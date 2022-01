Rég nem látott zuhanás a tőzsdéken – Érdemes már beszállni?

Az elmúlt hetekben rég nem látott esés söpört végig a világ tőzsdéin, miután a befektetők elkezdték beárazni azt, hogy az amerikai jegybank elkezdi elzárni a pénzcsapokat, a korrekció pedig tegnap gyorsult be, miután elmérgesedett a konfliktus Oroszország és Ukrajna között, és amivel kapcsolatban a nyugati nagyhatalmak katonai válaszlépésekkel és gazdasági szankciókkal fenyegetőznek. A korábbi történelmi csúcsukról a vezető részvényindexek jellemzően 8-10 százalékot, a technológia túlsúlyos Nasdaq pedig már közel 20 százalékot esett, ekkora lejtmenet után adódik a kérdés, hogy vajon ezt az esést is ugyanúgy meg kell-e venni, mint az elmúlt hónapokban az összeset? Összegyűjtöttük, mit gondolnak erről a nagy elemzőházak, ismert megmondóemberek.

Ez már a korrekció utolsó szakasza?

Marko Kolanovic, a JP Morgan stratégája két héttel ezelőtt bemondta, hogy meg kell venni az esést. A JP Morgan egy másik elemzője, Mislav Matejka ezzel egybevágó véleményt fogalmazott meg egy hete, miszerint a pozitív katalizátorok még nem merültek ki. És itt még nincs vége a sornak, még egy JP Morgan-elemző, Dubravko Lakos-Bujas, szintén optimizmusának adott hangot decemberben, arra biztatva a befektetőket, hogy a magas bétájú részvényeket vegyék, mert a kamatemelésekkel és a vállalati profit marzsokkal kapcsolatos félelmek túlzottak - emlékeztet a ZeroHedge.

Kolanovic szerint a piacok félelmeinek középpontjában most a Fed és a kamatemelések következményei állnak, és a mozgások eddig nem nevezhetők éppenséggel nyugodtnak, a technikai hatások ráadásul felerősítették az árfolyammozgásokat. De most, hogy az árazási szintek kevésbé kiugróak, a technikai indikátorok közül az RSI eléri a túladottsági szintet és átpozícionálták magukat a befektetők, azt remélhetjük, hogy a hozamok magas volatilitású emelkedését magunk mögött hagyhattuk.

Forrás: JP Morgan, ZeroHedge

Ami a kilátásokat illeti, Kolanovic szerint a vállalati jelentési szezon jóval erősebb lesz. Miközben a piacok nem tudják megemészteni a hozamok emelkedését, azt várjuk, hogy a jelentési szezon fűtheti a piacokat – véli a stratéga. Hozzáteszi, hogy a 2022-es évre nagyon kedvezőek a kilátások, egy újabb olyan év lehet, amikor szignifikáns pozitív meglepetéseket okoznak a vállalatok számai. A negyedik negyedév jobban néz ki, mint a nyár, a beszerzési menedzser indexek emelkednek, Ázsiában visszapattanást látni. Ennek ellenére viszont a konszenzusos EPS-várakozások pesszimistábbak, mint a harmadik negyedévben. Az Egyesült Államokban 19 százalékos, az Eurozónában 12 százalékos növekedést várnak az elemzők év/év alapon, szemben a harmadik negyedévi 40 százalékos dinamikával. A stratéga szerint ez túlzottan konzervatívnak tűnik, emiatt pedig a negyedik negyedéves gyorsjelentésekkel felülteljesíthetik a várakozásokat a vállalatok.

A fókuszban a profit marzsokkal kapcsolatos kommentárok lehetnek, amelyekkel kapcsolatban optimista a Kolanovic, mert a mutató, amit figyelnek, a vállalatok áremelése és a béremelési szándéka közötti különbség továbbra is magas. Ami az egyes szektorokat illeti, a pénzügy és a nyersanyagszektorral kapcsolatban a legóvatosabbak az elemzők, esetükben a legalacsonyabbak az EPS-növekedési várakozások a megszokotthoz képest, de a múltbeli adatok alapján a legmagasabb a pozitív korreláció a GDP-növekedéshez képest. Az elemző felülsúlyozásra javasolja a bankokat és a bányavállalatokat, a bankok nagyban függnek a rövid kamatok alakulásától, amelyek emelkednek, a bányavállalatokat pedig a kínai fordulat miatt játszaná meg.

Kolanovic szerint bármi is lesz, rövid távon a kockázatos eszközök korrekciója túlzott, a részvénypiacoknak nem volt ilyen rossz hónapjuk 2020 második féléve óta, a technikai indikátorok a túladottság felé tartanak, a hangulat pedig pesszimista, ami arra utal, hogy a korrekció végső szakaszában járhatunk.

JP Morgan

Miközben a bankház stratégája, Marko Kolanovic kifejezetten optimista, és azt propagálja, hogy a tegnapi begyorsulás az utolsó fázisa az esésnek, amit az elmúlt évek korrekcióihoz hasonlóan most is meg kell venni, a bankház elemzései alapján nem egyértelmű az, hogy már láttuk az esés alját, és be kell szállni.

