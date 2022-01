Kútba esett a 4iG balkáni felvásárlása

Megegyezett a 4iG és Milomir Grigorjevic, hogy megszüntetik a tavaly szeptemberben kötött megállapodásukat a TeleGroup Limited, valamint TeleGroup Banja Luka 70%-os tulajdonrészének megvásárlásáról – közölte a cég a BÉT honlapján.

A közlemény szerint a felek megállapodtak abban, hogy a két cég értékeivel összhangban a legmegfelelőbb út a partnerség folytatása és a jövőbeni lehetséges üzleti együttműködés keresése egy stratégiai partnerségen keresztül a balkáni régióban az informatikai és infrastrukturális projektek terén.

A 4iG szeptemberben jelentette be a TeleGroup tervezett felvásárlását, akkor még arról szóltak a hírek, hogy az év végéig le is zárnák a tranzakciót. A 28 éves szakmai múlttal rendelkező cégcsoport Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban vezető informatikai rendszerintegrátor vállalat, amely leányvállalatain keresztül Európában és a Közel-Keleten is értékesíti szolgáltatásait.

A TeleGroup KONSZOLIDÁLT ÁRBEVÉTELE 2020-BAN 64 MILLIÓ EURÓ VOLT, EBITDA-JA ELÉRTE AZ 5,3 MILLIÓ EURÓT. A TELEGROUP LEGJELENTŐSEBB VÁLLALATA A TELEGROUP BEOGRAD, AMI TAVALY 44 MILLIÓ EURÓS ÁRBEVÉTEL MELLETT 2,2 MILLIÓ EURÓS EBITDA-T ÉRT EL.

