Napon belül fordult le a magyar tőzsde, alulteljesítő volt Európában

Portfolio 2022. február 01. 17:15

A magyar részvénypiac már a nap elején is alulteljesítő volt, és nap közben is más pályát járt be, mint a vezető nyugat-európai tőzsdék, végül közel 1 százalékos eséssel zárta a napot a BUX, főként a Mol és az OTP gyenge teljesítménye miatt.