Szerdán jön a nagy EU-s bejelentés a gáz- és atomenergiáról, Paks II. miatt is fontos

A jelzés alapján gyakorlatilag biztosra vehető, hogy megkaphatja a zöld címkét a gáz és a nukleáris energia az EU-ban, ami sok erőcsoportot bizonyára felháborít (és tagállamok felőli perek is jöhetnek), de Mairead McGuinness uniós biztos szerint egyszerűen nincs más lehetőség: az energia átmenet során ezekre a beruházásokra szükség van a sokkal szennyezőbb szénalapú kapacitások kiváltása érdekében. Azt pedig majd a pénzügyi élet szereplői, a befektetők döntik el, hogy az adott projektbe tényleg beszállnak-e finanszírozással, a saját ESG-szempontjaikra is figyelemmel.

Az uniós taxonómia-rendelet témája régóta nagy vitaforrás az EU-ban. A németek és a franciák között is éles a szembenállás, hiszen a franciák az áramtermelésükbeli nagy súly miatt erőteljesen szorgalmazzák a CO2-mentes atomerőművek fontosságát (Emmanuel Macron több évtized után új reaktorok építési terveit is bejelentette, míg a németek tavaly szilveszterkor három újabb reaktort állítottak le, és idén év végén a maradék hármat is nyugdíjba küldik). Ezzel párhuzamosan az atomerőművek bezárása és az ingadozó megújuló energiatermelés miatt a németek masszívan rá vannak szorulva a rugalmas gázerőművekre, miközben élesen ellenzik az atomenergiát. Éppen ezért is építették meg az Északi Áramlat 2-t is, amely ősszel talán működésbe is léphet, de például a franciák élesen ellenzik a gázalapú erőműveket a CO2-kibocsátás miatt.

A franciák az atomenergia szorgalmazásához egy tíz tagállamból álló tábort verbuváltak, amelybe Magyarország is csatlakozott a Paks II. építési tervek miatt. A németek mögé pedig például az osztrákok, luxemburgiak és néhány északi tagállam is felsorakozott. Az Európai Bizottság ebben a kényes témában addig egyensúlyozott, míg végül csak szilveszter éjjel küldte ki a tagállami szakértői csapatoknak véleményezésre a taxonómia rendelettervezetet. Ez az újév elején éles reakciók sorozatát váltotta ki.

A 2030-as és 2050-es uniós klímacélok elérése érdekében azonban az EU-nak ki kellett alakítania azokat a kereteket, amelyek mentén az energia átmenet, a szükséges beruházások zöld, fenntartható címke mellett is finanszírozhatók az uniós intézmények, illetve a magánszektor felől is. Ezt rögzíti az a taxonómia rendelet, amelyre az Európai Tanács és az Európai Parlament kérte fel a Bizottságot és amint szerdán megjelenik az anyag, egy 4-6 hónapos konzultációs szakasz lép életbe, amely során legfeljebb további finomhangolás várható, leszavazás már nem. Várhatóan ugyanis nem lesz 20 összefogó tagállam egyik főbb módosítás (pl. a gáz, vagy a nukleáris energia kizárása) mögé sem, ahogy az EP-ben sem várható a leszavazás egyszerű többséggel. Márpedig ha ez a konzultációs szakasz lezárul, akkor hivatalosan is zöld címke illeti a kialkudott feltételek mentén a gáz és nukleáris energia beruházásokat az EU-ban, ami például a Paks II. építési beruházása során is fontos finanszírozási csatornákat nyithat meg, illetve akár a szerbek Paks I.-be való beruházási terveit is befolyásolhatja.

A szilveszterkor kiküldött uniós bizottsági konzultációs anyag ugyanis például azokat az atomerőműveket illetné zöld címkével, amelyek (építése és a fűtőanyag raktározása) a természeti környezetre jelentős kárt nem jelentenek és 2045-ig elkészülnek, illetve a gázerőműveknél is számszerű paramétereket szabnának meg a CO2-kibocsátás maximumára. Az akkori tervek szerint az Európai Bizottság azoknak a gázprojekteknek, amelyek kiváltják a szenet, és kilowattóránként legfeljebb 270 gramm szén-dioxid-egyenértéket bocsátanak ki. Az ilyen erőműveknek 2030 vége előtt be kell szerezniük az építési engedélyt, és 2035 végére kell áttérniük megújuló vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázokra.