Ha az a kérdés, hogy a magas frekvenciájú kereskedési adatok alapján láttunk-e már masszív kitárazást, kapitulációt, ami gyakran a piac alját, a felpattanás kezdetét jelöli ki,

a válasz az, hogy egyelőre még nem volt kapituláció.

A JP Morgan szerint nem meglepő a piaci esés, mivel a bizonyos vállalatok részvényei a megváltozott működési környezet mellett kihívásokkal szembesülnek, ráadásul az elmúlt időszakban nem volt érdemi korrekció az S&P 500-ban, ami inkább anomáliának nevezhető.

A JP Morgan szerint egy nagyobb visszaesésnek kellene jönnie ahhoz, hogy a kockázatosabb részvényekben érdemi ralit láthassunk.

A magas frekvenciájú adatok kielemzéséből a bankház a következő következtetéseket vonta le:

az elmúlt 4 hétben nettó vételi pozíciót láttak, a long pozíciók volumene meghaladta a shortokét, ez mindenképpen pozitív, de miközben a globális flow pozitív, az elmúlt egy hétben az észak-amerikai már negatív volt, ez volt egyébként a jellemző 2021-ben több alkalommal, amikor lokális mélypontot ütöttek a piacok,

a különböző stratégiák közötti kitettségben érdemi változás nem történt globális szinten,

a tőkeáttétel nem csökkent érdemben, még mindig relatíve magas, ami historikusan jó taktikai indikátornak bizonyult.

Összességében tehát a legtöbb magas frekvenciájú indikátorban érdemi romlás nem következett be, de ahhoz, hogy érdemi emelkedés jöhessen, nagyobb visszaesésnek kellene jönnie a piacokon.

Deutsche Bank

A DB szerint rövid távon további esés jöhet az amerikai tőzsdéken,

mivel a befektetők elkezdtek beárazni több idei kamatemelést az amerikai jegybanktól. Az elemzőház arra számít, hogy az aggodalom az idei második félévben csökkenhet, mivel az infláció is mérséklődik, a DB összességében optimista a részvénypiaci kilátásokkal kapcsolatban, várakozásuk szerint

az S&P 500 értéke év végére 5000 pontig emelkedhet, ami közel 13 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár.

És hogy mit tegyenek a befektetők a következő hónapokban? A Deutsche Bank szerint érdemes arra figyelni, hogy az amerikai és a kínai jegybank monetáris politikája között jelentős a különbség, ezzel párhuzamosan érdemes csökkenteni az amerikai részvénypiaci kitettséget, és növelni a kínait, a német bank nemzetközi private banking egysége az amerikai részvényeket felülsúlyozásról semlegesre minősítette le, ilyenre 2020 november óta nem volt példa. Az indoklás az volt, hogy az amerikai részvények árazása már feszített, és a várható Fed-kamatemelések turbulenciákat hozhatnak az amerikai tőzsdéken.

Az amerikai részvények leminősítésével párhuzamosan felülsúlyozásra javították az ajánlásukat az ázsiai részvényekre, a kínai részvényekre is optimisták, elsősorban azért, mert a kínai jegybank várható lazító lépéseiből profitálhat a hazai gazdaság, a Deutsche Bank elsősorban kínai technológiai cégek, egészségügyi vállalatok és lakossági fogyasztás kapcsolt vállalatok részvényeit preferálja.

Goldman Sachs

A Goldman szakértője, Scott Rubner egy 15 pontos ellenőrzőlistát vesz elő minden héten - amit most a ZeroHedge megosztott -, ami alapján véleménye szerint adottak a feltételek egy ralihoz jövő héten.

Az ellenőrzőlistán olyan tényezőket vizsgál többek között, mint a passzívan kezelt alapok, ETF-ek tőkeáramlásai, amely a legfontosabb mutatók a piac dinamikájára manapság a véleménye szerint. Az amerikai alapokból kifelé áramlik a tőke, ami új fejlemény, közben pedig a világon a többi alap tőkebeáramlást érzékel.

Forrás: ZeroHedge, Goldman Sachs

Érdekességként hozzáteszi a szegmensenkénti lebontást a korábbi eszközár-buborékok idején:

Forrás: ZeroHedge, Goldman Sachs

A vállalatok, amelyek a részvénypiacok legnagyobb vevői voltak 2021-ben, visszatérhetnek hamarosan a piacokra, hogy olcsón vásároljanak. A Goldman szerint az amerikai vállalatok saját részvény vásárlásai idén rekordot dönthetnek.

Forrás: ZeroHedge, Goldman Sachs

Az intézményi befektetői hangulat, ami jellemzően kontraindikátor, 10 éve nem látott mélypontra esett.

