Új szereplők kezelhetik a naperőművek és az áringadozások okozta kihívásokat

Az aggregátorok tevékenysége elősegítheti, hogy a villamosenergia-rendszer egyre rugalmasabb válaszokat tudjon adni az időjárásfüggő megújuló erőművek kiszabályozására, és ezzel összefüggésben az árvolatilitás, árcsúcsok hatékony piaci kezelésére - hangzott el a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által rendezett január 27-i online műhelyvitán.

A Tiszta Energiát Minden Európainak jogszabálycsomag ('CEP-csomag') 2019 nyári hatályba lépése jelentősen átalakította az európai és nemzeti villamosenergia-piacokat is, új piaci lehetőségeket teremtve, egyúttal új típusú szereplők piacra lépése előtt is utat nyitva. Ilyen új szereplők az aggregátorok, melyeknek azonban megvannak a maguk elődjei a magyar villamosenergia-rendszerben: ezek a szabályozási központok (vagy virtuális erőművek), melyek már 2010-11 óta részt vesznek a magyar villamosenergia-rendszer rendszerszintű szolgáltatásainak piacán.

Mi az az aggregátor?

Az energiaközösség és az aggregálás fogalma gyakran szakmai körökben is összemosódik, de nem szinonímák. Az aggregálás több szereplő - elosztó, átviteli hálózatra vagy magánvezetékre csatlakozó erőművek, felhasználói berendezések, villamosenergia-tárolók - által végzett tevékenységeket von össze, illetve kombinál a villamosenergia-piacon értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából. Például, mivel a termelők a saját maguk által megtermelt villamos energiát bármely villamosenergia-piacon értékesíthetik, az aggregátor az általa összefogott erőművek termelését értékesítheti. Ugyanakkor például vásárolt villamos energiát – villamosenergia-kereskedelmi engedély nélkül – nem értékesíthet. Az aggregátor felhasználókat is aggregálhat; az ő nevükben vásárolhat villamos energiát (csakis fogyasztásra), illetve rugalmassági potenciáljukat is piacra viheti.

Tehát míg bizonyos esetekben az aggregátor, mint egy beszerzési társulás, a termelők vagy felhasználók megbízása alapján és nevükben köt villamosenergia-adásvételi szerződést (energiavásárlásra, vagy -értékesítésre), más esetekben az aggregátor több termelő vagy felhasználó berendezéseinek rugalmasságát összefogva – a saját nevében – a rugalmassági termékeket, szabályozási energiát értékesít az azt igénylő hálózati engedélyesnek. Ez azt jelenti, hogy az aggregátorok a hozzájuk tartozó termelő és fogyasztó kapacitásaik egy részének rendelkezésre bocsátásával részt vehetnek a kereslet és a kínálat tervezetthez képesti eltéréseinek csökkentésében, a kiegyenlítésben is. Az aggregátorok így a magyar villamosenergia-rendszer rugalmasságának növeléséhez is hozzájárulnak, a kiegyenlítetlenség mérséklésével javítva az egész rendszer stabilitását is.

Kidolgozni a részletszabályokat

A korábbi koncepció továbbfejlesztése, egyúttal a CEP rendelkezéseinek magyar jogrendbe való átültetése 2021 január elsejétől valósult meg a villamos energia törvény (VET) és a végrehajtási rendelet módosításával, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közreműködésével. A keretek meghatározását a műszaki, elszámolási kérdésekre választ adó részletszabályozás kidolgozása követi, és bár ennek részeként 2021-ben már módosult a kereskedelmi szabályzat, valamint a nemzetközi kereskedelmi és üzleti szabályzat, ezzel kapcsolatban még további feladatok vannak - mondta Horváth Péter János, a MEKH elnöke az aggregátorok piacra lépését elősegítő szabályozás kialakításáról szóló, a Hivatal által rendezett január 27-i online műhelyvitát megnyitó beszédében.

