagyon érdekes képet hagyott rajta az egyes instrumentumok kereskedésén. A következő ábrán majd az S&P 500 index látható 2020. január 2. és 2020. augusztus 31. között napi gyertyákkal. Zöld karika jelöli a február 19-i 3394 pontos koronavírus előtti élete csúcsát az indexnek, és barna karika a fél évvel későbbi augusztus 18-át, amely napon sikerült új csúcsra mennie a vezető amerikai részvényindexnek. Az ábrán az S&P 500 index adott napi gyertyáját jelölve az látszik majd, hogy az egyes „karanténrészvények” melyik napon mentek ki életük csúcsára, meghaladva a járvány kitörése előtti saját legmagasabb árfolyamukat. Jöjjön akkor az ábra:

Érdemes vetnünk számszakilag is egy pillantást erre a tizenegy részvényre, amelyek jó példái a klasszikus karanténpapíroknak. (Ez a kifejezés arra vonatkozik, hogy ezen társaságok olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek kifejezetten jót tettek a lezárások.) A tizenegyes lista tehát a következő a tevékenységgel, jelenlegi (2022. január 21.) piaci kapitalizációval és a 2020-as tavaszi nappal, amikor már a koronavírus által sújtott világban először életük új csúcsára mentek:

Zoom – videókonferencia applikáció – 44 milliárd dollár – 2020. március 19.

Netflix – online streaming szórakoztatás – 176 milliárd dollár – 2020. április 13.

Amazon – online kiskereskedelem – 1447 milliárd dollár – 2020. április 14.

Sea Ltd – szingapúri szuperapplikáció – 86 milliárd dollár – 2020. április 16.

Shopify – e-kereskedelmet segítő szoftver – 112 milliárd dollár – 2020. április 20.

Crowdstrike – internetes biztonság – 38 milliárd dollár – 2020. április 20.

Etsy – e-kereskedelmi platform – 19 milliárd dollár – 2020. április 20.

Wayfair – lakberendezési e-kereskedelem – 15 milliárd dollár – 2020. április 24.

PayPal – digitális fizetési szolgáltatás – 192 milliárd dollár – 2020. május 5.

Square (Block) – digitális fizetési szolgáltatás – 54 milliárd dollár – 2020. június 2.

Carvana – használtautó e-kereskedelem – 24 milliárd dollár – 2020. június 5.

Ahogyan az ábrán és a leírt dátumoknál is látszik, ezek a cégek jellemzően már a 2020. március 23-i összpiaci mélypontot követő 4-5 hétben új csúcsokra mentek, szemben az S&P 500 indexszel, amelynek ehhez kerek fél évre volt szüksége. Ebből is látható, hogy a 2020-as elsöprő erejű bikapiacnak ezek a részvények voltak az előfutói, egyfajta vezetői.

Napjainkban...

A másfél-két évvel ezelőtti történetből tegyünk most egy éles és hirtelen váltást a mostani világunkba. A 2022-es év első három hete az amerikai részvénypiacon heves korrekciót hozott magával eddig a szinte permanens emelkedéssel jellemezhető tavalyi év után. A január 21-i opciós kifutási napon az S&P 500 index háromhavi, a Nasdaq-100 index négyhavi és a Nasdaq Composite index pedig héthavi mélypontjára esett. Ez a Nasdaq Composite így mutat napi gyertyákkal 2021. január 4. és 2022. január 21. között:

Ami döbbenetes (és ez nem először van így a novemberi, decemberi és januári adatok óta) az éves mélypontot ütő Nasdaq részvények száma, amely grafikon az alábbi képet rajzolja ki szintén 2021. január 4. és 2022. január 21. között:

Az 1315 darab 52 hetes mélypontra kerülő részvény

több mint a Nasdaq platformján jegyzett papírok egyharmada!

És mi a közös az írás elején említett tizenegy karanténrészvényben, amely papírok szűk két évvel ezelőtt felfelé vezették a piacot? Hát az, hogy a múlt pénteken mind a tizenegy papír 52 hetes mélypontjára esett, és most masszívan lefelé vezetik a technológiai részvények piacát. Ez jól látszik akkor, ha megnézzük, hogy milyen teljesítményt nyújtott ez a tizenegy papír a 2021-es csúcsához képest (szürke hasábok) és a 2022-ben eddig eltelt 14 kereskedési napon (narancssárga hasábok):

Jelentős az alulteljesítés mind az S&P 500 indexhez, mind pedig a Nasdaq-100 indexhez képest. A felsorolt részvények listájáról több részvény már hosszú hónapok óta lefelé vezeti a piacot, míg néhány papír élete csúcsára ment még tavaly novemberben is, ám azóta hirtelen zuhanórepülésbe kezdett. Ebből a második csoportból kiváló példa Kanada tavalyi legértékesebb tőzsdei cége, a Shopify, amelynek heti gyertyás grafikonja az alábbi módon néz ki 2020. január 2. és 2022. január 21. között:

Az e-kereskedelmi üdvöske részvényei egy hatalmas 2021-es tetőzésből szakadtak le nagyjából az idei évből eltelt három hétben. A Shopify tíz hete még élete csúcsán volt, ám azóta pontosan lefelezett az árfolyam.

Szinte ugyanolyan lemészárlása folyik napjainkban a karanténrészvényeknek, mint amekkora égbe történő felhúzásuk zajlott 2020 tavaszán. Jól mutatja a mostani befektetői hangulatot a Netflix múlt csütörtöki piaczárás utáni gyorsjelentésére adott pénteki befektetői reakció, amit zöld téglalap mutat a 2021-es és 2022-es napi gyertyás grafikonon:

Közel 22 százalékos esés volt a reakció, amitől kizuhant a tavalyi kereskedési sávjából a streamingóriás részvénye. Nagyobb technológiai vállalattól nagyon régen nem láttunk ilyet.

A karanténrészvények jelenlegi döbbenetesen gyenge teljesítménye két komoly kérdést vet fel. Az egyik az, hogy marad-e, és ha igen, meddig maradhat a relatív gyengeségük. A másik pedig az, hogy fordított előjellel megismétlődhet-e a 2020 tavaszi helyzet, amikor ezek a papírok az egész bikapiac előfutói voltak.

Azaz hogy lehetnek-e most egy újdonsült medvepiac előfutói a harmatgyenge karanténpapírok.

A válaszhoz érdemes megvárni a gyorsjelentési szezon következő két-három hetét, illetve talán még inkább a Fed most keddi-szerdai kamatdöntő ülését és sajtótájékoztatóját. Csak egy dolog biztos, nagyon ideges évnek nézünk elébe.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

