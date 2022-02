Újabb milliárdos felvásárlás a játékiparban, a Halo készítőjét is megveszik

3,6 milliárd dollárért megveszi a Sony az amerikai játékgyártót, a Bungie-t, amely leginkább a Destiny és a Halo játékfranchise-airól ismert. A Sony szerint az ügylet révén a Bungie franchise-ai és az élő játékszolgáltatásokhoz való hozzáférés kerül az irányítása alá, mivel a Sony célja, hogy "játékosok milliárdjait érje el".

"Ez egy fontos lépés stratégiánkban, hogy a PlayStation elérését sokkal szélesebb közönségre terjesszük ki" - mondta Jim Ryan, a Sony Interactive Entertainment (SIE) elnök-vezérigazgatója.

"Megértjük, hogy a Bungie közössége mennyire létfontosságú a stúdió számára, és örömmel támogatjuk őket abban, hogy függetlenek maradjanak és tovább növekedjenek."

Bungie has limitless potential to unite friends around the world.We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment.Our journey begins today. https://t.co/PLuVn48zdy