Annak érdekében, hogy az érintett iparági szereplők álláspontját megismerhesse és figyelembe vehesse a részletszabályok kidolgozása során, a MEKH 2021 nyarán célzott konzultáció keretében mérte fel a hazai és külföldi iparági szereplők véleményét arról, hogy mit gondolnak a számukra legfontosabbnak tartott szabályozási kérdésekről, majd az eredmények ismeretében újabb, online konzultációt tartottak a témában. (A konzultációk eredményeit tartalmazó összefoglaló elérhető itt. A január 27-én nagy érdeklődés mellett, több mint 100 résztvevővel megtartott műhelyvita (tulajdonképpen egy kérdés-válasz szekciókkal megtűzdelt fórum, illetve előadássorozat) célja szintén az volt, hogy válaszokat találjon az aggregálási tevékenység hatékony szabályozásában még nyitott kérdésekre.

Bővülő megújuló kapacitás - növekvő rugalmassági igény

A magyarországi megújuló energia kapacitás jelentősen bővült az elmúlt hat évben, különösen a fotovoltaikus erőművek révén, melyek beépített teljesítőképessége már a 3000 MW-ot közelíti. Ezért egyre nagyobb az igény a megújulók sajátosságaiból származó kiegyenlítetlenség kezelésére, illetve a rugalmas energiaforrások kiaknázására. Az aggregátorok tevékenysége elősegítheti, hogy a villamosenergia-rendszer egyre rugalmasabb válaszokat tudjon adni az időjárásfüggő megújuló erőművek kiszabályozására, és ezzel összefüggésben az árvolatilitás, árcsúcsok hatékony piaci kezelésére. Az aggregátoroknak, illetve a villamosenergia-rendszer rugalmasságának ezáltal megvalósítható növelésének köszönhetően jelentős infrastruktúra-fejlesztési megtakarítás is elérhető, akár a szabályozási erőművi kapacitás fejlesztése tekintetében is.

A MEKH mindeddig több mint 20 aggregátort vett nyilvántartásba összesen 820 MW kapacitásértékkel, köztük több korábbi szabályozói központot (energiaközösséget viszont még egyet sem). A Hivatal 2021 decemberében jóváhagyta azokat a szabályzati szintű módosításokat is, amelyek értelmében több különböző mérlegkörhöz tartozó piaci szereplőt összefogó független aggregátorok már több, az ellátásbiztonsághoz szükséges tartalék biztosításában (2022. január 1-től az aFRR szolgáltatások piacán, 2022. március 1-től pedig az mFRR szolgáltatások piacán) is részt vehetnek. (A különféle tartaléktípusokról bővebben ebben a korábbi cikkünkben írtunk.)

A vonatkozó uniós szabályozás rövid múltja miatt az aggregátorok felbukkanása más országokban is viszonylag új jelenségnek számít, de vannak olyan tagállamok, ahol már érettebb piaci szereplőként vesznek részt a villamosenergia-piacok több szegmensében. A műhelyvitára a MEKH több olyan külföldi szervezet (Bundesnetzagentur, SmartEn, DR4EU, Cleanwatts) képviselőjét meghívta, amelyek megosztották a témában rendelkezésre álló saját tapasztalataikat, míg a hazai energiaszektor részéről az átviteli- és elosztóhálózat-üzemeltetők, az áramtőzsde, az energiakereskedők és az aggregátorok (a MAVIR Zrt., MVM Hálózat, HUPX Zrt., MEKSZ és az Energo Hungary Kft.) képviselői ismertették az aggregátorok piacra lépését elősegítő szabályozás kialakításával kapcsolatos saját szempontjaikat és tevékenységüket.

A műhelyvitát követően, az ott elhangzottak ismeretében a Hivatal egyeztet az iparági szereplőkkel, mielőtt javaslatot tesz a jogalkotó számára a szabályozási koncepció az aggregátori tevékenység elterjedését akadályozó tényezők elhárítását szolgáló alakítására, és megalkotja a kapcsolódó rendeleteket, szabályzatokat. A lehető leghatékonyabb modell kialakítása hosszabb folyamat eredménye, melynek egy részét szabályozás helyett a piac organikus fejlődésére érdemes bízni, és a nemzetközi tapasztalatok alapján még több év után is merülhetnek fel nyitott kérdések - mondta el az eseményt lezárva Ságvári Pál, a MEKH nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese. A Hivatal a későbbiekben teszi közzé a konklúziókat tartalmazó részletes tájékoztatását, és egyéb témákban is hasonló fórumokat tervez tartani, melyek közül az elnökhelyettes a villamosenergia-tárolók kérdéskörét konkrétan is megnevezte.

Címlapkép: Getty Images