Elon Musk azt állítja: tényleg ki akarta vezetni a Teslát a tőzsdéről

Elon Musk 2018. augusztus 7-én arról tett közzé egy posztot a Twitteren, hogy 420 dolláros árfolyamon kivezetheti a Teslát a tőzsdéről, és a megfelelő finanszírozás a rendelkezésére áll. Ez követően először szárnyalt majd aztán nagyot esett a Tesla árfolyama, amikor Musk bejelentette, hogy a cég marad a tőzsdén.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.