Forrás: ZeroHedge, Goldman Sachs

Amit a jövő héttel kapcsolatban még optimizmussal tölti el a Goldmant, hogy a pénzpiacokról 84 milliárd dollár kiáramlott a héten, ez 2007-ig visszamenőleg a legnagyobb összeg, ami most a befektetési számlákon parkolhat. A nyugdíjalapok hónap végi vásárlási a várakozások szerint kismértékben, de pozitívan hathatnak a részvénypiacokra, mivel pluszkeresletet jelentenek. A távolabbi jövőre nézve pedig a shortzárásokban lehet még potenciál a Goldman szerint.

A szakértők konklúzója, hogy bár nem minden felhőtlen, de jövő héten, a hét későbbi részében, egy részvénypiaci rali feltételei adottak lehetnek.

Jeremy Siegel

Az amerikai részvények rázós útjának még nincs vége, a Nasdaq index esése elérheti a medve piac szintjét, miután a Fedet köti a célja, hogy letörje az inflációt – fejtette ki véleményét a tőzsdei eséssel kapcsolatban Jeremy Siegel, a Pennsylvania Egyetem professzora a Bloombergnek. A professzor szerint az inflációs nyomás az egész évet végigkísérheti és a tavalyi évhez hasonló mértékű, 7 százalékos lehet.

A piaci folyamatokat régóta figyelő befektetési guru legalább négy kamatemelést vár az idei évre és ez szerinte egy olyan kockázat, amit a piacok még nem áraztak be teljesen.

A Nasdaq 100 indexben további 7 százalékos esés jöhet a jelenlegi szintről véleménye szerint, amivel elérheti a 20 százalékos mínuszt a novemberi csúcshoz képest, de az átfogóbb Nasdaq Composite indexnél is eljöhet a medve piac.

Az S&P 500 index megragadhat a korrekció szintjén, ami 10 százalékos esésnek felel meg az előző csúcshoz képest, ezt már a hétfői eladási hullámban megütötte.

A technikai indikátorok is azt jelzik, hogy nagyobb volatilitás jöhet, mindemellett fundamentális kihívásokkal is szembe kell nézni, amellett, hogy a Fed az árnyomással küzd, az omikron variáns terjedése is kockázatot jelent az első negyedéves gazdasági növekedésre – teszi hozzá Jeremy Siegel.

Morgan Stanley

A Morgan Stanley elemzője, Mike Wilson szerint a befektetők a tűzzel játszanak és hiába vették meg a tegnapi amerikai kereskedésben a hatalmas esést a nap végére, az S&P 500 index további 10 százalékos esést szenvedhet el – mondta el a CNBC-nek nyilatkozva. Véleménye szerint ugyanis a befektetők nagyon félvállról veszik a Fed szigorításának és a növekedés lassulásának együttes hatását.

Nem hiszem, hogy bárki úgy ment haza, hogy azt érezte, ezt letudtuk, még akkor sem, hogyha meg tudta venni a mélypontot

– véli a stratéga.

A Morgan Stanley az egyik legpesszimistább stratéga most a piacon, véleménye szerint az a 10 százalékos esés három-négy héten belül bekövetkezik, ahogy a negyedéves vállalati gyorsjelentések ébresztőként szolgálnak majd a befektetőknek a növekedés lassulásával kapcsolatban. Minden szektorban lát problémákat az elemző, ezért egyedi részvényeket válogat inkább és a ciklikus iparágaktól óva inti a befektetőket, amelyeket szerinte túlzott érdeklődés övezte és ez most idén visszaköszön.

Wilson szerint a Fed ma kezdődő kétnapos ülése sem fogja érdemben megnyugtatni a befektetőket, nem fognak csak azért visszakozni, mert volt egy piaci korrekció, ez nem elég nekik ahhoz, hogy megállítsák a szigorítási folyamatot.

Jim Cramer: ezeket a részvényeket érdemes kerülni

A pesszimistábbak közé tartozik a CNBC sztárműsorvezetője, Jim Cramer is, aki kiemelte, hogy durva hetek vannak a korábban szárnyaló techrészvények mögött, de még nincs vége a vérontásnak, a piacok egyes szegmenseiben további esések jöhetnek. Külön kiemelte azokat a részvényeket, amelyek profitot nem termelnek, viszont magas árazási szinteken forognak P/S alapon, miután a járvány alatt a jövőbeli profitok reményében vették őket a befektetők. Ezeknek a részvényeknek nem kedvez a Fed kamatemelése és szét kell választani őket azoktól a vállalatoktól, amelyek ténylegesen termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, amelyekből már profitot termelnek a jelenben. Jim Cramer két részvényt említett meg, a Lemonade-t és a Cloudfare-t, mint amelyeket nehéz most beértékelni véleménye szerint.

A mostani részvénypiaci turbulenciák közepette főként a technológia-túlsúlyos Nasdaq index esett, ami a tegnapi amerikai tőzsdei esésben már csak néhány pontra volt attól, hogy elérje technikailag a medve piac szintjét, vagyis a 20 százalékos esést az utolsó csúcshoz képest.

A Nasdaq Composite index alakulása

Címlapkép: Yellow Dog Productions, Getty Images