Klímastressztesztet indított a bankoknál az Európai Központi Bank

Stressztesztet indított tegnap az Európai Központi Bank annak kiértékelésére, hogy az általa felügyelt bankok mennyire felkészültek a klímakockázatból eredő lehetséges megrázkódtatásokkal szemben – közölte az európai jegybank.

Az EKB már régóta figyelmeztet arra, hogy az eurózóna bankjai nem teljesítik a jegybank klímakockázat-kezelési céljait, és több alkalommal is felszólította őket, hogy gyorsabb ütemben igazodjanak az EKB feltételrendszeréhez - emlékeztet a Reuters. A napokban az Európai Bankhatóság is elégedetlenségének adott hangot ezzel kapcsolatban, és új követelményeket is megfogalmazott:

Ez nem egy átment vagy megbukott típusú vizsga, és közvetlen hatása sem lesz a bankok tőkeszintjére – hangsúlyozta az EKB. Ehelyett a sérülékeny pontok, a legjobb gyakorlatok és a banki kihívások azonosítására fókuszál a vizsgálat.

Ugyanakkor beépítik az eredményeket a jegybank Supervisory Review and Evaluation Process elnevezésű anyagába, így közvetetten hatással lehet a banki tőkekövetelményekre is. A vizsgálat nem a hitelintézetek teljes eszközállományára, hanem a klímakockázatnak leginkább kitett eszközosztályokra és banki jövedelemforrásokra összpontosít.

A nyilvánosság júliusban ismerheti majd meg a banki klímastresszteszt eredményeit.

